Все говорят про массовый сбой Xiaomi в России. Что случилось на самом деле

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Герман Вологжанин

15 июля почти все крупные российские СМИ сообщили о массовом сбое Xiaomi в России, какого не было никогда в истории: смартфоны перезагружаются, техника к Mi Home не подключается, а роботы-пылесосы едва ли не нападают на своих владельцев. Новости, появившиеся в середине дня, сразу вызвали подозрение у нашей редакции. И в итоге мы пришли к выводу, что сообщения о массовом сбое Xiaomi носят недостоверный характер. Кроме того, мы почти наверняка знаем, кто стоит за этим фейком.

Все говорят про массовый сбой Xiaomi в России. Что случилось на самом деле. СМИ сообщают о массовом сбое Xiaomi, но мы выяснили, что это — фейк. Фото: © AP Photo / Kin Cheung. Фото.

СМИ сообщают о массовом сбое Xiaomi, но мы выяснили, что это — фейк. Фото: © AP Photo / Kin Cheung

Массовый сбой Xiaomi сегодня — что случилось

Первое сообщение о массовом сбое Xiaomi сегодня появилось в телеграм-канале Эксплойт, чья аудитория насчитывает более 1 миллиона подписчиков. Через несколько минут новость подхватили и другие TG-каналы.

Массовый сбой Xiaomi сегодня — что случилось. Пост в телеграм-канале Эксплойт появился в 16:27 по Москве (на скриншоте — время часового пояса Екб), и лишь через несколько часов его отредактировали, добавив приписку про опровержение Xiaomi. Фото.

Пост в телеграм-канале Эксплойт появился в 16:27 по Москве (на скриншоте — время часового пояса Екб), и лишь через несколько часов его отредактировали, добавив приписку про опровержение Xiaomi.

В исходном сообщении говорится, что пользователи жалуются, будто их смартфоны начали постоянно перезагружаться, а другая умная техника Xiaomi перестала подключаться к приложению Mi Home. В качестве доказательства — пара скриншотов с жалобами, опубликованными на некоем сайте, а также ссылка на него. Кстати, оцените содержательность отзывов.

Массовый сбой Xiaomi сегодня — что случилось. Большую часть отзывов, как кажется, писали боты для оптимизации трафика на малоизвестный сайт. Фото.

Большую часть отзывов, как кажется, писали боты для оптимизации трафика на малоизвестный сайт

Открыв ссылку, мы выяснили, что сайт, используемый в качестве источника, является сервисом мониторинга сбоев. Зарегистрирован он в 2024 году, позиционирует себя как российский ответ американской онлайн-площадке downdetector.com и очень гордится публикациями СМИ, которые хвалят его работу.

Массовый сбой Xiaomi сегодня — что случилось. Год создания — 2024, полезной информации — 0. Фото.

Год создания — 2024, полезной информации — 0

Разумеется, увидев это сообщение о сбое Xiaomi, мы начали искать другие источники. Но, увы, везде пусто: на аналогичных онлайн-площадках — тишина, на сервисах вроде «Ответы Mail» никто не интересуется проблемой, тематические форумы наподобие 4PDA молчат, а в комментариях под постами про «сяомишный апокалипсис» либо опровержения, либо подколы в адрес владельцев техники Xiaomi.

Массовый сбой Xiaomi сегодня — что случилось. В комментариях под новостями про сбой нет ни одного подтверждения случившегося. Фото.

В комментариях под новостями про сбой нет ни одного подтверждения случившегося

Странно, не правда ли? Далее мы запустили опрос в телеграм-канале AndroidInsider.ru, поинтересовавшись у подписчиков, как у них обстоят дела с техникой Xiaomi. За 20 минут, пока висел наш опрос (позже он был удален), лишь 6% подтвердили сбой, проголосовав за первый вариант. Да и это можно счесть как троллинг владельцев Xiaomi или банальное выражение недовольства устройством китайского бренда.

Массовый сбой Xiaomi сегодня — что случилось. Судя по результатам опроса, проблему сложно назвать массовой. Фото.

Судя по результатам опроса, проблему сложно назвать массовой

Время шло. Новых источников за исключением упомянутого выше сервиса мониторинга сбоев не появилось, зато сообщения о том, что якобы в России сломались Xiaomi, поползли по крупнейшим СМИ нашей страны. Ну а сам «аналог downdetector» оброс тысячами новых пользователей, которые решили оставить свой отзыв.

Массовый сбой Xiaomi сегодня — что случилось. Новость о сбое сразу взлетела в трендах. Фото.

