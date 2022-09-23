Секретные функции Shazam на Android, о которых вы могли не знать

Shazam — по-настоящему революционное приложение, которое появилось на Android в 2008 году и полностью изменило жизнь многих меломанов. Можно с легкостью представить себе ситуацию, когда где-то поблизости играет классная песня, которую вы слышите впервые. Как узнать ее название, чтобы добавить себе в плейлист? Хорошо, если есть возможность уточнить информацию у человека, включившего трек на своем устройстве. А что, если музыка играет в салоне проезжающего мимо авто?

Именно для подобных ситуаций и нужен Shazam, который помогает определить песню. Приложение очень простое в эксплуатации, а потому оно пользуется огромной популярностью. Вам достаточно запустить программу, нажать кнопку распознавания и дождаться получения результата, на что обычно уходит от одной до нескольких секунд.

Это стандартный вариант использования Shazam. Но у приложения есть масса других функций, позволяющих упростить распознавание, сделав его более удобным. Например, если вы часто не успеваете запустить приложение для определения песни, или музыка играет не на внешнем устройстве, а на самом смартфоне.

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Определить музыку на телефоне

Как только не изворачиваются некоторые люди, чтобы распознать музыку. Например, мне знаком случай, когда человек услышал понравившуюся ему песню во время просмотра сериала на смартфоне. Для ее определения он поднялся с кровати, включил компьютер, запустил воспроизведение нужной серии, отыскал нужный фрагмент и врубил колонки едва ли не на всю громкость, а затем открыл Shazam на телефоне.

Это было, мягко говоря, не самое рациональное решение, ведь существует функция всплывающего шазама. Для ее включения или активации других фишек приложения нужно:

Запустить Shazam. Перейти в раздел «Библиотека». Открыть настройки, нажав на «шестеренку».

Здесь и скрывается переключатель той самой функции всплывающего шазама. Если ее включить, на экране появится кружочек, который будет отображаться поверх других приложений. Для распознавания мелодии вам необходимо нажать на нее, после чего музыка определится без лишних костылей.

Отмечу, что держать этот кружочек в постоянном доступе нет никакой необходимости. Он исчезнет, если вы закроете приложение. Далее, когда появится необходимость в распознавании музыки в другой программе, запустите Шазам для вызова кружка и вернитесь в утилиту, где играет песня.

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Автошазам — что это

Еще чаще случаются ситуации, когда человек не успевает достать смартфон из кармана, чтобы определить песню. Согласитесь, не самый приятный сценарий. Особенно, если навязчивая мелодия не дает уснуть, заставляя вас вспомнить хотя бы одну строчку из песни, чтобы ее найти. Во избежание подобных ситуаций рекомендую активировать функцию автошазама. Ее можно включить через настройки приложения Shazam, шторку уведомлений или путем удержания кнопки распознавания на главном экране программы.

Если все сделано верно, Shazam будет анализировать всю играющую вокруг вас музыку, добавляя ее в отдельный каталог «Автошазам». Если вам надоест поступление уведомлений о распознавании песен, просто отключите их через ту же шторку или настройку. При этом автошазам продолжит работать, и вы не упустите ни одну музыкальную композицию.

Найти песню по тексту

Несмотря на то, что Shazam заточен под распознавание песен по звуку, он позволяет определить музыкальную композицию, если вы успели запомнить только одну строчку из понравившегося трека. В такой ситуации вы можете воспользоваться поиском по тексту:

Запустите Shazam. Нажмите кнопку поиска. Введите несколько слов из песни. Подтвердите ввод нажатием галочки.

Если вы не ошиблись при наборе текста, первой в выдаче Shazam покажет ту песню, в которой содержатся указанные вами слова. При этом не забывайте, что существует множество каверов с одними и теми же словами, но разным звучанием.

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Самые популярные песни

С 2018 года Shazam принадлежит компании Apple. Поэтому нет ничего удивительного в том, что внутри приложения для распознавания музыки интегрирована функциональность стримингового сервиса Apple Music. В частности, здесь есть вкладка «Хит-парады», с помощью которой вы сможете узнать, какие песни сейчас популярны в вашей стране или городе.

Также Shazam дает подробную информацию об исполнителях, позволяя прослушивать музыку через приложение для определения мелодий. Наконец, программа делает подборки в зависимости от того, какие треки вы искали в последнее время. Но, чтобы слушать песни целиком, понадобится оформить подписку на Apple Music.

Почему Шазам не работает

В заключение дам несколько рекомендаций на случай, если у вас не работает Шазам на Андроид, или возникли другие проблемы, связанные с этим мобильным приложением. При первом запуске Shazam требует выдать несколько разрешений. Например, на доступ к микрофону. Если его не дать, приложение не сможет угадать песню.

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Кроме того, для стабильной работы функций автошазама и всплывающего шазама необходима выдача разрешений на отображение Shazam поверх других приложений и фоновую активность.

Поэтому при возникновении каких-либо сложностей необходимо открыть настройки телефона, перейти в раздел «Приложения», выбрать Shazam и перейти во вкладку «Разрешения». Здесь вы сможете ловко управлять всеми параметрами приложения, адаптируя его работу под себя.