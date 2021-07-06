Инстаграм изменится и станет хуже

  2. Темы
  3. Полезно знать
Артем Сутягин 0

У каждого свое отношение к Instagram, но отрицать факт его популярности сложно. Даже TikTok, который обгоняет по аудитории одну социальную сеть за другой, все равно находится скорее в отдельной лиге, чем реально конкурирует с Instagram. Особого секрета такой популярности нет. Эта социальная сеть простая, понятная и ориентирована просто на людей, а не на какие-то сложные задачи. Вот только одна загвоздка в том, что это было справедливо только до последнего времени, а теперь ”Инста” оказалась заложником собственной простоты. Ей надо как-то развиваться, а это значит — усложняться и обрастать новыми функциями. Теперь мы знаем, что нас ждет, но не все новинки будут хорошими. Уже сейчас есть, из-за чего расстроиться.

Instagram

Instagram в ближайшее время может сильно измениться.

Что нового появится в Instagram

То, о чем мы сейчас будем говорить, не какие-то там слухи, а заявление руководителя сервиса, в котором он рассказал очень много интересного. Было это пару дней назад, но какое-то внутреннее недовольство за это время только усилилось.

Напомню, что руководителем Instagram является Адам Моссери, который и опубликовал нашумевший ролик. Если коротко, в этом видео он рассказал о том, что грядут перемены, пообещал пользователям больше возможностей для экспериментов и сравнил свое детище с YouTube и TikTok.

Адам Моссери

Какое видео будет поддерживать Instagram

Эксперименты будут в сфере ”широкоэкранных, развлекательных, иммерсивных и мобильных” видео. С одной стороны, это хорошо, но надо посмотреть, что из этого получится и как будет реализована подобная функциональность. А вот новая лента уже сейчас грозит стать большим разочарованием.

Не знаю, как у вас, но лично у меня с самого начала появления ”умной” (на самом деле нет) ленты был к ней острый негатив. Более того, я даже немного остыл к моему Instagram и долгое время не пользовался им. Только сейчас более-менее возвращаюсь к этому, но все равно как-то не очень охотно. Лично знаю не меньше десятка людей, кто повел себя так же.

Раз уж заговорили, вот наш Instagram. Подписывайтесь!

Новая лента Instagram

Теперь лента станет еще ”лучше”. В ней будут подбираться не только рекомендации из публикаций тех, на кого вы подписаны, но и вообще всех. То есть то, что раньше было в отдельном разделе, теперь будет подсовываться вам по поводу и без. Теперь только попробуйте лайкнуть котика — вас завалят котами. По крайней мере сейчас это работает примерно так. Один раз лайкнув кого-то, вы получаете все больше и больше его публикаций в ленте. В итоге снова лайкаете и ”кормите” этот снежный ком.

Такие изменения Адам Моссери гордо обозначил словами о том, что Instagram больше не социальная сеть с квадратными картинками. А так ли плохо ей быть? Особенно, когда всех все устраивало и огромная часть пользователей так и не пользуется ничем, кроме сторис.

Instagram

Instagram может стать совсем не таким, каким был раньше.

Чем Instagram отличается от TikTok и YouTube

Продолжая сравнение с YouTube и TikTok, Адам Моссери отметил, что в Instagram люди заходят с целью отдохнуть и развлечься. ”TikTok огромен, YouTube еще больше, и есть еще много других выскочек” — сказал Моссери.

Пока паниковать (или радоваться) рано, и новые функции появятся только в течение нескольких месяцев, да и не у всех разом. Развертывание будет постепенным. Сначала тестирование на отдельных пользователях, потом массовое тестирование, но тоже не на всех, а уже потом полноценный релиз новой функции. Но опять же, не факт, что одновременно на всех рынках.

Instagram Lite: чем отличается от обычного, зачем нужен и как скачать.

Пока мы уже можем увидеть первые плоды новой политики. Если вы давно не пользовались приложением — зайдите в него и попробуйте создать запись. Вы увидите много нового: новые разделы, переезд кнопки создания поста и другие изменения. Справедливости ради, не все они плохие, но по началу их видеть довольно непривычно.

Остается только добавить, что по словам главы соцсети, она будет больше поддерживать авторов контента, функции мессенджера и деятельность торговых площадок. Остается надеяться, что что-то хорошее доберется и до нашего рынка, как, например, функция Reels — прямой конкурент TikTok. Она позволяет снимать короткие ролики и выкладывать их в Instagram. В США функция появилась около полугода назад и только сейчас добралась до нас. А как вы относитесь к нововведениям Instagram?

Теги
Новости по теме
Sfera Ebbasta
Можно ли танцевать под рэп? Достаточно послушать новый альбом Sfera Ebbasta
Лонгриды для вас
WhatsApp
5 простых действий, на случай, если не работает WhatsApp

Пару недель назад был небольшой сбой в работе WhatsApp. Многие его даже не заметили, но часть пользователей столкнулись с некоторыми проблемами. В прошлом году было несколько более серьезных сбоев, когда огромная доля пользователей не могла оправлять и принимать сообщения. Конечно, такие проблемы решаются довольно быстро, так как ими сразу начинают заниматься лучшие программисты. Вот только иногда проблемы бывают локальными и решаются при помощи некоторых простых действий. Настолько простых, что опытные пользователи иногда ими пренебрегают или просто забывают о том, что так можно было. В этой статье рассмотрим несколько примеров простых и быстрых способов ”оживить” переставший работать WhatsApp на телефоне.

Читать далее
Трансфер WhatsApp
Нашел как перенести чаты WhatsApp с Android на iPhone. Нужно только одно приложение

Увы, но до сих пор в WhatsApp нет официального способа перенести чаты с Android на iPhone и наоборот. В отличие от того же Telegram, где доступ к переписке можно получить с любого устройства, на котором будет выполнена авторизация, WhatsApp застрял где-то в 2015 году. О том, что в Вотсапе появится такая функциональность, говорят уже пару лет, но до сих пор ее так и нет. Благо можно воспользоваться сторонними способами переноса чатов.

Читать далее
Quick Apps
Как играть на Android в игры без установки

Я почти не играю в игры на своём телефоне. Несмотря на то что он потянет любой тайтл из Google Play, мне это неинтересно. Но, если забыть о том, что меня совершенно не привлекают мобильные игры, есть ещё несколько причин. Во-первых, мне жалко свободное место в памяти моего смартфона. Во-вторых, мне лень ждать окончания загрузки, а большие игры скачиваются довольно долго, в результате я уже просто теряю к ним интерес. Однако недавно я обнаружил, что есть игры, которые не надо устанавливать, и память устройства они почти не расходуют.

Читать далее
Новый комментарий