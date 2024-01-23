Все способы, как найти песню, если не знаешь ее название

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Герман Вологжанин

Музыка окружает нас везде. Она играет по радио, является немаловажной частью любого фильма, а также сопровождает людей в общественных пространствах. Зачастую мы натыкаемся на интересную музыку, не зная даже названия композиции, отчего возникает неуемное желание найти песню, а ее мотив никак не хочет покидать голову. В подобной ситуации на помощь готовы прийти современные технологии, доступные в том числе на любом Android-смартфоне посредством специальных сервисов. Именно они позволяют найти песню, не зная исполнителя и других вводных.

Все способы, как найти песню, если не знаешь ее название. За поиск песен скажите спасибо искусственному интеллекту. Фото.

За поиск песен скажите спасибо искусственному интеллекту

Как определить песню по звуку

Если на вашем смартфоне настроен Google Ассистент, то для поиска песни по звуку вы можете воспользоваться его набором функций, сделав следующее:

  1. Вызовите виртуального ассистента любым удобным способом.
  2. Дайте команду «Найди песню» или аналогичную ей.
  3. Поднесите смартфон как можно ближе к источнику звука.
Как определить песню по звуку. Для поиска песен не обязательно устанавливать лишние приложения — хватит и встроенного ассистента. Фото.

Для поиска песен не обязательно устанавливать лишние приложения — хватит и встроенного ассистента

Всего через несколько секунд ассистент найдет песню по мелодии и предоставит всю необходимую информацию о треке. Но касается это только сравнительно известных композиций, доступных на стриминговых платформах. Найти песню какого-нибудь сельского рэпера не получится.

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Также, если рядом с вами играет музыка, вы можете найти песню по видео или звуку при помощи приложения Shazam. Оно является наиболее популярным в своей категории:

  1. Запустите Shazam.
  2. Нажмите большую круглую кнопку.
  3. Поднесите смартфон к источнику звука и подождите несколько секунд, пока он распознает мелодию.
Как определить песню по звуку. Shazam — самое популярное приложение для поиска музыки. Фото.

Shazam — самое популярное приложение для поиска музыки

В сравнении с Google Ассистентом у Shazam есть большое преимущество. Ведь вы можете найти песню с телефона, где она играет, не используя дополнительных устройств. Сервис умеет работать в фоновом режиме, о чем я рассказывал в тексте об интересных функциях Shazam на Android.

Секретные функции Shazam на Android, о которых вы могли не знать

У Shazam есть немало альтернатив, и никто не мешает вам скачать другие приложения для поиска песен:

Кроме того, функция поиска песен по мелодии есть в приложениях стриминговых сервисов вроде Яндекс Музыки. Но что делать, если трек не играет вокруг вас, а остается лишь в голове?

Как найти песню по словам

Самый лучший вариант найти песню, если не знаешь название, — покопаться в голове и вспомнить хотя бы одну строчку. В определении песни по словам вам помогут различные поисковики от Яндекса до Google, приложения стриминговых сервисов, и все те же программы наподобие Shazam. Просто введите небольшую часть текста, которую помните.

Как найти песню по словам. Если песня известная, то найти ее по словам не составит труда. Фото.

Если песня известная, то найти ее по словам не составит труда

Найти песню по словам получится даже в том случае, если вы допустите пару ошибок. Но вновь важную роль при определении трека будет играть популярность композиции и ее распространение. Чем известнее песня, тем легче ее найти.

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Способы определить песню по напеву

А можно ли найти песню, если не знаешь слова? Да, некоторые сервисы позволяют сделать и это. Например, приложение SoundHound, упомянутое ранее. Запустите его, нажмите кнопку поиска и напойте мелодию любыми звуками, которые можете проартикулировать.

Способы определить песню по напеву. Сервис не самый лучший, но вполне подходящий. Фото.

Сервис не самый лучший, но вполне подходящий

К сожалению, поиск песни по напеву через SoundHound редко дает положительный результат. Алгоритмы работы его искусственного интеллекта далеки от идеала, а потому намного лучше со своей задачей справляется все тот же Google Ассистент:

  1. Вызовите помощника.
  2. Попросите его определить песню.
  3. Напойте мелодию.
Способы определить песню по напеву. Google справляется с поиском по напеву лучше. Фото.

Google справляется с поиском по напеву лучше

В моем случае Google Ассистент отлично выполнил свою работу, предложив 3 песни, похожие на напетый мотив. Самая первая из них оказалась верной. Поэтому для поиска песни по напеву используйте встроенного ассистента или кнопку микрофона в приложении Google. Скоро аналогичную функцию добавят и в YouTube.

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Поиск песен по ритму

Если у вам никак не получается вспомнить слова или более-менее адекватно напеть музыкальную композицию, воспользуйтесь поиском песен по ритму. Для решения этой задачи подойдет сервис ritmoteka.ru:

  1. Зайдите на сайт ritmoteka.ru.
  2. Выберите тип музыки для поиска: классическую или неклассическую.
  3. Настукайте мотив песни через появившееся на экране поле.
  4. Нажмите кнопку «Искать».
Поиск песен по ритму. Пожалуй, лучший сервис для поиска песен по ритму. Фото.

Пожалуй, лучший сервис для поиска песен по ритму

Также доступен поиск песен по стуку через микрофон, но работает он хуже. А вот классический вариант определяет музыку с первого раза. Для повышения точности настукивайте ритм припева и не растягивайте вводные на более чем 2 строки. Иначе вы точно допустите ошибку, из-за чего сервис не сможет найти песню.

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