WhatsApp продолжает копировать функции Telegram. На подходе еще одна

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Артем Сутягин 0

В последнее время про WhatsApp в основном приходится говорить в негативном ключе. То его кто-то взломал, то у него что-то перестало работать, то новые функции вышли какими-то урезанными, что почти полностью их обесценило… Но время от времени появляются и хорошие новости. Так, например, сейчас стало известно о подготовке к запуску функций секретного чата. И не просто того, в который можно добавить только нужные контакты и общаться с высоким уровнем защиты. Речь о чате, в который пользователи смогут попадать сами, но для этого им нужен будет ключ, который будете раздавать только вы. Ну, почти.

Мессенджеры

Наверное, справедливо будет сказать, что сейчас есть только два удобных массовых мессенджера. В Китае есть еще WeChat, но он слишком локальный.

Новая функция WhatsApp

У пользователей WhatsApp в последнее время есть много новых функций, которые могут быть интересны — от поддержки нескольких устройств до более приватной системы сообщений. Однако компания, похоже, работает над новой функцией, которую пока можно назвать ”сообщества”.

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Она обнаружена XDA-Developers во время работы с APK бета-версии 2.21.21.6. Эта функция подробно описана в нескольких новых строках. На основании них можно предположить, что это будет новый социальный элемент в более крупной структуре чата WhatsApp. Однако пока нет никаких конкретных доказательств того, что это за функция и как она будет работать в WhatsApp. Можно даже сказать, что пока у нас больше вопросов, чем ответов, но кое-что о новинке мы уже знаем.

Приглашение в WhatsApp по ссылке

Одна строка предполагает, что сообщества будут использовать систему пригласительных ссылок, которая позволит другим присоединиться к общению. Раздавать такие приглашения сможет как создатель чата, так и его участники. То есть можно создать что-то вроде закрытого сообщества, вход в который возможен только по приглашению одного из его участников.

Это не все новые строки кода, но XDA хватило этого для получения информации о новых функциях.

Делиться приглашениями пользователи смогут в форме QR-кода. Для того, чтобы перейти в такой чат, надо будет просто отсканировать этот код. Стало быть подключиться к чату сможет любой, у кого есть учетная запись в WhatsApp. Поэтому, если хотите настоящей секретности, делиться им надо только с тем, кому действительно доверяете.

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Как и в группах, в сообществах тоже есть администраторы. У этих пользователей также будет несколько настроек. По строкам они могут ”разрешить сообщения, которые были переадресованы много раз в сообществе”, они могут изменить описание сообщества или гарантировать, что только администраторы могут отправлять сообщения. Кроме того, администраторы могут предоставить участникам права на подобные действия и делать много других действий в управлении сообществом.

Что такое ”сообщество WhatsApp”

При этом остается неясным, чем сообщества будут отличаться от групп WhatsApp с точки зрения функциональности. Как предполагают представители XDA-Developers, эти две функции действительно будут похожими друг на друга. Что-то подобное уже продемонстрировал Telegram со своими обычными чатами и каналами.

В первом случае удобно создавать и использовать группы для небольших частных встреч, но также есть функция каналов для трансляции сообщений более широкой аудитории. Например, такой канал с крутыми гаджетами с AliExpress. Пользователи из приложения могут присоединяться к каналам с помощью приглашений или ссылок, в то время, как администраторы каналов обладают такими же полномочиями, что и администраторы сообщества WhatsApp.

WhatsApp

WhatsApp все еще самый популярный мессенджер в мире. Но ему надо приложить усилия, чтобы остаться на вершине.

Проблемы WhatsApp

Хотя WhatsApp имеет смысл сделать что-то подобное, чтобы восстановить свою репутацию и успешно противостоять не перестающему набирать популярность Telegram, но главное — не перестараться. Сервис показал, что является довольно неповоротливым и едва ли может угнаться за всеми современными веяниями.

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Если функция просто появится и ей можно будет пользоваться, лично я буду только рад. Но если с ее введением мы получим очередное снижение стабильности работы, то лучше тогда не трогать этот улей и не ворошить его палкой.

Вы бы стали пользоваться чем-то подобным, если WhatsApp не свернет на пути к цели и сможет реализовать задуманное? Интересно ли вам было бы посмотреть, как сервис пытается в очередной раз скопировать что-то у Telegram и показать, как он может интерпретировать это в своем понимании мессенджера? Лично мне да, но когда это станет возможным, пока сказать сложно.

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