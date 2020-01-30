Компания Google несколько лет назад представила первое поколение Pixel. Устройство получилось достаточно интересным за счёт того, что предлагало чистый Android, частые обновления, приятную внешность и отличную камеру. С тех пор Google представила много новых устройств в линейке, однако нам всё ещё кажется, что не стоит отбрасывать самый первый Pixel при выборе нового устройства. В данном материале мы рассмотрим, почему стоит присмотреться к Pixel 1, и чем он хорош в 2020 году.

Начать стоит с того, чем же хорош самый первый Pixel, во-первых, в 2020 году здесь всё ещё неплохой процессор Snapdragon 821, во-вторых, здесь установлена операционная система Android 10 версии, аппарат получил 4 ГБ оперативной памяти 32/128 ГБ встроенной, а также достаточно емкий аккумулятор на 2770 миллиампер часов. Да, возможно, для 2020 года это не такие уж и привлекательные спецификации, однако они всё ещё неплохие, если сравнивать аппарат со среднебюджетными решениями от китайских производителей, но самое главное за что этот аппарат так хорош, так это его камера, и именно её мы сейчас и рассмотрим подробнее.

В смартфоне установлен модуль камеры на 8 мегапикселей от Sony. На написание материала меня подтолкнула публикация одного из пользователей Reddit, который решил поделиться с читателями изображением — а точнее фотографией, — сделанной с помощью данного телефона. Можно заметить, насколько качественно она выглядит даже сегодня:

Возможно, Pixel не так хорошо поработал с тенями и режимом HDR+, однако цветопередача здесь просто потрясающая. После этого я решил изучить, насколько хорошо камера устройства справляется с фотографиями, и поискал в Интернете примеры, сделанные обычными пользователями, результат вас может удивить:

На AliExpress смартфон можно купить за достаточно смешные 7.000 руб, если просмотреть аналоги от китайских производителей, за такую же стоимость вы не найдете более привлекательного предложения в случае, если вам нужен смартфон для фотографирования. Удивительно, но даже спустя столько лет аппарат компании выглядит актуальным, и всё благодаря качественной камере, кроме того, в сравнении с дешевыми телефонами конкурентов Pixel первого поколения предлагает премиальные материалы корпуса в виде стекла и металла, такого не может предложить сегодня даже Xiaomi в своих телефонах за 15-20 тысяч рублей, не говоря уже о других более известных китайских и не китайских брендах.

Есть же вам недостаточно диагонали стандартного Pixel, можно присмотреться к его XL-версии, она предлагает уже 5,5-дюймовый экран. Конечно, даже этого недостаточно в 2020 году, и это, скорее, компромисс, ведь нужно чем-то жертвовать, покупая настолько старый телефон. Интересно узнать, что думают по этому поводу наши читатели. Мнением делитесь в Телеграм-чате и не забывайте делиться комментариями под данной публикацией.

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Почему все любят телефоны Google?

Дело в том, что их основной особенностью является поддержка самой компанией. Смартфоны Pixel получают обновление быстрее всех, и вместе с тем плавность их работы крайне высока. Почти каждый владелец данного устройства отмечает то, насколько приятен в использовании Pixel за счет своей быстроты и плавности работы. Мы не так давно рассматривали возможности камеры Google Pixel 3a. И даже с учетом его низкой стоимости в 400 долларов смартфон отлично справляется с фотографированием и видеосъемкой в сравнении с современными флагманами от других производителей. Да, многие подумают, что между этими устройствами сильный разрыв, и наверняка Pixel первого поколения уже неактуален, однако это не так. И эта удивительная возможность Google создавать продукты, которые даже спустя столько лет будут казаться актуальными меня, конечно, удивляет. А удивляет ли она наших читателей?