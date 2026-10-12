Я открываю Яндекс Пэй, и приложение спокойно запускается. Карта на месте, Сейвы на месте, суммы знакомые. Но под ними есть мелкая строчка, от которой становится не по себе: баланс показан на ночь 11 октября. С тех пор время в приложении как будто стоит на месте, а деньги нельзя ни пополнить, ни снять. При этом я храню там накопления, каждый день плачу картой Пэй, а 20 октября у меня очередной платёж по Супер Сплиту. Я собрал всё, что известно на сегодня: что с приложением, что его ждёт и, главное, что будет с деньгами.

Приложение застряло в ночи 11 октября

На главном экране, сразу под картой, висит плашка: «Некоторые функции могут быть недоступны — уже чиним. Баланс актуален на 11.10.26 3:45». То есть всё, что я вижу, — это цифры на 3:45 ночи. Ниже блок Сейвов с суммой и строчкой «заработали за всё время» — судя по плашке, это тоже данные той ночи.

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Стоит нажать на карту, и снизу выезжает окно «Всё скоро вернётся». В нём написано, что у Яндекс Пэй тоже есть свой дом — дата-центр Яндекса, инженеры сейчас заботятся о том, чтобы в нём снова всё работало, а под конец: «Не переживайте: ваши деньги в безопасности». Кнопки пополнения и перевода на экране карты есть, но толку от них сейчас нет.

Пополнить карту я не могу, снять деньги тоже. И это не только у меня: корреспондент «Российской газеты» проверил, что не работают автопополнение с накопительного счёта и переводы из другого банка. Но одна вещь, к моему удивлению, работает — и именно она меня пока выручает.

Выручает только карта в Mir Pay

Карта Пэй у меня давно добавлена в Mir Pay, и оплата телефоном на кассе проходит как обычно. Другие пользователи пишут то же самое: работает бесконтактная оплата на Android через Mir Pay и оплата картой в интернете, если на счёте есть деньги. Mir Pay — отдельное приложение, и ему не нужно, чтобы открывался сам Яндекс Пэй.

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Но и тут есть неприятный нюанс. Баланс в приложении застыл на ночи 11 октября, поэтому каждая покупка после этого в нём не видна. Сколько у меня на карте на самом деле, я сейчас считаю в уме. И никто не обещал, что оплата через Mir Pay будет работать завтра: это просто то, что пока не сломалось.

Поэтому сейчас я бы не выходил из дома без карты другого банка и немного наличных. Совсем недавно мой коллега Иван Кузнецов объяснял, почему снова носит с собой бумажные деньги, — и вот, кажется, ещё одна причина. Но чтобы понять, сколько ещё так жить, пришлось разобраться, что вообще сломалось.

Третий дата-центр за четыре дня

Ночью 11 октября беспилотники атаковали дата-центр Яндекса под Владимиром. Около 4 часов утра начались перебои с электричеством, а потом работу площадки полностью остановили. Пострадавших нет. Обратите внимание на время: последние балансы в приложении — 3:45, буквально за несколько минут до этого.

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Это уже третий такой случай за четыре дня. 8 октября после пожара остановился дата-центр в Сасове Рязанской области, 9 октября часть оборудования вышла из строя в Калуге. В тот день сломалось не только приложение Яндекса: вместе с ним легли Додо, Магнит и Lamoda, потому что их серверы работают в облаке Яндекса.

Здесь важно понять одну простую вещь. Деньги не лежат в дата-центре, как в сейфе. Там стоят компьютеры, через которые работает приложение: они показывают баланс, проводят переводы, списывают платежи. Сломались именно они. Многие сервисы Яндекса начали понемногу оживать ещё вечером 11 октября, а Пэй и утром 12-го работает не в полную силу. Почему с деньгами всё так медленно, Яндекс объяснил сам.

Что говорит Яндекс — и о чём пока молчит

Руководитель финансовых сервисов Яндекса Дмитрий Пирогов написал, что деньги клиентов в безопасности. Записи о каждом счёте хранятся в нескольких копиях на разных площадках, компания проверила их целостность, и, по его словам, ни одна запись не потеряна.

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Вечером 11 октября Пирогов добавил, что быстро включить сервис мало — нужно убедиться, что операции с деньгами работают надёжно. Поэтому команда возвращает его по шагам и проверяет каждый. Мне эта логика понятна: если поторопиться, можно получить двойные списания или неверные балансы, и тогда разбираться придётся уже с каждым клиентом.

