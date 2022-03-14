Чем заменить Гугл-сервисы и другие приложения, которые ушли из России

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Иван Герасимов 0

Еще год назад сложно было подумать, что многие известные зарубежные сервисы временно уйдут из России. Если бы это произошло 7-8 лет назад, то для пользователей, вероятно, это обернулось бы катастрофой: отечественных аналогов не существовало или они были развиты не так хорошо, как сейчас. К счастью, в 2022 году практически любое приложение от Google, Microsoft и других известных поставщиков ПО можно заменить российским аналогом. Эти сервисы проверены временем, удобны и отлично работают в России уже не первый год: у них также есть свои преимущества, а привыкнуть к ним не составит труда. Разбираемся, чем заменить Google-сервисы и другие приложения, которые больше не работают в России.

Разбираемся, чем заменить Гугл Сервисы, если их отключат в России

Альтернатива Google Docs

Впервые я столкнулся с программой МойОфис буквально год назад, когда в Яндекс.Диске документы стали открываться не через Excel. Подставу заметить было невероятно сложно: программы не отличаются друг от друга ни дизайном, ни функциями. Бесплатные версии идут без рекламы и ограничений, интерфейс прост и понятен и чем-то даже практичнее условных продуктов от Microsoft. К фрагментам документов можно оставлять голосовые комментарии, через поисковую строку можно вызвать меню и найти необходимое действие, а для копирования и вставки есть 10 буферов.

МойОфис — отличная альтернатива Google Docs и Microsoft Office

Приложение поддерживает большое количество форматов документов, а также позволяет просматривать презентации в PDF. Кстати, одна из фишек МойОфис — это отличная работа без подключения к Интернету. Все необходимое уже есть на смартфоне или планшете, за счет чего можно работать автономно. А еще в бесплатной версии доступна проверка правописания для русского, английского, французского и еще нескольких языков.

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Чем заменить Zoom

Пожалуй, один из самых популярных сервисов 2020 года, который знатно хайпанул на пандемии и переходе на удаленку. Пока об уходе с рынка компания не заявила, но без видеосвязи мы точно не останемся. Какие аналоги Zoom существуют?

Чем заменить Zoom?

  • Видеоконференции в Telegram. Приложение давно перестало быть просто мессенджером, в нем можно делать вообще всё. В последнем обновлении разработчики добавили функции, позволяющие запускать полноценное вещание.
  • Яндекс.Телемост — сервис, работающий в Яндекс.Диске, Почте, Яндекс.Браузере. Для входа в конференцию не нужна регистрация, а в одной встрече могут участвовать несколько десятков человек.
  • Видеозвонки Mail.ru. Удобный сервис, который позволяет делиться ссылками на звонок и добавлять события в календарь. Можно включать демонстрацию экрана и добавлять до 100 человек одновременно.

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Аналог Netflix на русском

Стриминговый сервис временно ушел из России, но, кажется, это не так сильно напугало сограждан. Давно известны отечественные сервисы, которые ничем не хуже него. Что можно посмотреть вместо Нетфликса?

Netflix

Чем заменить Нетфликс?

  • More.TV — российский сервис, на котором собрано большое количество сериалов и фильмов. В том числе, эксклюзивы. У платформы есть собственный продакшн, который снимает крутое кино.
  • Кинопоиск HD — самый популярный в России сервис, подписка на который уже включена в Яндекс.Плюс. Есть последние премьеры из кинотеатров, популярные сериалы с русской озвучкой и эксклюзивы, снятые специально для платформы.
  • Онлайн-кинотеатр START. Самодостаточный сервис, в котором есть не только зарубежные новинки, но и российские сериалы и фильмы. Кстати, у сервиса единая подписка, благодаря которой можно смотреть весь контент.
  • Premier — стриминговый видеосервис, на котором можно найти множество сериалов, фильмов и шоу. Именно в Premier можно увидеть программы задолго до показа на ТВ. Платформа выпускает очень много собственного контента — намного больше, чем предыдущие сервисы.
  • Онлайн-кинотеатр IVI — видеосервис, который позволяет смотреть фильмы бесплатно, но с рекламой, а также использовать подписку, чтобы получить доступ к остальному контенту. Имеет огромное количество подборок, детскую версию сервиса, приложения для Android TV. Сервис регулярно выпускает контент собственного производства.

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Чем заменить Gmail

Почтовый сервис от Google, пожалуй, один из самых удобных на сегодняшний день, но остаться без него совершенно не страшно. Тем более, когда есть удобные аналоги, на которые мы раньше не обращали внимания.

Почта Google

Вот несколько удобных аналогов Gmail, которые всегда будут работать в нашей стране

  • Яндекс.Почтапочтовый сервис от Яндекса, который идеально встроен в экосистему. Отлично сортирует входящие сообщения, имеет большой объем хранилища, функцию видеозвонков, удобную временную шкалу и встроенные заметки.
  • Почта Mail.ru — удобный почтовый ящик, который интегрирован в экосистему VK. Имеет функцию звонков, встроенный календарь, облачное хранилище и другие фишки, которые нам всем необходимы.
  • Рамблер/почта — один из старейших почтовых сервисов России, который сейчас входит в экосистему Сбербанка. Есть все популярные фишки, а интерфейс не перегружен дополнительными модулями.

Какой переводчик лучше

Мы все привыкли к тому, что Гугл Переводчик всегда под рукой. Чем его заменить, если Google заблокируют в России — кажется, и так понятно.

Можно ли заменить Гугл Переводчик?

  • Яндекс.Переводчик — аналог Google Translate, который позволяет распознавать языки, устную речь, а еще лучше Гугла понимает тему текста и лучше подгоняет перевод, подбирая нужные по смыслу слова. Ключевой разницы между двумя переводчиками нет, но вариант от Яндекса встроен в клавиатуру для телефона, в фирменный браузер, а бот переводчика можно добавить в чат Telegram.
  • Для профессионалов есть PROMT— онлайн сервис, основанный лингвистами. В систему встроены словари, грамматические правила, благодаря чему текст создается наиболее точно. PROMT узкоспециализирован, благодаря чему подходит для перевода иностранных идиом.
  • Если вам нужен самый точный переводчик, то попробуйте DeepL: это иностранный сервис, работающий на основе нейросетей, позволяет переводить более 70 языков. Поддерживает форматы .docx и .pptx, сохраняя форматирование документа. Бесплатно переводит до 5000 символов.

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Аналог Гугл Карт

Картографический сервис от Google — не самый популярный в России, но многие боятся остаться без него. Переживать не стоит: есть отличные отечественные аналоги с собственными фишками, которые делают приложения на порядок лучше сервиса от Google.

Карты от Гугл — не самый популярный вариант. Есть российские аналоги, которые лучше

  • Яндекс.Карты — наверное, самый популярный картографический сервис в нашей стране. С его помощью можете получить доступ к картам тысяч городов, автодорог, пробкам и работе общественного транспорта. Что нравится: актуальность работы организаций постоянно проверяется — операторы звонят в фирму, чтобы все уточнить каждые 2-3 месяца.
  • 2GISнавигационный сервис городов России, который отличается особой точностью. Например, подскажет, где вход в здание. А еще сотрудники постоянно проверяют работу заведений и уточняют информацию, правда, делают это лично. Есть карты в 2D и 3D.
  • Яндекс.Навигатор — удобный картографический сервис для России и стран СНГ для водителей и пешеходов. Показывает оптимальный маршрут для того, чтобы добраться до нужной точки, отображает оставшееся время исходя из ситуации с пробками, а также аварии, дорожные камеры, скорость передвижения и имеет функцию бесконтактной оплаты на заправке.

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