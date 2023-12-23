Ошибка «Не зарегистрирован в сети» на Android — что делать

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Герман Вологжанин

Android-смартфон решает огромное количество задач, позволяя, в частности, создавать и потреблять контент. Но порой мобильное устройство не в состоянии справиться с самыми банальными вещами. Многие люди постоянно жалуются на ошибку «Не зарегистрирован в сети», которая появляется на экране при попытке просто позвонить с телефона. Разберемся, с чем это связано, и как можно решить проблему.

Ошибка «Не зарегистрирован в сети» на Android — что делать. Если телефон не зарегистрирован в сети, с него нельзя позвонить. Фото.

Если телефон не зарегистрирован в сети, с него нельзя позвонить

Что значит «Не зарегистрирован в сети»

Если телефон не зарегистрирован в сети, значит, он не может подключиться к инфраструктуре оператора для совершения звонка. Проблема лежит на стороне звонящего, а не принимающего вызов устройства.

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Почему не зарегистрирован в сети — другой вопрос. Есть несколько причин, из-за которых возникает подобная ошибка:

  • кратковременный сбой в работе операционной системе;
  • неправильные настройки сети;
  • неисправность SIM-карты;
  • технические работы на стороне оператора.

При этом не важно, не зарегистрирован в сети Теле2 или, допустим, МегаФон ваш смартфон. Проблема возникает на самых разных устройствах вне зависимости от выбранного оператора сотовой связи.

Что делать, если не зарегистрирован в сети

Что делать, если не зарегистрирован в сети. Так выглядит ошибка при попытке набора номера. Фото.

Так выглядит ошибка при попытке набора номера

Если телефон пишет «Не зарегистрирован в сети», в первую очередь нужно попытаться решить проблему на месте. Получается это далеко не всегда, но попробовать все равно стоит.

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Авиарежим на Андроид

Поскольку проблема бывает связана с кратковременным сбоем в работе системы, нередко помогает переход в авиарежим на телефоне. Так что откройте центр управления, нажмите на иконку с самолетом для активации авиарежима, а затем — отключите его.

Авиарежим на Андроид. Авиарежим включается через шторку. Фото.

Авиарежим включается через шторку

После этого звонки должны заработать. Конечно, только при условии, что устройство ловит сеть. Без наличия хотя бы одной «палочки» позвонить вам точно не удастся.

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Перезагрузка Android-смартфона

Еще одно решение на случай, если не зарегистрирован в сети Самсунг, Хуавей или смартфон любой другой марки — перезагрузка устройства. Задержите кнопку питания и выберите соответствующую опцию в появившемся окне.

Перезагрузка Android-смартфона. Окно открывается удержанием кнопки питания. Фото.

Окно открывается удержанием кнопки питания

Если на вашем устройстве по каким-то причинам не работает кнопка питания, и вы не можете выполнить рекомендованное действие, прочитайте наш текст с рассказом о том, как перезагрузить смартфон. В нем мы рассмотрели способы на все случаи жизни.

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Предпочтительный тип сети

Ничего не помогло? Тогда попробуйте изменить предпочтительный тип сети по следующей инструкции:

  1. Откройте настройки смартфона.
  2. Перейдите в раздел «SIM-карты и мобильные сети».
  3. Выберите проблемную симку.
  4. Откройте вкладку «Предпочтительный тип сети».
  5. Укажите «Предпочтительно 4G».
Предпочтительный тип сети. Предпочтительный тип сети не означает, что смартфон будет работать только в 4G/3G/2G. Фото.

Предпочтительный тип сети не означает, что смартфон будет работать только в 4G/3G/2G

Главное — не выставлять значение с приставкой «только», иначе смартфон априори не сможет подключиться к доступному стандарту связи и будет не зарегистрирован в сети.

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Как достать SIM-карту

Также не лишним будет попытаться переустановить SIM-карту. Извлеките ее из лотка при помощи ключа, который поставляется вместе со смартфоном, а затем снова поставьте симку на место.

Как достать SIM-карту. Используйте ключ для извлечения SIM-карты. Фото.

Используйте ключ для извлечения SIM-карты

В процессе перестановки симки на телефоне обязательно проверьте ее состояние, а также очистите лоток от пыли, если она будет обнаружена. Иногда именно это является объяснением, почему не зарегистрирован в сети.

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Если все равно телефон не зарегистрирован в сети

А что делать, если даже после выполнения всех манипуляций СИМ не зарегистрирована в сети? Самый верный вариант — поставить симку в другой смартфон или планшет и попытаться снова совершить звонок, после чего мы выйдем на развилку.

Если все равно телефон не зарегистрирован в сети. Поставьте симку в другой смартфон, чтобы проверить ее работоспособность. Фото.

Поставьте симку в другой смартфон, чтобы проверить ее работоспособность

Удалось позвонить, и ошибка «Не зарегистрирован в сети» больше не появляется? Значит, проблема в вашем первом смартфоне. Если она носит программный характер, может помочь сброс настроек Андроид. Если аппаратный — придется обратиться в сервисный центр.

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Если вам не удалось совершить звонок и со второго смартфона, то обязательно свяжитесь со своим оператором сотовой связи. Либо вы получите подтверждение, что проблема на его стороне, либо сможете уточнить способ бесплатной замены неисправной SIM-карты.

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