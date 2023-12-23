Ошибка «Не зарегистрирован в сети» на Android — что делать

Android-смартфон решает огромное количество задач, позволяя, в частности, создавать и потреблять контент. Но порой мобильное устройство не в состоянии справиться с самыми банальными вещами. Многие люди постоянно жалуются на ошибку «Не зарегистрирован в сети», которая появляется на экране при попытке просто позвонить с телефона. Разберемся, с чем это связано, и как можно решить проблему.

Что значит «Не зарегистрирован в сети»

Если телефон не зарегистрирован в сети, значит, он не может подключиться к инфраструктуре оператора для совершения звонка. Проблема лежит на стороне звонящего, а не принимающего вызов устройства.

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Почему не зарегистрирован в сети — другой вопрос. Есть несколько причин, из-за которых возникает подобная ошибка:

кратковременный сбой в работе операционной системе;

неправильные настройки сети;

неисправность SIM-карты;

технические работы на стороне оператора.

При этом не важно, не зарегистрирован в сети Теле2 или, допустим, МегаФон ваш смартфон. Проблема возникает на самых разных устройствах вне зависимости от выбранного оператора сотовой связи.

Что делать, если не зарегистрирован в сети

Если телефон пишет «Не зарегистрирован в сети», в первую очередь нужно попытаться решить проблему на месте. Получается это далеко не всегда, но попробовать все равно стоит.

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Авиарежим на Андроид

Поскольку проблема бывает связана с кратковременным сбоем в работе системы, нередко помогает переход в авиарежим на телефоне. Так что откройте центр управления, нажмите на иконку с самолетом для активации авиарежима, а затем — отключите его.

После этого звонки должны заработать. Конечно, только при условии, что устройство ловит сеть. Без наличия хотя бы одной «палочки» позвонить вам точно не удастся.

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Перезагрузка Android-смартфона

Еще одно решение на случай, если не зарегистрирован в сети Самсунг, Хуавей или смартфон любой другой марки — перезагрузка устройства. Задержите кнопку питания и выберите соответствующую опцию в появившемся окне.

Если на вашем устройстве по каким-то причинам не работает кнопка питания, и вы не можете выполнить рекомендованное действие, прочитайте наш текст с рассказом о том, как перезагрузить смартфон. В нем мы рассмотрели способы на все случаи жизни.

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Предпочтительный тип сети

Ничего не помогло? Тогда попробуйте изменить предпочтительный тип сети по следующей инструкции:

Откройте настройки смартфона. Перейдите в раздел «SIM-карты и мобильные сети». Выберите проблемную симку. Откройте вкладку «Предпочтительный тип сети». Укажите «Предпочтительно 4G».

Главное — не выставлять значение с приставкой «только», иначе смартфон априори не сможет подключиться к доступному стандарту связи и будет не зарегистрирован в сети.

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Как достать SIM-карту

Также не лишним будет попытаться переустановить SIM-карту. Извлеките ее из лотка при помощи ключа, который поставляется вместе со смартфоном, а затем снова поставьте симку на место.

В процессе перестановки симки на телефоне обязательно проверьте ее состояние, а также очистите лоток от пыли, если она будет обнаружена. Иногда именно это является объяснением, почему не зарегистрирован в сети.

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Если все равно телефон не зарегистрирован в сети

А что делать, если даже после выполнения всех манипуляций СИМ не зарегистрирована в сети? Самый верный вариант — поставить симку в другой смартфон или планшет и попытаться снова совершить звонок, после чего мы выйдем на развилку.

Удалось позвонить, и ошибка «Не зарегистрирован в сети» больше не появляется? Значит, проблема в вашем первом смартфоне. Если она носит программный характер, может помочь сброс настроек Андроид. Если аппаратный — придется обратиться в сервисный центр.

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Если вам не удалось совершить звонок и со второго смартфона, то обязательно свяжитесь со своим оператором сотовой связи. Либо вы получите подтверждение, что проблема на его стороне, либо сможете уточнить способ бесплатной замены неисправной SIM-карты.