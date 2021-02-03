Санкции США против Xiaomi и Huawei. Чем они отличаются?

Так уж получилось, что в последнее время китайские компании подвергаются сильному давлению со стороны правительства США. Постоянно создаются ”черные списки” и в них вносятся все новые и новые компании. Самая громкая история последнего времени та, что происходит с Huawei вот уже пару лет. Были более мелкие скандалы, связанные с TikTok и другими, но теперь у нас есть еще одна история, которая может вырасти во что-то очень большое и проблемное для причастных лиц. Я говорю о Xiaomi, которая не просто попала в те самые списки, но и уже получила свою порцию санкций. Давайте разберемся, чем это отличается от того, что происходит с Huawei, и стоит ли нам опасаться повторения довольно трагичной истории.

Чем отличаются санкции Xiaomi и Huawei

Санкции Huawei

Ситуация с санкциями против Huawei выглядит слишком запутанной и непонятной. Ясно только одно — они обложили компанию со всех сторон, и даже ее представители заявляют, что если ситуация не изменится, то просуществует она буквально три года. Конечно, не хотелось бы, но современные реалии таковы.

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Сейчас компании нельзя сотрудничать почти ни с кем из тех, кто были ее хорошими партнерами ранее. Есть некоторые исключения, но они не дают Huawei выпускать нормальные смартфоны. На остатках запчастей она как-то старается что-то выпускать и даже готовит новые флагманы, но есть ощущение, что это просто попытка кому-то что-то доказать, но не реальная возможность переломить ситуацию.

Проблема даже не в том, что Huawei потеряла доступ к сервисам Google — это еще с трудом, но можно наверстать — куда больше трудностей вызывает невозможность использовать оборудование для сетей 5G в своей продукции. А ведь именно новые сети по мнению аналитиков будут лежать в основе увеличение продаж смартфонов в 2021 и 2022 годах.

С этой точки зрения Xiaomi намного проще, так как санкции этих двух компаний очень сильно отличаются. По крайней мере, если смотреть на сегодняшний день.

Санкции Xiaomi

Сейчас санкции в отношении Xiaomi очень ограниченны. Пусть она и попала в ”черный список” китайских компаний, которые по мнения правительства США активно сотрудничают с армией Китая, но ей все равно пока намного проще, чем Huawei.

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Xiaomi по-прежнему может использовать американские технологии на своих устройствах и сотрудничать с американскими компаниями. Это означает, что она может продолжать использовать чипы Snapdragon, а также мобильные службы Google. Однако использование ее устройств будет иметь ограничение в США.

Кроме этого, американские инвесторы не могут ”оставаться” в компании надолго. У них есть около 10 месяцев (до 11 ноября 2021 года) для того, чтобы продать акции Xiaomi и прекратить иметь с ней финансовые отношения. Это уже само по себе неприятное ограничение, но в отличии от Huawei, которая связана по рукам и ногам, Xiaomi еще может продолжать работать. Пусть у нее и будет меньше инвестиций от представителей США.

Отличие санкций

Как видим, пока отличия только в том, что Huawei уже продвинулась дальше и получила несколько усилений санкций. Xiaomi пока только на первом этапе и будем надеяться, что дальше не пойдет. С другой стороны, закрытие притока капитала — уже большая проблема.

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Xiaomi уже подала в окружной суд округа Колумбия на действия американских властей. С другой стороны, когда такие решения принимаются на международном уровне, хоть какие-то доказательства, пусть и формальные, сотрудничества Xiaomi c армией Китая у США должны быть.

Когда снимут санкции с Huawei и Xiaomi

Пока даже самые именитые аналитики не спешат делать прогнозы, снимут ли с китайских компаний санкции. Но все они сходятся во мнении, что главная надежда компаний может быть связана с приходом нового руководства Белого дома. Дональд Трамп вел довольно агрессивную политику в отношении китайских компаний. Джо Байден не так радикален в таких вопросах, но едва ли он начнет снимать ограничения, только вступив в должность президента.

Скорее всего, будет проводиться много исследований, аналитики, проверок и обсуждений для понимания целесообразности снятия санкций. В итоге это может растянуться на годы. В этом случае Huawei будет уже не спасти. Как минимум не получится ее спасти быстро и восстановление займет много времени.

Хотя в США действует новая администрация, похоже, что она не уделяет приоритетного внимания торговым вопросам с Китаем. Таким образом на то, чтобы разобраться в этих вопросах между США и Китаем, может потребоваться некоторое время, а может быть, и месяцы, и даже годы.

Перестанет ли Huawei производить смартфоны

Что будет, если против Xiaomi введут санкции

Ответ на этот вопрос мы видим на примере Huawei. Но надо понимать, что Huawei это немного другая компания. Кроме того, она могла пропустить период, когда надо было принимать меры. Возможно, если бы шаги были предприняты на том этапе, на котором сейчас находится Xiaomi, многое было бы по-другому. Но теперь у Xiaomi есть все шансы поучится на ошибках других.

Также Huawei существенно более крупная компания, чем Xiaomi. Кроме того, что она всегда продавала больше смартфонов, она еще и обеспечивала полмира своим телекоммуникационным оборудованием для сотовых сетей. Претензии к этому оборудованию тоже были одним из камней преткновения между США и Huawei.

Xiaomi хоть и делает отличные смартфоны, но пока не доросла до такого уровня, как Huawei в лучшие годы. Поэтому можно рассчитывать, что она пройдет этот период намного проще, чем Huawei, но это покажет только время.