Все способы, как найти песню, если не знаешь ее название

Музыка окружает нас везде. Она играет по радио, является немаловажной частью любого фильма, а также сопровождает людей в общественных пространствах. Зачастую мы натыкаемся на интересную музыку, не зная даже названия композиции, отчего возникает неуемное желание найти песню, а ее мотив никак не хочет покидать голову. В подобной ситуации на помощь готовы прийти современные технологии, доступные в том числе на любом Android-смартфоне посредством специальных сервисов. Именно они позволяют найти песню, не зная исполнителя и других вводных.

Как определить песню по звуку

Если на вашем смартфоне настроен Google Ассистент, то для поиска песни по звуку вы можете воспользоваться его набором функций, сделав следующее:

Вызовите виртуального ассистента любым удобным способом. Дайте команду «Найди песню» или аналогичную ей. Поднесите смартфон как можно ближе к источнику звука.

Всего через несколько секунд ассистент найдет песню по мелодии и предоставит всю необходимую информацию о треке. Но касается это только сравнительно известных композиций, доступных на стриминговых платформах. Найти песню какого-нибудь сельского рэпера не получится.

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Также, если рядом с вами играет музыка, вы можете найти песню по видео или звуку при помощи приложения Shazam. Оно является наиболее популярным в своей категории:

Запустите Shazam. Нажмите большую круглую кнопку. Поднесите смартфон к источнику звука и подождите несколько секунд, пока он распознает мелодию.

В сравнении с Google Ассистентом у Shazam есть большое преимущество. Ведь вы можете найти песню с телефона, где она играет, не используя дополнительных устройств. Сервис умеет работать в фоновом режиме, о чем я рассказывал в тексте об интересных функциях Shazam на Android.

Секретные функции Shazam на Android, о которых вы могли не знать

У Shazam есть немало альтернатив, и никто не мешает вам скачать другие приложения для поиска песен:

Кроме того, функция поиска песен по мелодии есть в приложениях стриминговых сервисов вроде Яндекс Музыки. Но что делать, если трек не играет вокруг вас, а остается лишь в голове?

Как найти песню по словам

Самый лучший вариант найти песню, если не знаешь название, — покопаться в голове и вспомнить хотя бы одну строчку. В определении песни по словам вам помогут различные поисковики от Яндекса до Google, приложения стриминговых сервисов, и все те же программы наподобие Shazam. Просто введите небольшую часть текста, которую помните.

Найти песню по словам получится даже в том случае, если вы допустите пару ошибок. Но вновь важную роль при определении трека будет играть популярность композиции и ее распространение. Чем известнее песня, тем легче ее найти.

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Способы определить песню по напеву

А можно ли найти песню, если не знаешь слова? Да, некоторые сервисы позволяют сделать и это. Например, приложение SoundHound, упомянутое ранее. Запустите его, нажмите кнопку поиска и напойте мелодию любыми звуками, которые можете проартикулировать.

К сожалению, поиск песни по напеву через SoundHound редко дает положительный результат. Алгоритмы работы его искусственного интеллекта далеки от идеала, а потому намного лучше со своей задачей справляется все тот же Google Ассистент:

Вызовите помощника. Попросите его определить песню. Напойте мелодию.

В моем случае Google Ассистент отлично выполнил свою работу, предложив 3 песни, похожие на напетый мотив. Самая первая из них оказалась верной. Поэтому для поиска песни по напеву используйте встроенного ассистента или кнопку микрофона в приложении Google. Скоро аналогичную функцию добавят и в YouTube.

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Поиск песен по ритму

Если у вам никак не получается вспомнить слова или более-менее адекватно напеть музыкальную композицию, воспользуйтесь поиском песен по ритму. Для решения этой задачи подойдет сервис ritmoteka.ru:

Зайдите на сайт ritmoteka.ru. Выберите тип музыки для поиска: классическую или неклассическую. Настукайте мотив песни через появившееся на экране поле. Нажмите кнопку «Искать».

Также доступен поиск песен по стуку через микрофон, но работает он хуже. А вот классический вариант определяет музыку с первого раза. Для повышения точности настукивайте ритм припева и не растягивайте вводные на более чем 2 строки. Иначе вы точно допустите ошибку, из-за чего сервис не сможет найти песню.