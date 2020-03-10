Несмотря на то что мы живём в эпоху беспроводных технологий, когда даже зарядить смартфон можно без проводов, производители по-прежнему не решаются отказаться от внешних разъёмов и исправно продолжают оснащать фирменные аппараты если не полным набором проводных интерфейсов, то по крайней одним USB-C. Это универсальный стандарт, который не только удобен с точки зрения использования из-за своей двусторонности, но и довольно производителен, обеспечивая высокую скорость передачи данных. Правда, как выяснилось, далеко не у всех.

Читайте также: В Google Pixel 5 нас ждет новая функция

Почти все смартфоны Google Pixel оснащаются разъёмами USB-C 3.1. Исключениями являются только модели первого поколения, у которых был USB-C 3.0, и бюджетные Pixel 3a и Pixel 3a XL, которые в целях экономии снабдили ещё более старым USB-C 2.0. Основное отличие разъёмов разных поколений состоит в скорости передачи данных: чем новее интерфейс, тем более высокую скорость он может развивать хоть на запись, хоть на чтение, что в свою очередь ощутимо сокращает временные затраты на загрузку и выгрузку. Вот только в случае с «пикселями» это как-то не слишком ощущается.

Смартфоны с самым быстрым USB

Коллеги из AndroidAuthority провели сравнительный тест скорости передачи данных через USB-C на смартфонах разных производителей и выяснили, что Google Pixel испытывают явные проблемы. Для теста были взяты «пиксели» всех четырёх поколений, а для конкуренции им отобраны Huawei Mate 30 Pro, OnePlus 7 Pro, Galaxy S10e и Honor View 20. Перед началом эксперимента всем аппаратам очистили оперативную память, чтобы не спровоцировать случайного замедления из-за фоновой работы приложений, и ввели их в режим передачи файлов по USB, после чего перенесли из памяти компьютера в память смартфона видеофайл размером 10,8 ГБ и наоборот.

Читайте также: Почему стоит присмотреться к Google Pixel 1

Как видно на графике, лучше всего из «пиксельной» линейки себя показал Pixel 2, у которого и на чтение, и на запись видеофайла ушло по 55 секунд. Это не рекордный показатель, поскольку многие конкуренты показали себя не так хорошо, но результаты остальных смартфонов Google Pixel оказались ещё хуже. Да, серьёзное значение в вопросе скорости передачи играет ещё и стандарт памяти – у Galaxy S10e и Honor View 20 установлена память UFS 2.1, но они практически вдвое превзошли даже Pixel 4. Мы не знаем, какая память поставляется с Pixel 4, но вряд ли Google оснастит его более старым стандартом, чем UFS 2.1, который использовался в Pixel 2.

Как ускорить передачу данных по USB

Скорее всего, причина медленной передачи данных, которую демонстрируют смартфоны Pixel, кроется в особой реализации протокола Media Transfer. Именно он отвечает за обмен файлами в режиме «Передачи по USB», который активируется при проводном подключении смартфона к компьютеру. Но поскольку данный протокол имеет исключительно программную природу, вполне возможно, что проблема проистекает из сбоев в прошивке, на базе которых функционируют фирменные смартфоны Google. Возможно ли это? Вполне, учитывая, что разработчикам компании приходится ежемесячно выпускать обновления с исправлениями тех или иных багов. Другое дело, что об этом баге они, возможно, даже не подозревают, а потому не спешат его устранять.

Читайте также: Андроид-смартфон Google Pixel 4 против камеры за 5000 долларов

К сожалению, если для вас имеет значение скорость передачи данных по USB-C, смартфоны Pixel – явно не ваш выбор. Дело в том, что на данном этапе как-либо увеличить быстродействие не представляется возможным, а потому всё, что вам остаётся – это либо смириться с существующими показателями и ждать, пока Google не выпустит обновление с исправлением, либо сделать ставку на Pixel 2 или Pixel 2 XL. Странное дело, но у них, в отличие от более новых моделей той же линейки, скорость передачи данных довольно высока, во всяком случае, если можно так говорить о связке USB-C 3.0 и UFS 2.1.