Вежливая женщина представляется сотрудницей Социального фонда, называет вас по имени и предлагает пересчитать пенсию. Идти никуда не нужно: она сама запишет вас на удобное время, без очереди. Звучит как забота, но в МВД предупредили, что за такими звонками стоят мошенники. И в конце разговора они просят назвать всего несколько цифр, после которых можно лишиться доступа к Госуслугам. Рассказываю, как выглядит эта схема, где в ней подвох и что делать, если вы уже ответили на такой звонок.

Как звучит звонок «из Соцфонда»

Мошенники представляются сотрудниками Соцфонда, налоговой или местной администрации и убеждают срочно прийти — якобы для перерасчёта пенсии, оформления выплаты или исправления ошибки в документах.

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Повод может быть разным. Например, «потерянный» стаж: собеседник сообщает, что из трудовой выпали полтора года, и обещает повысить пенсию с доплатой за прошлые месяцы. На вопрос, какой работодатель ошибся, отвечают уклончиво: у операторов таких данных нет, а в отделении всё расскажут.

Разговор при этом звучит очень правдоподобно. Звонящие знают ваши ФИО, адрес и другие данные, говорят спокойно и уверенно. Один из пользователей Хабра описал такой звонок: ему предлагали выбрать время приёма из нескольких вариантов и напомнили взять паспорт, ИНН и СНИЛС. Так обычно и разговаривает настоящая регистратура.

«Номер талона» — главный подвох

Самое важное происходит в конце разговора. Собеседник говорит, что заявка сформирована, и для подтверждения записи осталось продиктовать номер талона или код записи. Сейчас он придёт по SMS.

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Никакого талона, конечно, нет. В SMS приходит код для входа в ваш личный кабинет на Госуслугах: мошенники в этот момент пытаются войти в ваш аккаунт и запрашивают его на портале. Откуда вообще берутся такие коды, мы подробно разбирали в статье о том, почему приходят коды с Госуслуг, которые вы не запрашивали.

Автора истории на Хабре спас кнопочный телефон. Чтобы прочитать SMS, ему пришлось прервать звонок, и за эту паузу он успел понять, что происходит. На смартфоне такой паузы нет: SMS всплывает прямо поверх разговора, и продиктовать код можно за пару секунд.

Что мошенники делают с чужими Госуслугами

Госуслуги давно перестали быть сайтом для справок. В личном кабинете хранятся паспорт, СНИЛС, ИНН, сведения о счетах, недвижимости и пенсии. Для мошенников это готовый набор документов, с которым можно действовать от вашего имени.

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Получив доступ к аккаунту, преступники оформляют на жертву кредиты или eSIM, с которых потом звонят другим людям. Человек может узнать об этом только тогда, когда банк начнёт требовать долг, которого он не брал. Особенно уязвимы пенсионеры: через Госуслуги они следят за пенсией, баллами и стажем, о чём мы рассказывали в тексте о том, как узнать стаж и баллы с телефона. Поэтому звонок про «потерянный стаж» и бьёт точно в цель.

Как отличить настоящий Соцфонд

Главное правило простое: сотрудники фонда не звонят с предложениями пересчитать стаж или пенсию. Госорганизации не запрашивают по телефону и в мессенджерах ни СНИЛС, ни паспортные данные, ни коды из SMS. Вот признаки, по которым звонок можно сразу заподозрить:

вам звонят сами и предлагают перерасчёт, выплату или исправление ошибки, о которых вы не просили;

собеседник торопит и говорит, что сделать всё нужно срочно;

вас просят назвать данные документов, хотя звонящий и так их «знает»;

для «подтверждения записи» нужен код из SMS, как бы его ни называли.

Если сомневаетесь, положите трубку и позвоните в Соцфонд сами по бесплатному номеру 8 800 100-00-01. Все услуги фонда бесплатны, а записаться на приём можно самостоятельно, без посредников по телефону.

Что делать, если вы уже назвали код

Действовать нужно сразу, пока мошенники не успели сменить пароль и телефон в профиле. Вот что стоит сделать по порядку:

Откройте Госуслуги и смените пароль. В разделе «Безопасность» выберите «Действия в системе» и выйдите из аккаунта на всех чужих устройствах. Проверьте, не изменились ли номер телефона и электронная почта в профиле. Если к Госуслугам привязаны банковские карты, позвоните в банк и предупредите о взломе. Установите самозапрет на кредиты, чтобы на вас не смогли оформить заём. Обратитесь в полицию, если заметили в аккаунте чужие действия.

Самозапрет устанавливается через те же Госуслуги за несколько минут. Подробная инструкция — в нашем тексте о том, как включить самозапрет на кредиты.

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Если мошенники уже сменили пароль и вы не можете войти, восстанавливать доступ придётся через поддержку портала или лично в МФЦ. Как это провернуть, мы рассказывали в статье о том, что делать, если взломали Госуслуги.