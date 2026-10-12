За четыре дня Яндекс лишился трёх дата-центров: Сасово, Калуга, Владимир. Карты зависали, музыка не включалась, Яндекс Пэй показывал баланс на ночь 11 октября, а Диск перестал отдавать файлы. И самое неприятное: по данным некоторых СМИ, поставки новых серверов могут затянуться на полгода, так что сбой вполне может повториться. В прошлый раз меня спасла одна настройка, которую я сделал задолго до сбоя. Рассказываю, что ещё стоит настроить на Android прямо сейчас, пока всё работает, — на это уйдёт минут двадцать.

Карта Пэй в Mir Pay — то, что выручило меня

Я храню деньги на Сейвах и каждый день плачу картой Пэй. Когда 11 октября сломался дата-центр во Владимире, приложение Яндекс Пэй открывалось, но ни пополнить карту, ни снять деньги было нельзя — подробно я рассказывал об этом в тексте о том, как мои деньги застряли в Яндекс Пэй. А вот оплата на кассе проходила: карта Пэй у меня давно добавлена в Mir Pay, а Mir Pay — отдельное приложение, которому не нужен работающий Яндекс Пэй.

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Добавлять карту нужно именно сейчас: во время сбоя банк может не прислать код подтверждения. Делается это так:

Установите Mir Pay из RuStore, если его ещё нет. Откройте приложение и нажмите «Добавить карту». Отсканируйте карту камерой или поднесите её к задней панели телефона, если у карты есть NFC. Введите код с обратной стороны карты. Подтвердите добавление кодом из SMS от банка.

Заодно добавьте туда же карту другого банка. Сбой одного банка не должен оставлять вас без оплаты, а переключаться между картами в Mir Pay можно прямо перед покупкой. Названия кнопок могут немного отличаться в зависимости от версии приложения.

Офлайн-карты и запасной навигатор

Во время сбоя в Яндекс Картах пропал общественный транспорт в реальном времени, а всё, что приложение берёт из сети, работало с перебоями. Если карта города заранее скачана в телефон, приложение покажет улицы, найдёт адрес и построит маршрут без интернета. Скачать карту можно так:

Откройте Яндекс Карты. Нажмите на аватар в левом верхнем углу. Выберите «Офлайн-карты». Найдите свой город и нажмите на значок загрузки. Не закрывайте приложение, пока загрузка не закончится.

Без сети не будет пробок и общественного транспорта в реальном времени, но доехать по маршруту получится. А для полной подстраховки я советую держать второй навигатор, который вообще не зависит от Яндекса. Подробно о таких вариантах, включая полностью офлайн-навигатор Organic Maps, мы писали в тексте о том, как настроить навигацию и музыку без интернета.

Скачанная музыка вместо онлайн-плейлистов

Яндекс Музыка в эти дни работала с перебоями, а Моя волна без сервера не играет вовсе. Скачанные треки при этом хранятся в телефоне, поэтому им сеть не нужна. С подпиской Плюс любимые плейлисты лучше загрузить заранее:

Откройте плейлист или альбом в Яндекс Музыке. Нажмите «Скачать». Дождитесь, пока рядом с треками появится значок загрузки. Чтобы скачать отдельный трек, откройте его меню и нажмите «Скачать».

В настройках приложения есть ещё и офлайн-режим: с ним Музыка не пытается лезть в сеть и сразу показывает то, что уже лежит в телефоне. Учтите, что скачанные треки зашифрованы и играют только в Яндекс Музыке на том смартфоне, куда их загрузили, — перекинуть их в другой плеер не получится.

Важные документы — в память телефона

Сбой показал, что облако может быть недоступно несколько дней подряд. У части пользователей файлы на Диске видны, но не скачиваются, а массовое скачивание папок Яндекс отключил сам, чтобы снизить нагрузку. Поэтому паспорт, полис, договоры и билеты лучше держать на телефоне:

Откройте приложение Яндекс Диск. Отметьте нужные файлы или папки. Нажмите значок с тремя вертикальными точками. Выберите «Включить офлайн доступ». Найти эти файлы потом можно в разделе «Файлы» на вкладке «Офлайн».

Офлайн-файлы откроются даже без интернета. Но помните: удалите приложение Диска или очистите раздел «Офлайн» — и эти копии пропадут с телефона, поэтому самое важное стоит ещё и скачать в обычную папку.

Вторая копия фото в другом облаке

Если все ваши снимки уходят только на Яндекс Диск, во время сбоя они окажутся заложниками одного сервиса. Самый простой способ подстраховаться — включить второе облако. На большинстве Android-смартфонов уже есть Google Фото:

Откройте Google Фото. Нажмите на значок профиля в правом верхнем углу. Выберите «Настройки Google Фото». Откройте «Копирование в облако». Включите переключатель «Копирование в облако».

Учтите, что бесплатное место в аккаунте Google общее для Фото, Почты и Диска, и его быстро съедают видео. Если места мало, копируйте в облако только фото, а видео периодически сбрасывайте на компьютер. Главное, чтобы у важных снимков было хотя бы два дома. Обсудить, где вы храните свои фото, можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.

Чего нельзя делать, когда Яндекс снова ляжет

Когда приложения не работают, первое желание — что-нибудь починить. Но во время сбоя часть привычных действий только вредит:

не удаляйте и не переустанавливайте приложения Яндекса: проблема на серверах, а войти заново во время сбоя может не получиться;

не выходите из аккаунта Яндекс ID по той же причине;

не повторяйте зависшую оплату — каждая попытка может стать отдельным списанием;

не очищайте данные приложений Карт и Музыки — вместе с ними удалятся скачанные карты и треки.

Про удаление особенно важно для Яндекс Пэй: в Google Play приложения больше нет, и если вы его снесёте, ставить заново придётся через RuStore. Проверить, что сбой именно у Яндекса, а не у вас, проще всего на Сбой.рф или по любому сайту, не связанному с Яндексом.