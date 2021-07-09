Как восстановить удалённые сообщения на Андроиде

Несмотря на то что все сегодня пользуются мессенджерами, как таковые смски никуда не делись. Даже если мы сами их уже не пишем, получаем всё равно регулярно. От банков, от магазинов, от операторов и даже от самих мессенджеров, например, если нужно подтвердить логин. Так что особой ценности эти сообщения в большинстве своём не представляют, и мы совершенно безбоязненно удаляем их. Тем не менее, бывают ситуации, когда позарез нужно восстановить смску, которую уже удалили. Разберёмся, что делать в таких ситуациях.

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На самом деле восстановить удалённое сообщение не так уж и сложно. В этом нам поможет резервная копия, которую ваш смартфон скорее всего сохраняет в автоматическом режиме. Сразу предупреждаю: от устройства к устройству способ восстановления резервной копии может отличаться, поэтому возможны разночтения в количестве и последовательности действий. Однако в целом везде методика одна и та же.

Где хранятся удалённые SMS

Для начала нам нужно проверить, выполняет ли наш смартфон резервное копирование в принципе. На Huawei это делается следующим образом:

Перейдите в «Настройки» и откройте свой профиль;

В открывшемся окне выберите раздел «Облако»;

Откройте вкладку «Резервные копии в облаке» — «Восстановление данных»;

Проверьте наличие резервных копий и убедитесь, когда они были сделаны.

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Логично, что для того, чтобы вернуть удалённое сообщение на Андроиде, нам потребуется резервная копия, сделанная до того, как сообщение было удалено. Поэтому постарайтесь хотя бы примерно вспомнить, когда вы его удалили. Неважно, когда это произошло: один день, неделю, месяц или год назад. Android позволяет восстановить не всю резервную копию целиком, а только её часть. В нашем случае – часть с сообщениями.

Как вернуть удалённые смс-сообщения

После того, как вы хотя бы примерно прикинули, когда было удалено сообщение, проделайте следующие шаги:

Найдите резервную копию, созданную до удаления сообщения;

Откройте вкладку резервной копии, чтобы просмотреть содержимое;

Снимите все галочки и оставьте её напротив графы «Сообщения»;

Подтвердите восстановление данных и дождитесь завершения процедуры.

После завершения восстановления вы сможете перейти в приложение «Сообщения» и проверить наличие удалённых ранее SMS. Скорее всего, если вы выбрали резервную копию за правильную дату, сообщения вернутся к вам на устройство. Так что ничего сложного в этом нет. Другое дело, что настолько удобно процесс восстановления реализован именно у Huawei, а у других производителей всё может быть не так.

Как сделать резервную копию SMS

Поэтому тут вам пригодится отдельное приложение, которое восстанавливает сообщения из облака, а потом, если возникает такая необходимость, позволяет их восстановить. Это куда удобнее, чем восстанавливать всю копию с данными, которые для вас уже, возможно, неактуальны. У меня есть на примете такое приложение. Вот только задним числом бэкапы оно не создаёт. Поэтому и скачать его имеет смысл только на будущее.

А работает всё вот так:

Скачайте приложение SMS Backup & Restore из Google Play;

Запустите его и нажмите кнопку «Создать резервную копию»;

Выберите облачный сервис, где будут храниться копии;

Авторизуйтесь в облаке и выберите частоту сохранения копий.

Восстановление смс из резервной копии

После сохранения резервной копии её можно попробовать тут же восстановить. В будущем этот процесс не изменится, независимо от возраста копии:

Откройте боковое меню и нажмите «Восстановить»;

Выберите облако, в которое сохранялась ваша копия;

Выберите саму копию, которую нужно восстановить;

Дождитесь восстановления резервной копии с SMS.

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Это приложение удобно всем, кроме одного. Оно требует, чтобы восстановление SMS происходило в нативное приложение сообщений. То есть, если вы пользуетесь другим приложением, а не тем, которое было установлено на устройство с завода, вам придётся сначала вернуть его в качестве сервиса по умолчанию, а потом заменить на то, которым вы пользуетесь сейчас. В остальном проблем нет.