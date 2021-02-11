Стоит ли покупать Xiaomi Mi 10 в 2021 году

  2. Темы
  3. Полезно знать
Иван Кузнецов 0

Xiaomi – один из самых продуктивных производителей смартфонов, который в год умудряется выпускать не меньше десятка аппаратов. Да, часть моделей оказываются модифицированными версиями других, но сути это не меняет, потому что и на них находится покупатель. Другое дело, что покупатель может найтись практически на любой товар, но это совершенно не значит, что он сделал правильный выбор. На самом деле это довольно распространённая проблема. Поэтому очень важно наставлять людей, помогая им с выбором, особенно, если выбор далеко не так очевиден, как кажется.

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10 — не лучший вариант для покупки в 2021 году

Санкции США против Xiaomi и Huawei. Чем они отличаются?

Несмотря на то что Xiaomi Mi 11 уже вышел в продажу в России, Xiaomi Mi 10 по-прежнему никуда не делся. А поскольку он ещё и подешевел, то у многих возникает вопрос, а не лучше ли сэкономить и купить флагман прошлого года вместо того, чтобы покупать новинку, у которой, возможно, ещё не вскрылись все недостатки? Нет, нет и ещё раз нет. Объясняю на пальцах, почему.

Цена Xiaomi Mi 10 в России

Яндекс.Маркет

Xiaomi Mi 10 даже у серовозов стоят довольно недёшево, что и говорить про официальную розницу

Я бы не стал брать Xiaomi Mi 10 в 2021 году по нескольким причинам, но основная – это, конечно, цена. Если вы изучите «Яндекс.Маркет», то увидите, что «десятка» сегодня стоит в районе 50 тысяч рублей. И это, если говорить о серой рознице, где продаются смартфоны, ввезённые в Россию в обход официальных каналов поставок. А ведь есть ещё официальная розница, где цена Xiaomi Mi 10 может достигать 70 тысяч рублей!

Гендиректор Xiaomi просит у нас разрешения выпускать очень дорогие смартфоны

То ли дело Xiaomi Mi 11. Недавно я сокрушался на предмет того, как дорого в России оценили новинку. Но, во-первых, тот пост писался сразу после презентации глобальной версии, когда цена превышала 100 тысяч рублей, что видно на скриншотах, а, во-вторых, я тогда просто банально забыл сравнить цену Mi 11 с ценой Mi 10. Ведь, если вы посмотрите на то, сколько стоит Mi 11, то увидите, что разница между ними составляет какие-то жалкие 7 тысяч рублей. Да это же меньше 100 долларов!

Что лучше купить: Xiaomi Mi 10 или Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 11 стоит всего на 5-7 тысяч рублей дороже, чем Mi 10

А ведь за эти деньги вы получаете:

  • Более новый и мощный процессор;
  • 4 года программной поддержки;
  • Более привлекательный дизайн;
  • Более широкий спектр функций;
  • Ощущение более нового устройства.

Возможно, кто-то обратит внимание на то, что я предлагаю купить Xiaomi Mi 11 на AliExpress, и ожидаемо возмутится, что там, в отличие от нормального магазина, нельзя купить смартфон в рассрочку. Да, это действительно так. Но вы забываете, что в серой рознице, где Xiaomi Mi 10 стоит 50 тысяч рублей, ни рассрочку, ни даже кредит взять тоже не получится. Просто банки предпочитают сотрудничать только с крупными торговыми сетями, которые не занимаются ввозом несертифицированной электроники.

Как правильно покупать на AliExpress

AliExpress

Покупать на AliExpress нужно с умом

При желании вы можете купить на AliExpress и Xiaomi Mi 10. Там он будет даже дешевле, чем у наших серовозов. Другое дело, насколько дешевле. Изучив платформу, лучшая цена, которую я нашёл, была на уровне 47-48 тысяч рублей. Однако это были непроверенные продавцы с минимальным количеством заказов и не предлагающие ускоренную Plus-доставку. Поэтому брать у них «десятку» лично я бы не рискнул. А если вы захотите воспользоваться услугами проверенного продавца, то придётся заплатить даже дороже.

Купить Xiaomi Mi 11

Я в курсе, что многие боятся покупать смартфоны на АлиЭкспресс, потому что опасаются обмана, подделок и чёрт знает чего ещё. Однако совсем недавно я рассказывал, как правильно покупать на AliExpress, чтобы вас не обманули, на что обращать внимание и у каких продавцов покупать точно не стоит. Обязательно почитайте, это полезно. Я сам сформулировал эти тезисы на личном опыте и пользуюсь ими уже довольно давно, так ни разу и не став жертвой мошенников из Китая или нерадивых сотрудников Почты России.

Теги
Лонгриды для вас
Яндекс.Браузер
«Яндекс.Браузер» — лучший браузер для Android, но я всё равно выбираю Google Chrome

Какой браузер для Android лучше? Наверное, это самый популярный вопрос после «Какой смартфон выбрать?». Почему-то пользователи в большинстве своём уверены, что штатный софт по определению не может быть хорошим, а значит, его нужно заменить на что-то альтернативное. Нередко так и бывает, потому что цель производителей состоит в том, чтобы дать покупателям смартфонов базовый набор приложений с базовыми возможностями. А тем, кому нужен расширенный набор функций, просто скачивают решения сторонних разработчиков. Но как быть с браузером?

Читать далее
Mi 10 Ultra
Почему Xiaomi не может выпускать дорогие смартфоны

На этой неделе генеральный директор Xiaomi Лей Цзюнь выступил с заявлением о том, что он искренне не понимает, почему вверенную ему компанию и продукцию, которую она выпускает, считают второсортными. По этой причине, посетовал топ-менеджер, потребители насмехаются над флагманами Xiaomi, полагая, что они не могут стоить дорого. А, между тем, объяснил Цзюнь, Xiaomi применяет самые передовые технологии, тратит большие деньги на разработку и научные исследования. Поэтому логично, что смартфоны, которые выпускает компания, невозможно продавать по ценам флагманов 4-5-летней давности. Но я объясню Xiaomi, в чём дело.

Читать далее
Камера Canon
Как выгружать фотографии с камер Canon в Google Фото

Мало кто знает, что Android изначально задумывался как программная платформа для фотоаппаратов. Энди Рубин, автор идеи, планировал с её помощью оснастить мыльницы и профессиональные камеры поддержкой беспроводной связи, чтобы они выгружали фотографии сразу в облако, не сохраняя их на флешку. Однако что-то не срослось, и проект было решено переориентировать на смартфоны. Доподлинно не известно, что именно подтолкнуло Рубина к смене приоритетов, но поговаривают, что против Android для фотоаппаратов выступили производители карт памяти. Впрочем, это не значит, что шанса связать их с облаком нет совсем.

Читать далее
Новый комментарий