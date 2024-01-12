ТОП-5 бесплатных приложений из Гугл Плей, которые прокачают даже старый Андроид-смартфон

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Иван Герасимов

Несмотря на долговечность современных смартфонов, со временем они все же начинают устаревать. Внешний вид, оформление оболочки, поддержка некоторых приложений и обновлений ОС — все это через пару лет выдает в устройстве модель не первой свежести. Особенно тяжело Андроид-смартфонам, которые меняются из года в год в отличие от iPhone, но в то же время их проще всего освежить. Для этого не нужно заморачиваться с покупкой нового гаджета — просто скачайте на него несколько полезных приложений из Гугл Плей. Сейчас объясним, чем они так хороши.

ТОП-5 бесплатных приложений из Гугл Плей, которые прокачают даже старый Андроид-смартфон. Эти бесплатные приложения на Андроид сделают лучше даже старый смартфон. Фото.

Эти бесплатные приложения на Андроид сделают лучше даже старый смартфон

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Менеджер буфера обмена на смартфон

Так уж часто бывает, что мы копируем какие-либо данные, включая пароли, адреса, номера телефонов и прочее, забывая сохранить их. Все это оседает в буфере обмена, но получить к ним доступ без сторонних приложений нельзя. Возьмите в копилку Менеджер буфера обмена — утилиту, позволяющую просмотреть все то, что туда попало, и найти нужную информацию. Благодаря ей ваш смартфон станет намного удобнее!

Менеджер буфера обмена на смартфон. Чтобы не потерять информацию, используйте Менеджер буфера обмена. Фото.

Чтобы не потерять информацию, используйте Менеджер буфера обмена

Приложение позволяет еще структурировать ее и сохранять самое важное в заметки. А еще оно работает в фоне и не расходует оперативную память, поэтому можно не переживать за скорость работы смартфона. У менеджера буфера обмена даже есть отдельная клавиатура, чтобы лишний раз не заходить в утилиту!

Утилита для буфера обмена

Бесплатный фоторедактор для Андроид

Далеко не все смартфоны поставляются со встроенным ПО для обработки фото. По крайней мере, это точно не касается старых моделей. Слегка освежить устройство, купленное несколько лет назад, поможет прикольный фоторедактор — Coffee camera. В нем есть несколько десятков фильтров для улучшения фото, большая часть из которых бесплатная.

Бесплатный фоторедактор для Андроид. Coffee Camera — простенький фоторедактор с классными фильтрами! Фото.

Coffee Camera — простенький фоторедактор с классными фильтрами!

Каждый из них можно донастроить вручную, если не устраивает оттенок. А еще из полезных инструментов есть возможность добавить дату на снимок, как на пленочном фотоаппарате, сделать засветы и другие искажения. Также здесь доступны другие функции вроде коллажей из нескольких фото, которые легко собрать за минуту. В общем, настоятельно рекомендую скачать фоторедактор на старый смартфон — там он не будет лишним.

Фоторедактор для Андроид

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Как ускорить Интернет на телефоне

Заметили, что на смартфоне подвисает Интернет, хотя остальные устройства работают нормально? Попробуйте утилиту Детектор сигнала: она позволяет измерить скорость соединения и исправить неполадки, не обращаясь в сервисный центр. Но самое интересное — ее многофункциональность. Найти неполадки можно не только в работе Wi-Fi или сотового модуля, но и у Bluetooth или GPS.

Как ускорить Интернет на телефоне. Детектор позволяет определять скорость передачи данных у разных модулей в телефоне. Фото.

Детектор позволяет определять скорость передачи данных у разных модулей в телефоне

Со стороны утилита кажется сложной, но по факту дает исчерпывающую информацию о сбоях в виде графиков и таблиц для более удобного просмотра. Замеры происходят в режиме реального времени, поэтому не составит труда условно посмотреть скорость Интернета в фоновом режиме. Это бесплатное приложение для телефона, но есть немного рекламы, которая не мешает им пользоваться.

Утилита для ускорения телефона

Красивые обои для смартфона

Практически любой современный смартфон имеет встроенную утилиту с библиотекой обоев. Но если вы изучили ее вдоль и поперек и хотите освежить свой смартфон, то рекомендую утилиту 4K Wallpaper — HD Background. В ней есть масса категорий с изображениями на любой вкус, а при первом старте вам будет предложено их выбрать. Таким образом, на главном экране будут отображаться подборки обоев, которые могут вам понравиться — вы сэкономите уйму времени.

Красивые обои для смартфона. Здесь можно найти стоковые обои с телефонов разных брендов. Фото.

Здесь можно найти стоковые обои с телефонов разных брендов

Но даже если вам проще искать обои для смартфона вручную, можно пробежаться по категориям и сохранить понравившиеся. Здесь собрано огромное количество изображений, включая стандартные с разных моделей смартфонов. Самое главное — искать их проще в одном месте, а еще это бесплатно.

Приложение с обоями

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Какую игру скачать на телефон

Ничто так не освежит ваш старый смартфон, как хорошая игра из Гугл Плей. Не вижу смысла нагружать устройство 3D-графикой, поэтому рекомендую скачать незатейливую аркаду Cat Jump. В ней нужно управлять котиком, преодолевать препятствия и собирать бонусы — казалось бы, ну куда проще?

Какую игру скачать на телефон. Игра Cat Jump сложнее, чем кажется. Фото.

Игра Cat Jump сложнее, чем кажется

В реальности, вам предстоит самостоятельно выбирать скорость и длину прыжка, чтобы не упасть в пропасть. Сделать это крайне сложно: по сравнению с Cat Jump даже Flappy Bird намного проще. Однако на привыкание уйдет буквально пару дней, после чего вы начнете играть как профи. Рекламы здесь мало — ее можно просматривать в обмен на бонусы, чтобы быстрее пройти игру.

Игра для Андроид

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