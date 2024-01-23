Все способы, как найти песню, если не знаешь ее название

Музыка окружает нас везде. Она играет по радио, является немаловажной частью любого фильма, а также сопровождает людей в общественных пространствах. Зачастую мы натыкаемся на интересную музыку, не зная даже названия композиции, отчего возникает неуемное желание найти песню, а ее мотив никак не хочет покидать голову. В подобной ситуации на помощь готовы прийти современные технологии, доступные в том числе на любом Android-смартфоне посредством специальных сервисов. Именно они позволяют найти песню, не зная исполнителя и других вводных.
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Как определить песню по звуку
Если на вашем смартфоне настроен Google Ассистент, то для поиска песни по звуку вы можете воспользоваться его набором функций, сделав следующее:
- Вызовите виртуального ассистента любым удобным способом.
- Дайте команду «Найди песню» или аналогичную ей.
- Поднесите смартфон как можно ближе к источнику звука.
Всего через несколько секунд ассистент найдет песню по мелодии и предоставит всю необходимую информацию о треке. Но касается это только сравнительно известных композиций, доступных на стриминговых платформах. Найти песню какого-нибудь сельского рэпера не получится.
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Также, если рядом с вами играет музыка, вы можете найти песню по видео или звуку при помощи приложения Shazam. Оно является наиболее популярным в своей категории:
- Запустите Shazam.
- Нажмите большую круглую кнопку.
- Поднесите смартфон к источнику звука и подождите несколько секунд, пока он распознает мелодию.
В сравнении с Google Ассистентом у Shazam есть большое преимущество. Ведь вы можете найти песню с телефона, где она играет, не используя дополнительных устройств. Сервис умеет работать в фоновом режиме, о чем я рассказывал в тексте об интересных функциях Shazam на Android.
Секретные функции Shazam на Android, о которых вы могли не знать
У Shazam есть немало альтернатив, и никто не мешает вам скачать другие приложения для поиска песен:
Кроме того, функция поиска песен по мелодии есть в приложениях стриминговых сервисов вроде Яндекс Музыки. Но что делать, если трек не играет вокруг вас, а остается лишь в голове?
Как найти песню по словам
Самый лучший вариант найти песню, если не знаешь название, — покопаться в голове и вспомнить хотя бы одну строчку. В определении песни по словам вам помогут различные поисковики от Яндекса до Google, приложения стриминговых сервисов, и все те же программы наподобие Shazam. Просто введите небольшую часть текста, которую помните.
Найти песню по словам получится даже в том случае, если вы допустите пару ошибок. Но вновь важную роль при определении трека будет играть популярность композиции и ее распространение. Чем известнее песня, тем легче ее найти.
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Способы определить песню по напеву
А можно ли найти песню, если не знаешь слова? Да, некоторые сервисы позволяют сделать и это. Например, приложение SoundHound, упомянутое ранее. Запустите его, нажмите кнопку поиска и напойте мелодию любыми звуками, которые можете проартикулировать.
К сожалению, поиск песни по напеву через SoundHound редко дает положительный результат. Алгоритмы работы его искусственного интеллекта далеки от идеала, а потому намного лучше со своей задачей справляется все тот же Google Ассистент:
- Вызовите помощника.
- Попросите его определить песню.
- Напойте мелодию.
В моем случае Google Ассистент отлично выполнил свою работу, предложив 3 песни, похожие на напетый мотив. Самая первая из них оказалась верной. Поэтому для поиска песни по напеву используйте встроенного ассистента или кнопку микрофона в приложении Google. Скоро аналогичную функцию добавят и в YouTube.
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Поиск песен по ритму
Если у вам никак не получается вспомнить слова или более-менее адекватно напеть музыкальную композицию, воспользуйтесь поиском песен по ритму. Для решения этой задачи подойдет сервис ritmoteka.ru:
- Зайдите на сайт ritmoteka.ru.
- Выберите тип музыки для поиска: классическую или неклассическую.
- Настукайте мотив песни через появившееся на экране поле.
- Нажмите кнопку «Искать».
Также доступен поиск песен по стуку через микрофон, но работает он хуже. А вот классический вариант определяет музыку с первого раза. Для повышения точности настукивайте ритм припева и не растягивайте вводные на более чем 2 строки. Иначе вы точно допустите ошибку, из-за чего сервис не сможет найти песню.