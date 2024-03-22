Как понять, что продавец с AliExpress хочет обмануть вас при покупке смартфона

В марте проходит большая распродажа на AliExpress, и многие из вас наверняка захотят использовать это время с пользой, чтобы купить новый смартфон с максимальной выгодой. Однако заказ любого товара из Поднебесной является рискованным занятием. Особо предприимчивые китайцы не прочь навариться на доверчивых россиянах, и для достижения поставленной цели вполне могут прибегнуть к тактике прямого обмана или по крайней мере способны ввести вас в заблуждение. Разберемся, опасно ли покупать смартфоны на AliExpress, и как не попасться на уловки недобросовестных продавцов.

Подделки смартфонов на AliExpress

На AliExpress встречается довольно много поддельных смартфонов. Как правило, внешне их стараются делать похожими на известные модели, но при этом стоимость контрафакта составляет от 3 до 10 тысяч рублей, что мало для хорошего устройства из Китая.

Определить подделку телефона на AliExpress довольно просто. Обратите внимание на страницу товара. Если в названии известной модели допущена ошибка (например, написано PQCQ вместо POCO), то перед вами контрафактная продукция. Для таких смартфонов китайцы заявляют флагманские характеристики, но по факту вы получаете устройство, внутри которого прячется устаревшее железо, работающее на Android 8 и ниже.

👉 Читай наши лучшие материалы в Дзене

Продажа подержанных и восстановленных смартфонов

Также продавцы на AliExpress могут впарить вам подержанный смартфон под видом нового, и никто их за это не накажет. Дело в том, что китайцы не скрывают истинное происхождение подобных устройств. Просто б/у-статус они указывают не на карточке товара, а в разделе с описанием или характеристиками.

Если вы не хотите случайно получить подержанный или восстановленный смартфон, обязательно изучите описание товара. Увидели надпись «Бывший в употреблении», «Восстановленный» или «Разблокированный»? Проходите мимо! Или сразу смиритесь с тем, что вы покупаете подержанное устройство.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Чем опасна китайская версия смартфона

Нет ничего удивительного в том, что на маркетплейсе из Поднебесной продаются китайские версии смартфонов, ориентированные исключительно на рынок КНР. Однако продавцы не любят указывать предназначение модели на карточке товара, хотя CN Version может доставить очень много проблем, о чем не дадут соврать владельцы китайских версий realme.

Чтобы исключить риски, проверьте описание товара. Если вы видите прямое упоминание китайской версии или приписку «CN Version», лучше не покупать подобный смартфон. Также с настороженностью относитесь к устройствам с пометкой «Global ROM», поскольку это китайская версия, вручную перепрошитая на глобальную, и она не поддерживает обновления системы. Старайтесь покупать только смартфоны для международного рынка, отмеченные как «Global Version».

5 примеров, когда китайская версия смартфона превращает жизнь покупателя в ад

Накрутка отзывов на AliExpress

Понять, стоит ли покупать смартфон на AliExpress, чаще всего помогают отзывы. Но недобросовестные продавцы любят их накручивать, поэтому не стоит слепо доверять рейтингу.

Если отзывы на AliExpress накручены, то вы увидите однотипные комментарии, зачастую не имеющие отношения к товару, или по крайней мере очень странно сформулированные. Нет ни одной реплики, написанной человеческим языком? Держитесь подальше от этого товара и его продавца!

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Замена смартфона на странице товара

Также продавец может накрутить отзывы иным образом. Например, сделав подмену смартфона на странице товара, разместив на ней другую модель.

Вы увидите хвалебные комментарии, но все они будут относиться к товару, который уже не продается. Поэтому внимательно изучайте отзывы на AliExpress и не отталкивайтесь исключительно от рейтинга, ведь эти цифры вполне могут оказаться ложными.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Товара нет в наличии на AliExpress

Продавцы на AliExpress любят делить шкуру неубитого медведя, а точнее — продавать смартфоны, которых нет в наличии. В течение нескольких недель они набирают заказы, и только после этого забирают их у поставщика и отправляют покупателям. Возможно, товар в итоге придет, но с очень большой задержкой.

К сожалению, понять, как быстро вам отправят товар, довольно сложно. Но иногда есть смысл просто спросить у продавца, есть ли смартфон в наличии, и через сколько дней они сможет его выслать.

Как AliExpress кинул меня на смартфон и может кинуть вас

Как безопасно купить смартфон на AliExpress

Если вы не хотите нарваться на подделку или подержанный смартфон, а также столкнуться с задержкой при отправке товара, следуйте нескольким рекомендациям:

внимательно изучите страницу товара ради убеждения в том, что вам продают оригинальный смартфон с глобальной прошивкой;

обязательно прочитайте отзывы, а если смартфон новый — комментарии к другим товарам продавца;

уточняйте у продавца сроки отправки и ответы на другие интересующие вопросы.

Все это поможет минимизировать риски при заказе смартфона на AliExpress, но даже в таком случае не факт, что вы получите тот самый товар, а не какой-то хлам вместо него.

Что делать, если вместо смартфона прислали хлам

Иногда вместо смартфона с AliExpress приходит хлам, будь то кусок мыла или пакет риса. В этом не всегда виноват продавец, ведь иногда подмену товара осуществляют недобросовестные сотрудники службы доставки.

Специально для таких случаев на AliExpress предусмотрена система открытия спора после получения товара. Однако у вас должны быть доказательства того, что вы действительно получили поврежденное устройство или хлам вместо смартфона. Для этого нужно снимать процесс распаковки на видео, после чего прикреплять его к жалобе. Тогда с вероятностью 99% вы сможете выиграть спор и вернуть деньги вне зависимости от того, кто вас решил обмануть: продавец или наглый сотрудник службы доставки.