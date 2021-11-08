Спам в Ватсапе. Как определить и как с ним бороться

Для многих Ватсап является основным средством общения, которое их полностью устраивает. Несмотря на кое-какие технические недоработки, этот мессенджер довольно удобен, интуитивно понятен и, что самое главное, чрезвычайно популярен. В Ватсапе есть все. Даже те, кто в принципе довольно посредственно разбирается в смартфонах, наверняка там зарегистрирован. Однако широкое распространение мессенджера имеет и обратную сторону. Ведь именно из-за этого им интересуются не только рядовые пользователи, но и спамеры, которые сводят с ума своими рассылками ну практически всех.

Спам в Ватсапе - это навязчивые сообщения, как правило, носящие рекламный характер, распространяемые через WhatsApp. Они могут содержать доброкачественную информацию, но из-за массового способа распространения считаются нежелательными.

В отличие от Telegram, регистрация в WhatsApp проводится только по номеру телефона. Поэтому любой, кто имеет ваш телефонный номер, в теории может добавить вас в число адресатов той или иной рассылки. Засветили свой номер телефона на сайте объявлений, воспользовались им при регистрации на сомнительном сайте или имели неосторожность оставить его где-то ещё? Будьте уверены, что вы наверняка получите спам-рассылку.

Как определить спам

Самый распространённый вид спама в WhatsApp — это рассылки с просьбой переслать сообщение 5-10-15-20 людям, дабы распространить ту или иную информацию. Именно этот приём начали использовать антиваксеры, выступающее против вакцинации от COVID-19. «Нас хотят чипировать, — гласили те рассылки, — перешлите это сообщение как можно большему числу знакомых!». Естественно, очень многие пересылали эти сообщения другим людям, создавая панику.

Второй вид спама — продвигающий, или традиционный. В основном это сообщения рекламного характера, которые рассказывают о каком-то продукте, описывают его преимущества и предлагают ссылку, по которой можно перейти, чтобы узнать о нём подробнее. В принципе, в рекламе как таковой нет ничего плохого. Другое дело, что обычно тебя не спрашивают, хочешь ты её видеть или нет, потому что она не таргетируется как обычные объявления в интернете.

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Ну, и третий вид спама — пожалуй, не менее распространённый и традиционный, чем первый — это мошеннические или фишинговые сообщения, цель которых состоит в том, чтобы выудить у вас деньги или доступ к вашим аккаунтам. Распознать такие сообщения просто. Как правило, они маскируются под обычную рекламу, предлагая слишком выгодные условия для чего-либо, и обязательно содержат ссылку, которая ведёт на поддельный ресурс.

Вот что пишут разработчики о том, как распознать спам в Ватсапе:

Наличие опечаток или грамматических ошибок

Просьбы нажать на ссылку или активировать новые функции по ссылке

Просьбы предоставить вашу личную информацию, например номер кредитной карты или банковского счёта, дату рождения, пароли

Просьбы переслать сообщение

Утверждения, что вам нужно произвести оплату, чтобы иметь возможность пользоваться WhatsApp

Спам в WhatsApp — как бороться

Откровенно говоря, признаки довольно сомнительные. Тем более, что спамеры сегодня стали намного хитрее, чем раньше. Поэтому, если сообщения поступают от неизвестных вам пользователей, чтобы обезопасить себя, лучше следовать нескольким правилам:

Во-первых, ничего и никогда не пересылайте. Даже если это сообщение чрезвычайно безобидно, на ваш взгляд, кто-то наверняка может воспринять его слишком близко к сердцу. Именно так и расходятся сообщения о чипировании, вреде вышек 5G и других явлениях современного мира.

Во-вторых, никогда не переходите по ссылкам. Даже если вы знаете, как правильно себя вести в подобных ситуациях и ничего принципиально не скачиваете, знайте, что бывают ссылки с автозагрузкой. Так к вам на устройство может попасть вредоносный компонент без вашего ведома.

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В-третьих, никогда не вводите свои данные, переходя по ссылкам из подобных сообщений. Даже если они выглядят как сайты, которым вы доверяете. С 99-процентной вероятностью, это фишинговые ресурсы, цель которых только в том и состоит, чтобы изъять у вас ваши учётные данные.

К сожалению, WhatsApp не позволяет запретить связываться с вами пользователям не из списка контактов. Поэтому, если спамеры всё-таки добрались до вас, придётся блокировать их по одному:

Откройте чат, куда пришло спам-сообщение;

В правом углу нажмите на три точки — «Ещё»;

В выпадающем окне выберите «Заблокировать»;

Нажмите «Спам и заблокировать» и подтвердите блокировку.

После того, как вы заблокируете выбранного абонента, он больше не сможет присылать вам сообщения. Однако не исключено, что он сможет сделать это, используя другую учётную запись. Поэтому 100-процентной защиты от спамеров Ватсап, к сожалению, не предлагает. Всё придётся делать вручную и по несколько раз.