Новость о сбое сразу взлетела в трендах

Массовый сбой Xiaomi сегодня — что случилось. Непроверенная информация на первых полосах отечественных СМИ. Фото.

Непроверенная информация на первых полосах отечественных СМИ

Первым из наших коллег, решивших все-таки проверить источники, оказался главный редактор проекта Mobiltelefon Евгений Макаров, который в своем телеграм-канале высказал предположение о том, что информация о сбое Xiaomi — вброс. Он изучил отзывы пользователей, опросил свои источники и связался со службой поддержки российского представительства компании. Итог: никто не знает ни о каком сбое.

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Так что же произошло? Напомним, первое упоминание о масштабном сбое Xiaomi появилось в 16:27 (мск) в телеграм-канале Эксплойт и сопровождалось ссылкой на некий мониторинговый ресурс. В момент публикации первых сообщений о проблемах китайской техники мы не обнаружили никакого скачка жалоб на этой онлайн-площадке, а 99% всех комментариев были опубликованы после выхода поста в Эксплойте, когда новость разлетелась по всем крупным TG-каналам и СМИ.

Массовый сбой Xiaomi сегодня — что случилось. Первый скачок жалоб на сбой Xiaomi произошел только через 30 минут после публикации канала Эксплойт. На скриншоте время Екб. Фото.

Первый скачок жалоб на сбой Xiaomi произошел только через 30 минут после публикации канала Эксплойт. На скриншоте время Екб

Исходя из этого, мы делаем два предположения:

  • либо на телеграм-канал Эксплойт произошла атака ботов, решивших сообщить о сбое Xiaomi, по наводке малоизвестного сервиса мониторинга сбоев;
  • либо указанный телеграм-канал добровольно стал участником рекламной кампании сомнительного сервиса мониторинга сбоев.

С учетом наличия ссылки на ту самую онлайн-площадку в посте и отсутствия массового скачка жалоб перед публикацией первого сообщения о сбое, более вероятным является второй вариант. Впрочем, сделайте вывод сами: и о сомнительном аналоге Downdetector, и о каналах, публикующих непроверенную или заведомо ложную информацию.

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Как проверить сбой Xiaomi

Случившееся наглядно демонстрирует, как важно проверять источники и иметь собственное мнение, а не опираться на сомнительные публикации. Если вы видите информацию о каком-либо сбое, который косвенно может коснуться вас (например, если вы — владелец техники Xiaomi), постарайтесь найти жалобы на тематических форумах вроде 4PDA, в комментариях под новостями, где наверняка сидят обладатели китайских гаджетов, а также на сервисах вопросов и ответов.

Как проверить сбой Xiaomi. Вопросы пользователей на сервисе «Ответы Mail» в феврале 2024 года. Сегодня — пусто. Фото.

Вопросы пользователей на сервисе «Ответы Mail» в феврале 2024 года. Сегодня — пусто

Как проверить сбой Xiaomi. Сообщения на 4PDA после февральского сбоя Xiaomi. Сегодня — тишина. Фото.

Сообщения на 4PDA после февральского сбоя Xiaomi. Сегодня — тишина

Обычно, если проблема носит массовый характер, как в случае с постоянной перезагрузкой Xiaomi в феврале 2024, о ней буквально изо всех щелей трубят владельцы. На примере сегодняшних сообщений о сбое мы видим, что о нем говорят только телеграм-каналы и интернет-порталы, использующие не три и даже не два, а всего один непроверенный источник.

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Что делать, если Xiaomi не работает

Тем не менее, нельзя исключать, что в какой-то момент может произойти массовый сбой Xiaomi. В таком случае обращайтесь в службу поддержки российского представительства китайской компании по номеру 8-800-775-66-15 и не предпринимайте самостоятельных действий. Дождитесь появления инструкции от официальных представителей Xiaomi или на нашем сайте.

Что делать, если Xiaomi не работает. При возникновении проблем обращайтесь в сервисный центр и не пытайтесь устранить неполадки без проверенной инструкции. Фото.

При возникновении проблем обращайтесь в сервисный центр и не пытайтесь устранить неполадки без проверенной инструкции

То же самое касается устройств других брендов. Если произойдет нечто похожее на сбой: либо уточняйте решение по номеру службы поддержки, либо обращайтесь в сервисный центр, либо ждите инструкцию от авторов AndroidInsider.ru, проверяющих все самостоятельно и предлагающих решения для самых разных проблем.

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