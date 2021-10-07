За что я ненавижу WhatsApp Desktop

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Иван Герасимов 0

Еще каких-то 10 лет назад Google пестрил запросами, в которых пользователи искали мобильные версии популярных приложений. Ими были Instagram или VK для Symbian, Foursquare и прочие модные на тот момент программы. Теперь многие приложения в первую очередь портируют на мобильные устройства — смартфоны стали популярнее ноутбуков и ПК, между ними находится пропасть, в которой застряли планшеты. Однако Desktop-версии приложений очень удобны. Например, авторам AndroidInsider.ru, которые не представляют жизни без ноутбука, сподручнее открыть мессенджеры в одном месте, чтобы своевременно почитывать Telegram-чат. Однако WhatsApp Desktop явно не стоит пользоваться на ПК.

Рассказываю, за что я ненавижу WhatsApp Desktop

Как установить Ватсап на компьютер

Разобраться с установкой WhatsApp на компьютер очень легко

С появлением магазинов приложений установить программу на компьютер стало намного проще. Больше никаких переходов по ссылкам и ожидания скачивания. То же самое касается и WhatsApp Desktop.

  • Зайдите в Microsoft Store;
  • Введите в строке поиска WhatsApp Desktop;
  • Нажмите «Получить»;
  • После загрузки и установки запустите приложение на ПК;
  • Отсканируйте QR-код из приложения WhatsApp на смартфоне: зайдите в «Настройки», выберите «Связанные устройства», нажмите «Привязка устройства».

После этого можете переписываться в WhatsApp со своего компьютера, чтобы не отвлекаться лишний раз на смартфон. С одной стороны, это удобно, но реализован WhatsApp Desktop достаточно топорно. Недаром у него всего две звезды в рейтинге Microsoft Store.

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Как пользоваться ватсапом на компьютере

WhatsApp Desktop позволяет не отвлекаться на смартфон, отвечая прямо с компьютера

Само по себе приложение выглядит неплохо. За последнее время оно научилось сохранять ваш аккаунт: то есть, если раньше каждый раз вам приходилось сканировать QR-код для того, чтобы начать пользоваться WhatsApp Desktop, то теперь достаточно сделать это один раз. При необходимости можно завершить сессию, нажав на три точки над списком чатов и выбрав «Выйти». Кроме того, если отдали ноутбук кому-то в пользование, но не хотите, чтобы кто-то читал вашу переписку, можно завершить сеанс прямо с телефона:

  • Зайдите в WhatsApp на смартфоне;
  • Нажмите «Настройки»;
  • Выберите «Связанные устройства»;
  • На экране отобразятся устройства, с которых вы заходили в WhatsApp;
  • Нажмите на него и выберите «Выйти», чтобы завершить сеанс.

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Почему глючит Ватсап

Все бы ничего, приложение выполняет свои функции. Но если смартфон не подключен к Интернету, то им будет невозможно пользоваться. Это происходит не только, когда у вас пропало подключение к Сети на устройстве, но и просто так, без причины. Сообщения просто-напросто перестают отправляться, оставаясь в режиме ожидания, а программа сигнализирует о том, что нужно проверить подключение смартфона к Интернету. Это дико раздражает, ведь всё работает. На днях из-за таких привычных для WhatsApp Desktop ошибок я даже и не заметил, что WhatsApp сломался по всему миру, посчитав это очередной ошибкой программы.

В WhatsApp Desktop слишком много подвисаний интерфейса

Еще не нравится интерфейс программы и частые ошибки. До недавнего времени я активно использовал WhatsApp Desktop на стареньком ноутбуке Lenovo, на котором без проблем запускались тяжелые игры. Однако даже простейшее перетаскивание окна WhatsApp по экрану превращалось в кошмар: все происходило очень медленно. Практически ничего не изменилось и при смене ноутбука: поначалу я отказался от WhatsApp Desktop, но с горем пополам все же им пользуюсь. Некоторые элементы интерфейса по прежнему открываются медленно, будто в моем Huawei установлен не Ryzen 5, а одноядерный AMD Sempron 2005 года.

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Не приходят сообщения в Ватсап

Еще один жуткий недостаток WhatsApp Desktop, который портит все настроение — это входящие сообщения. Мало того, что в некоторых случаях они приходят с запозданием, единовременно обрушиваясь на экран ноутбука кучей уведомлений, иногда сообщений просто нет! Учитывая то, что я практически весь день онлайн, это немного пугает.

WhatsApp Desktop ужасен. Сообщения просто не отображаются

Я узнал об этом, когда знакомая написала к вечеру, почему я не отвечаю: обратил внимание, что в WhatsApp на смартфоне сообщения, вообще-то, есть. С тех пор я сталкивался с подобным уже несколько раз. Очень выручает перезагрузка приложения. Если не понимаете, почему ваш собеседник молчит, хотя весь день онлайн, вероятно, что все дело в WhatsApp Desktop.

Пару лет назад WhatsApp был моим основным мессенджером, где я чатился с друзьями и близкими, но со временем все перешли на удобный Telegram. На мой взгляд, его стоит похвалить за стабильную работу полноценной версии Telegram на ПК. А WhatsApp Desktop хочется удалить и больше никогда им не пользоваться.

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