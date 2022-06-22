3 лучших Android-смартфона для пожилых

У большинства из нас в какой-то момент возникала необходимость приобрести для кого-то из родственников новый смартфон. Будь то родители, бабушки или тети с дядями. Но хотелось потратить деньги на что-то достойное. Большинство статей в интернете сводятся к рекомендации купить родственникам айфон и забыть об этой проблеме. iPhone, безусловно, хороший гаджет, но его стоимость зачастую сильно отталкивает. Многие из-за подобных советов остаются с достаточно большими кредитами.

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Андроид — уже давно не та система, про которую рассказывали разные страшилки. На сайте уже выходил разбор лаунчеров для пожилых людей. Теперь давайте попробуем подобрать достойные Андроид-смартфоны для наших близких, не потратив большое количество денег и не залезая в кредиты. Мы не будем перечислять сухие характеристики, которые можно найти на сайте любого магазина, а постараемся объяснить, почему эти аппараты подходят под наши цели.

Poco X3 Pro — стоит ли покупать

Poco X3 Pro — один из немногих смартфонов, который оснащен IPS-экраном. Такие дисплеи не подвержены ШИМ, а значит, не напрягают глаза, в отличие от OLED и AMOLED. Для людей в возрасте очень важно, чтобы устройства, которыми они пользуются, не оказывали лишнего воздействия на глаза, и они могли использовать их долгое время. Частота обновления экрана 120 Гц значительно повысит плавность анимаций и сделает взаимодействие с устройством достаточно приятным.

Процессор, который установлен в этот смартфон — Snapdragon 860 — это немного доработанный некогда флагманский чипсет Snapdragon 855. Такой чип позволит вашему устройству долго поддерживать высокую производительность и не будет вызывать раздражение своими тормозами через несколько лет.

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В смартфоне установлена хорошая основная камера для устройств среднего уровня, которая полностью покрывает потребности большинства непритязательных пользователей. Понятное дело, что до флагманского уровня такой камере далеко, но и цена у устройства соответствующая. По крайней мере, запечатлеть какие-то памятные моменты с помощью такой камеры получится, и снимки будет не стыдно распечатать в альбом.

В общем, принцип «навел-снял» здесь в полной мере работает. Минусом камеры можно назвать отсутствие оптической стабилизации. Для съемки видео без подергиваний желательно закрепить смартфон в специальный держатель или найти опору для рук.

Приобрести Poco X3 Pro можно по цене от 27990 рублей за версию 8/256 Гб. Из минусов можно отметить только достаточно большой вес и габариты.

Стоит ли покупать Realme GT Master Edition

Последнее время смартфоны realme стали популярны в нашей стране, также как и в свое время Xiaomi. realme GT Master Edition предлагает за свою цену 6,43 дюймовый Super AMOLED экран с частотой обновления 120 Гц. К сожалению, экран данного смартфона подвержен ШИМ, но большинство производителей сейчас перешли именно на такие дисплеи, и выбор устройств с IPS очень невелик.

В данный аппарат установлен не самый большой в данном классе дисплей, поэтому габариты достаточны для использования одной рукой. Частота обновления экрана 120 Гц сгладит все анимации и создаст очень приятный опыт взаимодействия с оболочкой.

Сердцем смартфона является Snapdragon 778G. Безусловно, не флагманский процессор, но достаточный по своей мощности для большинства повседневных задач. Потянет даже большую часть игр, хоть и не на максимальной графике. Если честно, даже не помню, чтобы у меня мама играла во что-то кроме «три в ряд». На подобное мощности чипсета хватит надолго.

В данном устройстве присутствует хороший набор камер, но так как главный упор все равно делается на основную, про нее и поговорим. Основная камера на 64 Мп позволит делать снимки высокого качества, а при хорошем освещении вряд ли будет сильно уступать более дорогим смартфонам. Минусом камеры можно назвать отсутствие оптической стабилизации, но в этой ценовой категории ее нет практически ни у кого.

realme GT Master Edition можно приобрести по цене от 26950 рублей за версию 6/128 Гб. Из минусов можно назвать небольшой аккумулятор 4300 мАч и Super AMOLED экран, от которого могут уставать глаза. В остальном этот смартфон будет достойной покупкой.

Xiaomi 11 Lite 5G NE — цена и характеристики

За 2021 год компания Xiaomi выпустила три версии своего субфлагмана, и третья — Xiaomi 11 Lite 5G NE оказалась самой удачной. Большой 6,55 дюймовый экран позволит установить удобный для глаз шрифт без урона интерфейсу смартфона. Частота обновления 90 Гц не такая большая, как на предыдущих аппаратах, но создает плавность интерфейса комфортную для глаз. Анимации выполняются без подергиваний и подтормаживаний, отзывчивость операционной системы заметно повышается. В минусы экрана можно отнести только его технологию Super AMOLED. Усталость глаз от подобных экранов достаточно индивидуальна, но все же встречается.

В Xiaomi 11 Lite 5G NE установлен такой же чипсет, как и в realme GT Master Edition, со всеми вытекающими последствиями. Можно несколько лет не задумываться о замене аппарата. Работать он будет достойно. Основная камера на 64 Мп позволит делать отличные снимки. К сожалению, в ней тоже нет оптической стабилизации, но цифровая справляется на ура.

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Основной продающей фишкой устройства сама компания Xiaomi называет дизайн. Действительно, аппарат получился стильным и очень легким — 158 г. Его удобно держать и даже не ощущается, что вы взяли устройство с экраном 6,55 дюйма. А различные цвета задней панели придутся по душе представительницам прекрасного пола.

Приобрести Xiaomi 11 Lite 5G NE можно по цене от 25950 рублей за версию 8/128. К минусам можно отнести маленький аккумулятор 4250 мАч. Но, как показала практика, оптимизация системы находится на таком уровне, что устройство работает наравне с устройствами, имеющими под капотом 5000 мАч.

Выбор аппарата, безусловно, остается за вами, но, по моему личному мнению, родителям и бабушкам с дедушками нужно отдавать не видавшие виды наши старые смартфоны, а приобретать что-то новое специально для них. А так как ко всему надо подходить рационально, то стоит один раз переплатить немного за хорошую вещь, чтобы она потом радовала ни один год.

В этой подборке нет смартфонов Samsung, так как достойная версия А52 8/256 начинается с 34950 рублей, что для многих будет дорого, а процессор в нем достаточно слабенький. Также я не рассматривал устройства до 20000 рублей. В этом ценовом сегменте большая часть аппаратов через год будет просить сброса до заводских, а это совсем не наш путь. Надеюсь, что этот материал поможет вам с выбором устройств для ваших родных.