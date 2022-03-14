ТОП-5 приложений, которые смогут заменить Инстаграм в России

Буквально вчера Роскомнадзор начал блокировку Инстаграм. Многие пользователи восприняли это весьма болезненно, ибо уже несколько лет Инста является главной платформой для блогеров. Ну мы-то с вами понимаем, что свято место пусто не бывает. На самом деле заменить Инстаграм — не проблема. Тем более, что уникальных фич у этого приложения буквально по пальцам пересчитать. Сегодня предлагаю поговорить об альтернативах Инстаграм и обсудить самые популярные из них.

5 неожиданных преимуществ приложения ВК.

Инстаграм заблокировали в России

Сейчас, наверное, все уже слышали про блокировку Инстаграм. Буквально пару дней случился настоящий скандал. Не так давно в компании Meta заявили о том, что они снимают запрет на призывы к насилию в Инстаграм.

В социальной сети Instagram распространяются информационные материалы, содержащие призывы к совершению насильственных действий в отношении граждан Российской Федерации, в том числе военнослужащих, — пишет Роскомнадзор.

Естественно, что в тот же день Генпрокуратура направила письмо в РКН, и Инстаграм в России был запрещен. При этом на данный момент им пользоваться не запрещается. Об этом сообщил депутат Сергей Боярский:

Те, кто хотят продолжить использовать эти сервисы через VPN, могут это делать. Технически такие возможности есть. Никаких санкций, наказания в отношении этих пользователей не предусмотрено. Другой вопрос, что вряд ли вся аудитория решит сейчас пользоваться VPN. Это все-таки специфический продукт.

ВК — не работает Инстаграм

Думаю, что многие из вас помнят, как все ругались, когда Павел Дуров убрал стену ВКонтакте. При этом далеко не все знают, что на смену ей пришло новое понятие — микроблог. По факту, с тех пор в ВК у каждого есть свой блог. Так что привычную ленту публикаций можно перенести туда.

Stories, которые почему-то считают уникальной фичей Инстаграма, тоже можно оформить ВК, такая возможность появилась еще в далеком 2016 году. К слову, в Снэпчате они были еще раньше Инстаграма, так что еще непонятно кто у кого воровал идеи.

В качестве замены Reels отлично подойдет сервис ВК Клипы. По факту, все то же самое. И инструменты редактирования, и лайки, и комментарии.

Скачать ВК

Большим плюсом ВК является то, что все посты из Инстаграм можно перенести сюда с помощью встроенного инструмента. здесь удобная и понятная реклама. В Инстаграме я уже не первый раз натыкаюсь на разных блогеров, которые рекомендуют переходить именно в ВК. Я бы на вашем месте задумался. Кстати, у нас тоже есть страничка на этой платформе, подписывайтесь!

EyeEm — соцсеть для фотографов

Отличная замена Инстаграм для тех, кто устал от бесконечной рекламы и видео. Да, функциональность у EyeEm не такая большая, зато аудитории навалом. Ребята работают с 2010 года, и за это время успели набрать более 13 миллионов пользователей. Цифра внушительная, скажите?

По сути, EyeEm — фотопоток, который перерос в социальную сеть для фотографов, а затем и для остальных пользователей. Если ваш контент основан на эстетике и вам не нравятся танцующие под музыку пользователи, я смело отправляю вас сюда.

Безусловный плюс сервиса в том, что его интерфейс предельно напоминает Инстаграм. Такая же лента публикаций, меню профиля, есть персональные рекомендации и многое другое. Освоиться не будет проблемой. Также отмечу качественные фотографии, которые не обрезаются в квадрат. Смотреть ленту в EyeEm — одно удовольствие.

Скачать EyeEm

Плюс, в сервисе есть монетизация, причем отлаженная практически идеально. В сервисе есть специальный раздел Миссии, где выкладывают задания в духе «Красота природы». Вы фотографируете на эту тему и заливаете фото в отдельный альбом. Позже выбирается победитель, который получает денежный приз. Суммы немаленькие (в среднем 500 долларов), но вывести деньги можно только через PayPal, который 18 марта перестает работать в России.

