Стоит ли покупать Xiaomi Mi 10 в 2021 году

Xiaomi – один из самых продуктивных производителей смартфонов, который в год умудряется выпускать не меньше десятка аппаратов. Да, часть моделей оказываются модифицированными версиями других, но сути это не меняет, потому что и на них находится покупатель. Другое дело, что покупатель может найтись практически на любой товар, но это совершенно не значит, что он сделал правильный выбор. На самом деле это довольно распространённая проблема. Поэтому очень важно наставлять людей, помогая им с выбором, особенно, если выбор далеко не так очевиден, как кажется.

Санкции США против Xiaomi и Huawei. Чем они отличаются?

Несмотря на то что Xiaomi Mi 11 уже вышел в продажу в России, Xiaomi Mi 10 по-прежнему никуда не делся. А поскольку он ещё и подешевел, то у многих возникает вопрос, а не лучше ли сэкономить и купить флагман прошлого года вместо того, чтобы покупать новинку, у которой, возможно, ещё не вскрылись все недостатки? Нет, нет и ещё раз нет. Объясняю на пальцах, почему.

Цена Xiaomi Mi 10 в России

Я бы не стал брать Xiaomi Mi 10 в 2021 году по нескольким причинам, но основная – это, конечно, цена. Если вы изучите «Яндекс.Маркет», то увидите, что «десятка» сегодня стоит в районе 50 тысяч рублей. И это, если говорить о серой рознице, где продаются смартфоны, ввезённые в Россию в обход официальных каналов поставок. А ведь есть ещё официальная розница, где цена Xiaomi Mi 10 может достигать 70 тысяч рублей!

Гендиректор Xiaomi просит у нас разрешения выпускать очень дорогие смартфоны

То ли дело Xiaomi Mi 11. Недавно я сокрушался на предмет того, как дорого в России оценили новинку. Но, во-первых, тот пост писался сразу после презентации глобальной версии, когда цена превышала 100 тысяч рублей, что видно на скриншотах, а, во-вторых, я тогда просто банально забыл сравнить цену Mi 11 с ценой Mi 10. Ведь, если вы посмотрите на то, сколько стоит Mi 11, то увидите, что разница между ними составляет какие-то жалкие 7 тысяч рублей. Да это же меньше 100 долларов!

Что лучше купить: Xiaomi Mi 10 или Xiaomi Mi 11

А ведь за эти деньги вы получаете:

Более новый и мощный процессор;

4 года программной поддержки;

Более привлекательный дизайн;

Более широкий спектр функций;

Ощущение более нового устройства.

Возможно, кто-то обратит внимание на то, что я предлагаю купить Xiaomi Mi 11 на AliExpress, и ожидаемо возмутится, что там, в отличие от нормального магазина, нельзя купить смартфон в рассрочку. Да, это действительно так. Но вы забываете, что в серой рознице, где Xiaomi Mi 10 стоит 50 тысяч рублей, ни рассрочку, ни даже кредит взять тоже не получится. Просто банки предпочитают сотрудничать только с крупными торговыми сетями, которые не занимаются ввозом несертифицированной электроники.

Как правильно покупать на AliExpress

При желании вы можете купить на AliExpress и Xiaomi Mi 10. Там он будет даже дешевле, чем у наших серовозов. Другое дело, насколько дешевле. Изучив платформу, лучшая цена, которую я нашёл, была на уровне 47-48 тысяч рублей. Однако это были непроверенные продавцы с минимальным количеством заказов и не предлагающие ускоренную Plus-доставку. Поэтому брать у них «десятку» лично я бы не рискнул. А если вы захотите воспользоваться услугами проверенного продавца, то придётся заплатить даже дороже.

Купить Xiaomi Mi 11

Я в курсе, что многие боятся покупать смартфоны на АлиЭкспресс, потому что опасаются обмана, подделок и чёрт знает чего ещё. Однако совсем недавно я рассказывал, как правильно покупать на AliExpress, чтобы вас не обманули, на что обращать внимание и у каких продавцов покупать точно не стоит. Обязательно почитайте, это полезно. Я сам сформулировал эти тезисы на личном опыте и пользуюсь ими уже довольно давно, так ни разу и не став жертвой мошенников из Китая или нерадивых сотрудников Почты России.