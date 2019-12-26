Зарядка аккумулятора является, пожалуй, самым опасным воздействием, которое оказывается на смартфоны. В процессе зарядки аппараты могут не только испытывать нагрев, способный в случае поломки контроллера повредить внутренние компоненты, но и подвергаются негативному воздействию тока, приводящему к старению батареи. Из-за этого она теряет свой ресурс и способность накапливать энергию, в результате чего падает автономность смартфона, а в отдельных случаях – ещё и производительность процессора. Правда, всего этого можно избежать, если заряжать смартфон грамотно.

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По словам Доминика Шульте, генерального директора немецкой компании BatterieIngenieure, специализирующейся на изучении аккумуляторов, большинство пользователей в корне неправильно заряжают свои смартфоны. Они оставляют устройства заряжаться на всю ночь, совершенно не понимая, что это вредит батарее. Кажется, что ничего более опасного и придумать нельзя, ведь при таком сценарии эксплуатации её ресурс будет истощаться заметно быстрее. А когда ёмкость батареи снизится до минимальных пределов, смартфон начнёт самопроизвольно перезагружаться на холоде или из-за перепадов мощности процессора.

Почему нельзя заряжать смартфон до 100%

Это происходит из-за того, что после того как аккумулятор зарядился до 100%, но при этом не был отключён от сети электропитания, он вынужден постоянно восполнять микропотери, которые несёт на протяжении ночи. Ведь все процессы, которые выполняет смартфон, в том числе поиск обновлений в фоновом режиме или рассылка уведомлений от приложений, расходуют энергию и разряжают его. А поскольку аппарат подключён к зарядке, те десятые доли процента, которые смартфон потерял, тут же восполняются – и так много раз на протяжении всей ночи.

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Удивительно, говорит Шульте, что многие производители не выпускают никаких руководств по правильной зарядке и не объясняют своим клиентам, что оставлять смартфон у розетки надолго крайне нежелательно. Даже Apple, которая известна трепетным отношением к технике и пользователям, не запрещает заряжать iPhone на протяжении всей ночи. Как правило, в таких случаях вендоры заявляют, что их смартфоны оснащены специальными контроллерами, которые при достижении максимального уровня заряда, перенаправляют ток из розетки не в аккумулятор, держа его в постоянном напряжении, а напрямую в смартфон. В результате энергия, которая требуется смартфонам для выполнения тех или иных процессов, получается ими напрямую из розетки.

Когда нужно снимать смартфон с зарядки

Однако здесь нужно вспомнить о другой важной особенности литий-ионных аккумуляторов, подчеркнул Шульте. Дело в том, что максимальный заряд вредит батареям такого типа, и из-за него они начинают – угадайте что – терять свой ресурс. Чтобы этого не произошло, лучше всего удерживать смартфон в таком состоянии, когда его батарея заряжена на 30-50% от максимума. В принципе, можно и больше, но лучше не допускать, чтобы аппарат заряжался выше 80%. Добиться этого можно при помощи стороннего софта, который позволяет ограничить подачу тока при достижении заданной отметки.

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Сильно ли это изменит ситуацию? Ну, если верить Шульте, то да. Аккумулятор начнёт изнашиваться медленнее, а вы сможете избежать самопроизвольных перезагрузок смартфона при перепадах мощности процессора или температур окружающей среды. Правда, лично я даже представить себе не могу, как я буду трястись над аккумулятором, не позволяя ему разрядиться ниже 30% и зарядиться выше 80%. На мой взгляд, всё это – ненужная чепуха, которая, во-первых, будет отнимать у вас слишком много внимания, а, во-вторых, вряд ли позволит смартфону сохранять свою актуальность дольше, ведь примерно раз в два года аппараты меняют почти все.