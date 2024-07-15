Все говорят про массовый сбой Xiaomi в России. Что случилось на самом деле

15 июля почти все крупные российские СМИ сообщили о массовом сбое Xiaomi в России, какого не было никогда в истории: смартфоны перезагружаются, техника к Mi Home не подключается, а роботы-пылесосы едва ли не нападают на своих владельцев. Новости, появившиеся в середине дня, сразу вызвали подозрение у нашей редакции. И в итоге мы пришли к выводу, что сообщения о массовом сбое Xiaomi носят недостоверный характер. Кроме того, мы почти наверняка знаем, кто стоит за этим фейком.

Массовый сбой Xiaomi сегодня — что случилось

Первое сообщение о массовом сбое Xiaomi сегодня появилось в телеграм-канале Эксплойт, чья аудитория насчитывает более 1 миллиона подписчиков. Через несколько минут новость подхватили и другие TG-каналы.

В исходном сообщении говорится, что пользователи жалуются, будто их смартфоны начали постоянно перезагружаться, а другая умная техника Xiaomi перестала подключаться к приложению Mi Home. В качестве доказательства — пара скриншотов с жалобами, опубликованными на некоем сайте, а также ссылка на него. Кстати, оцените содержательность отзывов.

Открыв ссылку, мы выяснили, что сайт, используемый в качестве источника, является сервисом мониторинга сбоев. Зарегистрирован он в 2024 году, позиционирует себя как российский ответ американской онлайн-площадке downdetector.com и очень гордится публикациями СМИ, которые хвалят его работу.

Разумеется, увидев это сообщение о сбое Xiaomi, мы начали искать другие источники. Но, увы, везде пусто: на аналогичных онлайн-площадках — тишина, на сервисах вроде «Ответы Mail» никто не интересуется проблемой, тематические форумы наподобие 4PDA молчат, а в комментариях под постами про «сяомишный апокалипсис» либо опровержения, либо подколы в адрес владельцев техники Xiaomi.

Странно, не правда ли? Далее мы запустили опрос в телеграм-канале AndroidInsider.ru, поинтересовавшись у подписчиков, как у них обстоят дела с техникой Xiaomi. За 20 минут, пока висел наш опрос (позже он был удален), лишь 6% подтвердили сбой, проголосовав за первый вариант. Да и это можно счесть как троллинг владельцев Xiaomi или банальное выражение недовольства устройством китайского бренда.

Время шло. Новых источников за исключением упомянутого выше сервиса мониторинга сбоев не появилось, зато сообщения о том, что якобы в России сломались Xiaomi, поползли по крупнейшим СМИ нашей страны. Ну а сам «аналог downdetector» оброс тысячами новых пользователей, которые решили оставить свой отзыв.

Первым из наших коллег, решивших все-таки проверить источники, оказался главный редактор проекта Mobiltelefon Евгений Макаров, который в своем телеграм-канале высказал предположение о том, что информация о сбое Xiaomi — вброс. Он изучил отзывы пользователей, опросил свои источники и связался со службой поддержки российского представительства компании. Итог: никто не знает ни о каком сбое.

👉 Читай наши лучшие материалы в Дзене

Так что же произошло? Напомним, первое упоминание о масштабном сбое Xiaomi появилось в 16:27 (мск) в телеграм-канале Эксплойт и сопровождалось ссылкой на некий мониторинговый ресурс. В момент публикации первых сообщений о проблемах китайской техники мы не обнаружили никакого скачка жалоб на этой онлайн-площадке, а 99% всех комментариев были опубликованы после выхода поста в Эксплойте, когда новость разлетелась по всем крупным TG-каналам и СМИ.

Исходя из этого, мы делаем два предположения:

либо на телеграм-канал Эксплойт произошла атака ботов, решивших сообщить о сбое Xiaomi , по наводке малоизвестного сервиса мониторинга сбоев;

, по наводке малоизвестного сервиса мониторинга сбоев; либо указанный телеграм-канал добровольно стал участником рекламной кампании сомнительного сервиса мониторинга сбоев.

С учетом наличия ссылки на ту самую онлайн-площадку в посте и отсутствия массового скачка жалоб перед публикацией первого сообщения о сбое, более вероятным является второй вариант. Впрочем, сделайте вывод сами: и о сомнительном аналоге Downdetector, и о каналах, публикующих непроверенную или заведомо ложную информацию.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Как проверить сбой Xiaomi

Случившееся наглядно демонстрирует, как важно проверять источники и иметь собственное мнение, а не опираться на сомнительные публикации. Если вы видите информацию о каком-либо сбое, который косвенно может коснуться вас (например, если вы — владелец техники Xiaomi), постарайтесь найти жалобы на тематических форумах вроде 4PDA, в комментариях под новостями, где наверняка сидят обладатели китайских гаджетов, а также на сервисах вопросов и ответов.

Обычно, если проблема носит массовый характер, как в случае с постоянной перезагрузкой Xiaomi в феврале 2024, о ней буквально изо всех щелей трубят владельцы. На примере сегодняшних сообщений о сбое мы видим, что о нем говорят только телеграм-каналы и интернет-порталы, использующие не три и даже не два, а всего один непроверенный источник.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Что делать, если Xiaomi не работает

Тем не менее, нельзя исключать, что в какой-то момент может произойти массовый сбой Xiaomi. В таком случае обращайтесь в службу поддержки российского представительства китайской компании по номеру 8-800-775-66-15 и не предпринимайте самостоятельных действий. Дождитесь появления инструкции от официальных представителей Xiaomi или на нашем сайте.

То же самое касается устройств других брендов. Если произойдет нечто похожее на сбой: либо уточняйте решение по номеру службы поддержки, либо обращайтесь в сервисный центр, либо ждите инструкцию от авторов AndroidInsider.ru, проверяющих все самостоятельно и предлагающих решения для самых разных проблем.