Все способы, как удалить сообщения в телефоне

Используя смартфон в качестве основного средства коммуникации, мы оставляем в его памяти много следов. Это не только личные фото, но и сообщения — текстовые послания, которые мы отправляем и получаем при помощи сервиса SMS или мессенджеров. Периодически от них нужно избавляться. Каждый решает сам, зачем удалять сообщения на Андроид. Возможно, вы не хотите, чтобы лишние письма засоряли конструктивную переписку или, быть может, просто желаете замести следы. В любом случае важно знать, как стереть сообщение.

Как удалить СМС на Андроиде

Что нам для этого понадобится? Прежде всего нужно понять разницу между СМС-сообщениями и посланиями из мессенджеров. Первые мы отправляем и получаем посредством стандартной телефонии, а вторые — при помощи интернета. Из-за этого удалить SMS можно только на своем устройстве, а на смартфоне собеседника они все равно останутся. Сначала посмотрим, как стереть лишние сообщения:

Запустите приложение «Сообщения». Выберите интересующий чат. Выделите лишнее СМС. Нажмите кнопку в виде мусорного ведра и подтвердите удаление.

При желании можно выделить сразу несколько SMS, чтобы удалить всю переписку. Впрочем, существует намного более удобный способ полной очистки чата.

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Как удалить переписку в телефоне

Когда требуется удалить всю переписку, выделять каждое SMS не очень удобно. Поэтому сделайте следующее:

Откройте чат, который считаете лишним. Нажмите на «три точки». Нажмите кнопку «Удалить» и подтвердите очистку чата.

Есть и еще один вариант, который будет полезен в случае, если требуется избавиться не от отдельной переписки, а удалить все сообщения в телефоне. Тогда не открывайте конкретный чат и поступите иначе:

Задержите палец на одной из переписок. Выделите все или несколько чатов. Нажмите на кнопку в виде мусорного ведра. Подтвердите очистку.

Обычно чаты вместе со всеми SMS исчезают безвозвратно. Однако на некоторых смартфонах есть корзина сообщений. С ее помощью вы сможете восстановить удаленные СМС. Если корзины нет, шанс на возврат все равно останется. Подробности вы узнаете в тексте, где мы рассказывали, как восстановить удаленные сообщения на телефоне.

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Как удалить сообщение в Ватсапе

Сегодня мы пользуемся сервисом SMS крайне редко, предпочитая обмениваться сообщениями в мессенджерах наподобие WhatsApp. В случае с этим приложением вам доступны те же опции удаления, что и при очистке обычных SMS. Можно стереть отдельное сообщение, конкретную переписку или удалить все чаты WhatsApp.

Все это делается аналогичным образом. Но есть одно существенное отличие. Интернет-мессенджер позволяет удалить сообщение у собеседника в Ватсапе, а не только у себя:

Задержите палец на лишнем сообщении. Нажмите на кнопку с мусорным ведром. Выберите вариант «Удалить у всех».

Нюансы тоже имеются. Во-первых, можно удалить только свое сообщение в Ватсапе. Во-вторых, опция удаления у собеседника доступна в течение нескольких минут с момента отправки. В-третьих, на месте стертого послания будет отображаться надпись «Вы удалили данное сообщение». Но и ее можно убрать.

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О том, как удалить удаленное сообщение в WhatsApp, поговорим чуть позже. А пока напомню, что в отдельном материале мы рассказывали об особенностях восстановления переписки в Ватсапе. Этот текст будет очень полезен, если вы по ошибке стерли не то послание.

Как удалить удаленные сообщения в Ватсапе

Чтобы удалить удаленное сообщение в WhatsApp, достаточно задержать палец на стертом послании, нажать на «мусорку», а затем — «Удалить». Все максимально просто. Но опять не без оговорок.

Убрать оповещение о том, что сообщение было удалено, можно только у себя. Собеседник продолжит видеть соответствующую надпись и наверняка захочет узнать, почему вы решили отказаться от письма. Это, кстати, одна из причин, почему Telegram лучше WhatsApp. И сейчас вы увидите прямое тому свидетельство.

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Как удалить сообщение в Телеграме

Если вы дочитали текст до этого пункта, то уже прекрасно знаете, как удалить сообщение в Telegram. Ведь стираются послания по аналогии с обычными SMS и WhatsApp. Вы можете избавиться от конкретного сообщения или от всей переписки сразу.

Но у мессенджера Павла Дурова есть неоспоримое преимущество в сравнении с WhatsApp и обычными SMS, ведь вы получаете возможность удалить сообщение у собеседника в Телеграме. Причем это получится сделать вне зависимости от того, сколько времени прошло с момента отправки, а тот, с кем вы переписываетесь, не будет видеть оповещение об удалении:

Задержите палец на лишнем письме. Нажмите на «мусорку». Подтвердите действие, предварительно поставив галочку напротив пункта «Также удалить для».

Кстати, можно сразу удалить всю переписку в Телеграме таким образом, чтобы она исчезла не только у вас, но и у собеседника. Главное — не забыть поставить галочку в нужном месте.