А вот чего в заявлениях нет:

сроков — Яндекс прямо пишет, что пока не может их назвать;

компенсаций — о них никто не объявлял;

ни слова о процентах на Сейвах за дни сбоя;

нормальной связи с поддержкой — обращения обрабатываются дольше обычного, многим не удаётся ни дозвониться, ни написать в чат.

Получается, что о сохранности денег компания говорит уверенно, а обо всём остальном — осторожно или никак. Про проценты я бы пока не волновался раньше времени, но после восстановления стоит сверить, сколько начислилось. А у меня тем временем приближается дата, которую не перенесёшь.

20 октября — платёж по Супер Сплиту

Обычно всё просто: платёж по Супер Сплиту сам списывается с Карты Пэй в нужный день. Но если списание не прошло, по правилам всё становится неприятно. С четвёртого дня просрочки начисляется неустойка, а сам Сплит могут автоматически перевести на минимальные платежи: срок растягивается до 24 месяцев, каждый месяц начисляются проценты, и вернуть прежний график нельзя.

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Ещё одна деталь из тех же правил: если на карте не хватает денег, банк пробует списать платёж с других карт, привязанных к Яндекс ID. Так что если у вас там привязана карта другого банка, деньги могут уйти с неё — проверьте, что у вас подключено, как только приложение снова откроется.

Теперь хорошая новость. Яндекс пообещал: если внести платёж по Сплиту, Супер Сплиту или кредиту не получается из-за сбоя, его не будут считать просроченным, а условия погашения не изменятся. Заплатить можно будет после восстановления, об этом сервис напишет в своём телеграм-канале. Звучит спокойно, но я бы всё равно подстраховался. План на 20 октября такой:

Открыть Яндекс Пэй и проверить, работает ли раздел «Сплит». Если работает — нажать «Оплатить сейчас» и внести платёж вручную, не дожидаясь автосписания. Если не работает — сделать скриншот экрана, чтобы были видны дата и время. После восстановления открыть график платежей и проверить, не перевели ли Сплит на минимальные платежи и не начислили ли неустойку. Если что-то из этого случилось — написать в поддержку и приложить скриншоты.

Скриншоты кажутся лишней суетой, но обещание Яндекса прозвучало в новостях, а не в личном письме мне. Если через месяц придётся доказывать, что платёж сорвался из-за сбоя, а не из-за меня, картинка с датой будет лучшим аргументом.

Чего лучше не делать, пока Пэй не ожил

Когда приложение с деньгами ведёт себя странно, рука сама тянется что-нибудь «починить». Но сейчас это только навредит, поэтому вот чего я бы делать не стал:

не удалять приложение: из Google Play его убрали, и вернуть его на Android теперь проще через RuStore, а войти заново во время сбоя может и не получиться;

не выходить из аккаунта — по той же причине;

не повторять оплату, если она зависла: каждая попытка может превратиться в отдельное списание;

не отвечать на звонки и сообщения якобы от поддержки Яндекса: настоящая сейчас сама еле справляется, а коды из SMS нужны только мошенникам.

Переустановка и очистка кеша тут тоже бесполезны: проблема не в смартфоне, а на стороне Яндекса. Если у вас какие-то функции уже заработали или, наоборот, что-то сломалось сильнее, поделитесь в чате AndroidInsider.ru в MAX.

Судьба моих денег — что с ними будет

Если верить Яндексу, деньги никуда не делись. Сейчас проблема в доступе, а не в самих деньгах. Сообщений о том, что у кого-то пропали деньги со счёта, на сегодня нет.

На самый плохой случай есть ещё одна страховка. Сейвы — это накопительные счета Яндекс Банка, и они застрахованы государством: в рамках системы страхования вкладов вернут до 1,4 млн рублей на одного человека в одном банке. Карта Пэй с полной идентификацией — тоже банковский счёт. А вот если вы не проходили полную проверку и пользуетесь базовым уровнем, деньги на карте считаются электронными, и страховка на них пока не распространяется. Сразу оговорюсь: страховка нужна, только если у банка отзовут лицензию, а об этом никто не говорит — речь идёт о сломанных серверах.

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Что ждёт само приложение, понятно лишь в общих чертах. Яндекс возвращает его по частям и проверяет каждый шаг, так что функции, скорее всего, будут оживать постепенно. Сколько это займёт, не знает никто, включая сам Яндекс. Поэтому мой вывод такой: поводов для паники по фактам нет, но этот сбой хорошо показал, почему не стоит держать все деньги в одном приложении. До 20 октября под рукой лучше иметь карту другого банка, Mir Pay оставить для повседневных покупок, а скриншоты — на случай споров по Сплиту. Как только Яндекс Пэй заработает полностью, расскажем в телеграм-канале AndroidInsider.ru.