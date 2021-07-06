Инстаграм изменится и станет хуже

У каждого свое отношение к Instagram, но отрицать факт его популярности сложно. Даже TikTok, который обгоняет по аудитории одну социальную сеть за другой, все равно находится скорее в отдельной лиге, чем реально конкурирует с Instagram. Особого секрета такой популярности нет. Эта социальная сеть простая, понятная и ориентирована просто на людей, а не на какие-то сложные задачи. Вот только одна загвоздка в том, что это было справедливо только до последнего времени, а теперь ”Инста” оказалась заложником собственной простоты. Ей надо как-то развиваться, а это значит — усложняться и обрастать новыми функциями. Теперь мы знаем, что нас ждет, но не все новинки будут хорошими. Уже сейчас есть, из-за чего расстроиться.

Что нового появится в Instagram

То, о чем мы сейчас будем говорить, не какие-то там слухи, а заявление руководителя сервиса, в котором он рассказал очень много интересного. Было это пару дней назад, но какое-то внутреннее недовольство за это время только усилилось.

Напомню, что руководителем Instagram является Адам Моссери, который и опубликовал нашумевший ролик. Если коротко, в этом видео он рассказал о том, что грядут перемены, пообещал пользователям больше возможностей для экспериментов и сравнил свое детище с YouTube и TikTok.

Какое видео будет поддерживать Instagram

Эксперименты будут в сфере ”широкоэкранных, развлекательных, иммерсивных и мобильных” видео. С одной стороны, это хорошо, но надо посмотреть, что из этого получится и как будет реализована подобная функциональность. А вот новая лента уже сейчас грозит стать большим разочарованием.

Не знаю, как у вас, но лично у меня с самого начала появления ”умной” (на самом деле нет) ленты был к ней острый негатив. Более того, я даже немного остыл к моему Instagram и долгое время не пользовался им. Только сейчас более-менее возвращаюсь к этому, но все равно как-то не очень охотно. Лично знаю не меньше десятка людей, кто повел себя так же.

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Новая лента Instagram

Теперь лента станет еще ”лучше”. В ней будут подбираться не только рекомендации из публикаций тех, на кого вы подписаны, но и вообще всех. То есть то, что раньше было в отдельном разделе, теперь будет подсовываться вам по поводу и без. Теперь только попробуйте лайкнуть котика — вас завалят котами. По крайней мере сейчас это работает примерно так. Один раз лайкнув кого-то, вы получаете все больше и больше его публикаций в ленте. В итоге снова лайкаете и ”кормите” этот снежный ком.

Такие изменения Адам Моссери гордо обозначил словами о том, что Instagram больше не социальная сеть с квадратными картинками. А так ли плохо ей быть? Особенно, когда всех все устраивало и огромная часть пользователей так и не пользуется ничем, кроме сторис.

Чем Instagram отличается от TikTok и YouTube

Продолжая сравнение с YouTube и TikTok, Адам Моссери отметил, что в Instagram люди заходят с целью отдохнуть и развлечься. ”TikTok огромен, YouTube еще больше, и есть еще много других выскочек” — сказал Моссери.

Пока паниковать (или радоваться) рано, и новые функции появятся только в течение нескольких месяцев, да и не у всех разом. Развертывание будет постепенным. Сначала тестирование на отдельных пользователях, потом массовое тестирование, но тоже не на всех, а уже потом полноценный релиз новой функции. Но опять же, не факт, что одновременно на всех рынках.

Instagram Lite: чем отличается от обычного, зачем нужен и как скачать.

Пока мы уже можем увидеть первые плоды новой политики. Если вы давно не пользовались приложением — зайдите в него и попробуйте создать запись. Вы увидите много нового: новые разделы, переезд кнопки создания поста и другие изменения. Справедливости ради, не все они плохие, но по началу их видеть довольно непривычно.

Остается только добавить, что по словам главы соцсети, она будет больше поддерживать авторов контента, функции мессенджера и деятельность торговых площадок. Остается надеяться, что что-то хорошее доберется и до нашего рынка, как, например, функция Reels — прямой конкурент TikTok. Она позволяет снимать короткие ролики и выкладывать их в Instagram. В США функция появилась около полугода назад и только сейчас добралась до нас. А как вы относитесь к нововведениям Instagram?