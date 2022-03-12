5 неожиданных преимуществ приложения ВК

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Артем Рахматуллин 0

Еще совсем недавно большинство пользователей думали, что ВК ждет не самое яркое будущее. Действительно, зачем он вообще нужен, если для переписок есть Телеграм, для делиться фотографиями можно в Инстаграме, а короткие видео выкладывать в ТикТок. Кажется, что сейчас все встало с ног на голову. Руководство TikTok заявило о невозможности выкладывать ролики в России, Инстаграм вот-вот заблокируют. Одной Телегой сыт не будешь, согласитесь? Как бы приложение от Дурова не был крут, это всего лишь мессенджер, верно? Сегодня предлагаю разобрать крутые фишки ВК, о которых мы раньше и подумать не могли.

Кажется, мы начали забывать про фишки ВК. Самое время освежить память.

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Лучший аналог ТикТока

Клипы ВК появились еще летом 2020 года. Хоть сервис и заявляет, что в сутки видео в VK набирают 750 миллионов просмотров, и ежемесячная аудитория прямых трансляций — 45 миллионов человек, с известным ТикТок это никак не сравнится.

Сервис Клипы ВК уже сейчас может похвастаться хорошими охватами. Дальше — больше.

Признаюсь, даже при живом ТикТок и Инстаграм со своими Reels я иногда залипал на клипы ВК, но происходило это всегда случайно. Многие, наверное, заметили, что ВК постоянно занимается рекомендациями своих клипов. Это и заставляло туда заходить. Листаешь ленту, а тут подборка с видео ни с того ни с сего — ну неужели мимо пройдешь?

На днях я взглянул на сервис новыми глазами. Подумайте сами, чем не замена ТикТок и Reels? Вполне себе сгодится. Все те же лайки, комментарии, рекомендации. Причем я уверен, что из-за того что сервис русский, с русскоязычными рекомендациями все будет очень хорошо.

Чем вам не ТикТок?

Плюс, знаю тех людей, которые зарабатывали на коротких видео. Эти ребята уже вовсю трудятся над интеграцией в отечественный сервис. Уверен, что аккаунты юристов, врачей, дизайнеров, психологов, которые были в Инстаграм, быстренько перенесут все сюда. Потеряет ли от этого российский пользователь? По-моему, только выиграет.

Чем заменить Инстаграм

Когда Павел Дуров убрал стену ВК в 2010 году, пользователи негодовали. Дескать, нам не нужен никакой микроблог, верните все как надо. Так вот, идея микроблога сейчас была бы как никогда кстати. Сейчас вы можете без проблем выложить любую фотографию у себя «на стене» и красиво оформить подпись к ней. Будет ли заметна большая разница с Инстой? Сомневаюсь.

Сториз в ВК тоже есть. Привыкать долго не придется.

Также Инстаграм любили за знаменитые Stories. Это вообще странное явление. Сториз так-то впервые появились в Снэпчате, а Meta просто нагло их утащила. Ну, ВК тоже такую функцию имеет, так что переживать не стоит.

Другое дело, что ВК до сих пор многими воспринимается как средство для обмена сообщениями. Те, кто сидит здесь, привыкли много чатиться ВК. Ну, просто сейчас схема чуть изменится. Будем выкладывать весь контент ВК, а переписываться будем в Телеграме. Причем Телега популярна не только в России, поэтому можно добавить здесь всех своих друзей и знакомых из-за рубежа.

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Приложение для знакомств

Сервис Знакомства в ВК появился буквально недавно. Честно скажу, я на него возлагал большие надежды с самого начала. Как ни крути, а ВК для молодежи старше 20 лет долгие годы был основным приложением. Где как ни здесь можно узнать об истинных интересах человека без кучи пафосных фотографий?

ВК Знакомства однозначно круче Тиндера. Спорить даже нечего.

Удобно, что при регистрации в Знакомствах ВК сразу предупреждают, что случайного пересечения с друзьями или друзьями друзей не будет. Tinder и Badoo этим часто грешили. Даже в Москве и Питере мне удавалось натыкаться на анкеты знакомых. Здесь должно быть получше.

Найти ВК Знакомства несложно. Сервис находится в специальной вкладке Сервисы в нижней части дисплея. Там же располагаются Сообщества, Видео, Стикеры, Игры и прочее.

Где слушать музыку без ограничений

Не забывайте и про отечественный аналог Spotify — Boom. Даже при живых зарубежных стриминговых сервисах многие мои знакомые пользовались именно Boom. А кто-то имел сразу по несколько подписок и слушал музыку на разных площадках.

Многие уже сейчас подписаны на ВК Музыку и горя не знают.

Понятно, что рекомендации здесь не идеальные, да и количество треков сильно ниже, но некоторые плюшки здесь все же есть. Еще в 2010 многие из нас загружали сюда свои аудиозаписи, был такой бум. Помню, как мы с ребятами прикалывались в FL Studio или других приложениях для обработки музыки и заливали песни сюда. Так вот, они все еще доступны.

Для многих абсолютно нормально не найти песню в Spotify или Apple Music и обратиться к ВК Музыке. Что уж там, я сам такой же. В общем, нет худа без добра. Даже если полностью отрежут доступ к стриминговым сервисам, проживем с ВК, это не проблема.

Другие фишки приложения ВК

Кроме вышеописанных фишек приложения ВК, у сервиса есть еще куча других. Отдельно я о них не рассказываю, ибо каждая требует некоторой доработки, но с течением времени ВК однозначно поднажмет и сделает круто. Вот некоторые из них:

  • Подкасты. Отличная замена Google Podcasts и Spotify. Не хватает крутых рекомендаций.
  • ВК видео. Отличный сервис для просмотра видео. Не хватает контента (из-за монетизации).
  • ВК Здоровье. Учет приема лекарств, тренировки, дневник питания, контроль симптомов. Не хватает интеграции с умными часами и приложением Google Fit.
  • Трансляции. Аналог прямых эфиров в Инстаграм. Нужны рекомендации на прямые эфиры друзей друзей.

Не подумайте, что я нахваливаю ВК. Не стоит забывать, что раз мы с вами так массово перекочевали из него, значит на то были веские причины. Хотелось бы верить, что руководство доработает некоторые недочеты и сделает хорошо. Сейчас есть все основания этому верить.

5 игр, которые скоро исчезнут из Google Play в России. Чем заменить.

А вы пользуетесь ВК? Как думаете, сможет он заменить нам вышеперечисленные сервисы? Свое мнение предлагаю оставить в комментариях ниже или в нашем Телеграм-чате. Будет интересно прочесть.

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