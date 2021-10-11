WhatsApp продолжает копировать функции Telegram. На подходе еще одна

В последнее время про WhatsApp в основном приходится говорить в негативном ключе. То его кто-то взломал, то у него что-то перестало работать, то новые функции вышли какими-то урезанными, что почти полностью их обесценило… Но время от времени появляются и хорошие новости. Так, например, сейчас стало известно о подготовке к запуску функций секретного чата. И не просто того, в который можно добавить только нужные контакты и общаться с высоким уровнем защиты. Речь о чате, в который пользователи смогут попадать сами, но для этого им нужен будет ключ, который будете раздавать только вы. Ну, почти.

Новая функция WhatsApp

У пользователей WhatsApp в последнее время есть много новых функций, которые могут быть интересны — от поддержки нескольких устройств до более приватной системы сообщений. Однако компания, похоже, работает над новой функцией, которую пока можно назвать ”сообщества”.

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Она обнаружена XDA-Developers во время работы с APK бета-версии 2.21.21.6. Эта функция подробно описана в нескольких новых строках. На основании них можно предположить, что это будет новый социальный элемент в более крупной структуре чата WhatsApp. Однако пока нет никаких конкретных доказательств того, что это за функция и как она будет работать в WhatsApp. Можно даже сказать, что пока у нас больше вопросов, чем ответов, но кое-что о новинке мы уже знаем.

Приглашение в WhatsApp по ссылке

Одна строка предполагает, что сообщества будут использовать систему пригласительных ссылок, которая позволит другим присоединиться к общению. Раздавать такие приглашения сможет как создатель чата, так и его участники. То есть можно создать что-то вроде закрытого сообщества, вход в который возможен только по приглашению одного из его участников.

Делиться приглашениями пользователи смогут в форме QR-кода. Для того, чтобы перейти в такой чат, надо будет просто отсканировать этот код. Стало быть подключиться к чату сможет любой, у кого есть учетная запись в WhatsApp. Поэтому, если хотите настоящей секретности, делиться им надо только с тем, кому действительно доверяете.

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Как и в группах, в сообществах тоже есть администраторы. У этих пользователей также будет несколько настроек. По строкам они могут ”разрешить сообщения, которые были переадресованы много раз в сообществе”, они могут изменить описание сообщества или гарантировать, что только администраторы могут отправлять сообщения. Кроме того, администраторы могут предоставить участникам права на подобные действия и делать много других действий в управлении сообществом.

Что такое ”сообщество WhatsApp”

При этом остается неясным, чем сообщества будут отличаться от групп WhatsApp с точки зрения функциональности. Как предполагают представители XDA-Developers, эти две функции действительно будут похожими друг на друга. Что-то подобное уже продемонстрировал Telegram со своими обычными чатами и каналами.

В первом случае удобно создавать и использовать группы для небольших частных встреч, но также есть функция каналов для трансляции сообщений более широкой аудитории. Например, такой канал с крутыми гаджетами с AliExpress. Пользователи из приложения могут присоединяться к каналам с помощью приглашений или ссылок, в то время, как администраторы каналов обладают такими же полномочиями, что и администраторы сообщества WhatsApp.

Проблемы WhatsApp

Хотя WhatsApp имеет смысл сделать что-то подобное, чтобы восстановить свою репутацию и успешно противостоять не перестающему набирать популярность Telegram, но главное — не перестараться. Сервис показал, что является довольно неповоротливым и едва ли может угнаться за всеми современными веяниями.

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Если функция просто появится и ей можно будет пользоваться, лично я буду только рад. Но если с ее введением мы получим очередное снижение стабильности работы, то лучше тогда не трогать этот улей и не ворошить его палкой.

Вы бы стали пользоваться чем-то подобным, если WhatsApp не свернет на пути к цели и сможет реализовать задуманное? Интересно ли вам было бы посмотреть, как сервис пытается в очередной раз скопировать что-то у Telegram и показать, как он может интерпретировать это в своем понимании мессенджера? Лично мне да, но когда это станет возможным, пока сказать сложно.