Три дня я открывал Яндекс Пэй и видел одно и то же: цифры, которые застыли на ночи сбоя, и ни одной рабочей кнопки. Сегодня утром приложение наконец ожило, но не целиком. Часть функций уже вернулась, часть всё ещё выключена, а на главном экране появилась плашка, которую лучше прочитать до того, как что-то делать с деньгами. Я прошёлся по приложению и собрал, что в нём стоит проверить сегодня, пока восстановление не закончилось. Рассказываю по порядку, а самое важное для тех, у кого платёж по Сплиту, — ближе к концу.

Что я увидел, когда открыл приложение

Напомню, с чего всё началось: 11 октября у меня застряли деньги на Карте Пэй и в Сейвах, а впереди маячил платёж по Сплиту, и тогда я честно начал нервничать. Сегодня главный экран снова показывает баланс карты и Сейвов, а сверху висит предупреждение «Постепенно возвращаемся к работе».

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Под ним мелким шрифтом — главное: балансы обновляются с задержкой. То есть сумма на экране может не учитывать последние операции. Если цифра кажется вам странной, не спешите писать в поддержку и тем более переводить деньги повторно: сначала дайте приложению время подтянуть данные.

Если нажать на плашку, откроется обращение команды Пэй. В нём сказано, что часть функций уже доступна, инженеры продолжают восстановление, возможны перебои, но деньги в безопасности. Там же есть пара деталей, о которых ниже.

Перевести деньги в другой банк уже можно

Первое, что вернулось, — переводы. С Карты Пэй снова можно отправить деньги на карту другого банка, и экран перевода выглядит как обычно: по номеру телефона, на свой счёт или по реквизитам, без комиссии. Перевод по номеру в другой банк проходит.

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Перевести деньги с Карты Пэй можно так:

Откройте приложение Яндекс Пэй. Нажмите «Переводы и пополнения». Убедитесь, что в поле «Откуда» выбрана Карта Пэй. Выберите способ: «По номеру», «На счёт» или «Реквизиты». Укажите получателя, введите сумму и нажмите «Перевести».

Доступ возвращают поэтапно, поэтому у кого-то переводы по СБП и реквизитам могут появиться чуть позже. Если перевод завис в статусе обработки, не отправляйте его второй раз: когда система догонит очередь, деньги могут уйти дважды.

А вот пополнить Карту Пэй пока нельзя

Обратная операция пока не работает: пополнить карту у меня не получается. Деньги можно вывести, но завести их обратно в Пэй сейчас нельзя.

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Практический вывод простой: если у вас на ближайшие дни запланированы покупки с Карты Пэй, рассчитывайте только на то, что уже лежит на ней. Оплата картой в магазинах при этом работает. На случай, если сбой повторится, держите в Mir Pay карту другого банка — как это настроить, я рассказывал в пошаговом плане на случай нового сбоя Яндекса.

Сейвы: 20% годовых до 17 октября

Едва я открыл приложение, как оно показало всплывающее окно про Сейвы. В качестве извинения за сбой Яндекс поднял ставку по накопительным счетам до 20% годовых. Она действует с 11 по 17 октября включительно и без дополнительных условий.

Важная деталь из обращения: повышенная ставка касается тех, у кого счёт уже открыт. Начисления, по словам компании, будут появляться в истории операций постепенно, так что если вы не видите их прямо сейчас, это нормально. И ещё одно: ставка начисляется на деньги, которые лежат в Сейвах. Если они вам не нужны срочно, выводить их до 18 октября просто невыгодно.

Платёж по Сплиту: что обещают и как вернуть пени

Это пункт, ради которого я и полез в приложение: у меня платёж по Супер Сплиту 20 октября. В обращении команды Пэй сказано, что о восстановлении платежей по кредитам и Супер Сплиту расскажут отдельно, а кредитная история не пострадает и просрочки не будет.

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Ещё одна деталь, которой в приложении нет: если пени за дни сбоя всё же начислили, компания обещает их возместить по обращению в поддержку. Поддержка, судя по тому же обращению, работает частично и отвечает с задержкой. Написать в неё можно прямо с экрана с новостями о восстановлении:

Откройте приложение Яндекс Пэй. Нажмите на плашку «Постепенно возвращаемся к работе» на главном экране. Пролистайте обращение вниз и нажмите «Написать в поддержку». Опишите ситуацию: дата платежа, сумма и что начислили пени.

Сделайте скриншоты графика платежей и начисленных пени заранее, пока всё на экране: с ними разговор с поддержкой будет короче. Обсудить, у кого что уже заработало, можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.

Чего не делать, пока восстановление не закончилось

Сбой — идеальный повод для мошенников, и они им уже пользуются. Звонки и сообщения о «компенсации за сбой», «возврате зависших платежей» или «безопасном счёте» — обман: никаких денежных компенсаций Яндекс не объявлял, а всё, что обещано, показывают в самом приложении.

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Поэтому не переходите по ссылкам из SMS и мессенджеров, не называйте коды и проверяйте всё только в официальном приложении. Если вы до сих пор не понимаете, какие ещё сервисы Яндекса лежат, посмотрите наш разбор того, что не работает и когда заработает.

Пошаговый план проверки приложения

Яндекс Пэй ожил, но пока наполовину. Если открываете приложение впервые после сбоя, пройдитесь по этому списку:

сверьте баланс, помня, что он обновляется с задержкой;

если деньги нужны в другом банке — переводите, это уже работает и без комиссии;

не рассчитывайте пополнить Карту Пэй в ближайшие дни;

не выводите деньги из Сейвов до 18 октября, если они не нужны срочно, — до 17-го ставка 20%;

сохраните скриншоты графика по Сплиту и, если начислили пени, напишите в поддержку.

Для меня главное — последний пункт. Платёж 20 октября никуда не делся, а Яндекс пока только обещает рассказать, как он пройдёт. Как только в приложении появится оплата Сплита, я проверю, начислили ли пени, и расскажу, чем всё закончилось. Актуальные новости о сбоях и восстановлении сервисов публикуем в телеграм-канале AndroidInsider.ru.