VSCO — аналог Инстаграм

Многие знают VSCO как приложение для мобильных устройств. Все мои знакомые, которые хоть чуть-чуть понимают в мобильной фотографии, рекомендуют скачать это приложение на свой смартфон. Оно берет тем, что здесь есть некоторые эффекты, которые недоступны в других приложениях, либо доступны по подписке.

Скачать VSCO

Однако мало кто знает, что VSCO — это не только приложение для смартфона, но еще и социальная сеть — VSCO Grid. Но у нее есть одна большая особенность — ни лайков, ни комментариев, ни количества подписчиков вы не увидите.

Все приложение разделено на несколько вкладок:

Camera . Основная вкладка, на которую рекомендуется снимать. Есть встроенные инструменты.

. Основная вкладка, на которую рекомендуется снимать. Есть встроенные инструменты. Library . Здесь хранятся все фотографии, которые вы редактировали.

. Здесь хранятся все фотографии, которые вы редактировали. Discover . Аналог кнопки Поиска в Инстаграм с разными рекомендациями.

. Аналог кнопки Поиска в Инстаграм с разными рекомендациями. Profile . Ваш профиль, где находятся количество подписчиков, ссылки на соцсети и другое.

. Ваш профиль, где находятся количество подписчиков, ссылки на соцсети и другое. Settings . Здесь располагаются все настройки приложения.

. Здесь располагаются все настройки приложения. Store. У VSCO есть платные функции с разными эффектами.

Понятно, что она ориентирована на фотографов и людей творческих. Если вы себя к таким относите, смело скачивайте и пользуйтесь. Это будет не Инстаграм, это лучше. Ничто не отвлечет вас от творчества.

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Pinterest — как Instagram, только лучше

Знаю, что многие использовали Инстаграм как платформу для поиска разных идей для своих творческих проектов. Дизайн кухни, декорирование посуды — здесь вы найдете все что угодно. В принципе, абсолютно справедливо. Зачем заново изобретать велосипед и искать что-то уникальное, когда такого добра навалом. Так вот, Pinterest — именно такое приложение.

Скачать Pinterest

Ну и все инструменты в Pinterest устроены таким образом, чтобы вам было удобно работать с разными идеями. Вы всегда можете выложить свои идеи, сохранить идеи коллег и других пользователей к себе, объединять их в подборки, делиться ими с аудиторией и так далее.

Очень хочется верить, что такие продукты как Pinterest сейчас станут популярнее, ибо в последнее время Инстаграм буквально превратился в помойку. Ранее автор AndroidInsider.ru Артем Сутягин уже писал об этом, сами посмотрите.

ЯRus — замена Instagram

Понятно, что после блокировки Инстаграм у нас в России появилась острая необходимость своего сервиса с подобной функциональностью. ЯRus — именно такой. По сути, эта соцсеть может заменить нам все зарубежные сервисы: и YouTube, и Instagram, и Facebook.

Скачать ЯРус

Как только вы открываете приложение, сразу попадаете на главную страницу с новостной лентой. В нижней части дисплея располагаются три 4 вкладки:

Главная. Здесь находятся и новости, и видео, и истории.

Видео. Больше, конечно, перезаливы с ТикТока, но Инстаграм был ровно таким же.

Новости. Здесь будут публиковаться статьи с разных пабликов.

Музыка. Доступна только русскоязычная и инструментал.

Вы также можете выкладывать здесь посты, размещать сторис и короткие видео. В целом сервис практически не отличается от ВК, но, по моему мнению, имеет очень большой потенциал. В начале 2022 года разработчики всерьез взялись за свое детище и работают над его улучшением.

Чем заменить Гугл-сервисы и другие приложения, которые ушли из России.

Может у вас есть свои идеи по замене Инстаграм? Как считаете, какой сервис мог бы подойти для всех? Дайте обратную связь в нашем Телеграм-чате или в комментариях ниже, будет интересно прочесть.