Вежливая женщина представляется сотрудницей Социального фонда, называет вас по имени и предлагает пересчитать пенсию. Идти никуда не нужно: она сама запишет вас на удобное время, без очереди. Звучит как забота, но в МВД предупредили, что за такими звонками стоят мошенники. И в конце разговора они просят назвать всего несколько цифр, после которых можно лишиться доступа к Госуслугам. Рассказываю, как выглядит эта схема, где в ней подвох и что делать, если вы уже ответили на такой звонок.

Звонок из социального фонда на Android

Звонок из социального фонда на Android

Как звучит звонок «из Соцфонда»

Мошенники представляются сотрудниками Соцфонда, налоговой или местной администрации и убеждают срочно прийти — якобы для перерасчёта пенсии, оформления выплаты или исправления ошибки в документах.

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Повод может быть разным. Например, «потерянный» стаж: собеседник сообщает, что из трудовой выпали полтора года, и обещает повысить пенсию с доплатой за прошлые месяцы. На вопрос, какой работодатель ошибся, отвечают уклончиво: у операторов таких данных нет, а в отделении всё расскажут.

Звонок якобы из Социального фонда России

Звонок якобы из Социального фонда России

Разговор при этом звучит очень правдоподобно. Звонящие знают ваши ФИО, адрес и другие данные, говорят спокойно и уверенно. Один из пользователей Хабра описал такой звонок: ему предлагали выбрать время приёма из нескольких вариантов и напомнили взять паспорт, ИНН и СНИЛС. Так обычно и разговаривает настоящая регистратура.

«Номер талона» — главный подвох

Самое важное происходит в конце разговора. Собеседник говорит, что заявка сформирована, и для подтверждения записи осталось продиктовать номер талона или код записи. Сейчас он придёт по SMS.

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Никакого талона, конечно, нет. В SMS приходит код для входа в ваш личный кабинет на Госуслугах: мошенники в этот момент пытаются войти в ваш аккаунт и запрашивают его на портале. Откуда вообще берутся такие коды, мы подробно разбирали в статье о том, почему приходят коды с Госуслуг, которые вы не запрашивали.

Код из SMS-сообщения для входа в аккаунт Госуслуг

Код из SMS-сообщения для входа в аккаунт Госуслуг

Автора истории на Хабре спас кнопочный телефон. Чтобы прочитать SMS, ему пришлось прервать звонок, и за эту паузу он успел понять, что происходит. На смартфоне такой паузы нет: SMS всплывает прямо поверх разговора, и продиктовать код можно за пару секунд.

Что мошенники делают с чужими Госуслугами

Госуслуги давно перестали быть сайтом для справок. В личном кабинете хранятся паспорт, СНИЛС, ИНН, сведения о счетах, недвижимости и пенсии. Для мошенников это готовый набор документов, с которым можно действовать от вашего имени.

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Получив доступ к аккаунту, преступники оформляют на жертву кредиты или eSIM, с которых потом звонят другим людям. Человек может узнать об этом только тогда, когда банк начнёт требовать долг, которого он не брал. Особенно уязвимы пенсионеры: через Госуслуги они следят за пенсией, баллами и стажем, о чём мы рассказывали в тексте о том, как узнать стаж и баллы с телефона. Поэтому звонок про «потерянный стаж» и бьёт точно в цель.

Как отличить настоящий Соцфонд

Главное правило простое: сотрудники фонда не звонят с предложениями пересчитать стаж или пенсию. Госорганизации не запрашивают по телефону и в мессенджерах ни СНИЛС, ни паспортные данные, ни коды из SMS. Вот признаки, по которым звонок можно сразу заподозрить:

  • вам звонят сами и предлагают перерасчёт, выплату или исправление ошибки, о которых вы не просили;
  • собеседник торопит и говорит, что сделать всё нужно срочно;
  • вас просят назвать данные документов, хотя звонящий и так их «знает»;
  • для «подтверждения записи» нужен код из SMS, как бы его ни называли.

Если сомневаетесь, положите трубку и позвоните в Соцфонд сами по бесплатному номеру 8 800 100-00-01. Все услуги фонда бесплатны, а записаться на приём можно самостоятельно, без посредников по телефону.

Что делать, если вы уже назвали код

Действовать нужно сразу, пока мошенники не успели сменить пароль и телефон в профиле. Вот что стоит сделать по порядку:

  1. Откройте Госуслуги и смените пароль.
  2. В разделе «Безопасность» выберите «Действия в системе» и выйдите из аккаунта на всех чужих устройствах.
  3. Проверьте, не изменились ли номер телефона и электронная почта в профиле.
  4. Если к Госуслугам привязаны банковские карты, позвоните в банк и предупредите о взломе.
  5. Установите самозапрет на кредиты, чтобы на вас не смогли оформить заём.
  6. Обратитесь в полицию, если заметили в аккаунте чужие действия.
Смена пароля от Госуслуг на Android

Смена пароля от Госуслуг на Android

Самозапрет устанавливается через те же Госуслуги за несколько минут. Подробная инструкция — в нашем тексте о том, как включить самозапрет на кредиты.

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Если мошенники уже сменили пароль и вы не можете войти, восстанавливать доступ придётся через поддержку портала или лично в МФЦ. Как это провернуть, мы рассказывали в статье о том, что делать, если взломали Госуслуги.