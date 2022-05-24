5 удобных лаунчеров на Android для пожилых людей

  2. Темы
  3. Полезно знать
Иван Герасимов 0

Лаунчер существует для того, чтобы менять интерфейс телефона: так вы можете сделать его красивее или проще — все зависит от того, что нужно вам. Лаунчер помогает решить важную проблему — упростить использование смартфона пожилыми людьми. В прошлом году я рассказывал вам, что пытался научить свою бабушку пользоваться смартфоном: так вот, все очень сложно до сих пор. Зато установка лаунчера с большими кнопками на смартфон помогла немного сдвинуть дело с мертвой точки. Решил поделиться с вами приложениями, которые упростят взаимодействие пожилых людей с телефоном.

Разбираемся, какой лаунчер лучше для смартфонов пожилых людей

❗️ ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ ЯНДЕКС.ДЗЕН И ЧИТАЙТЕ СВЕЖИЕ СТАТЬИ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Simple Mode — лаунчер с простым меню

Самый прикольный лаунчер, который не портит интерфейс

Нашел классный лаунчер для смартфона бабули и с удовольствием установил бы такой и себе. Чем он крут? Тем, что напоминает Windows Phone 8! У него удобный плиточный интерфейс, а на главный экран можно вынести не только элементы меню, но и виджеты с контактами и другими полезными опциями. Лаунчер не уродует телефон: у него полупрозрачный фон, который не мешает читать название приложений.

Плитки можно сгруппировать по группам, в настройках можно включить счетчик пропущенных звонков. Само приложение весит несколько мегабайт и работает плавно на любом телефоне, поэтому его запросто можно установить даже не на самый новый смартфон на Android. Есть блокировка на изменение плиток, чтобы ничего не сломать и не перепутать.

Скачать Simple Mode

Square Home — лаунчер с плитками

Тоже неплохой лаунчер с большим количеством настроек

Еще один лаунчер, срисованный с почившего Windows Phone, но уже больше похожий на десятую версию: плитки отличаются по цветам, за счет чего пожилому пользователю будет легко их отличать даже имея плохое зрение. Минус — это мелкий шрифт в плитках. Можно выносить их на главный экран столько, сколько необходимо, начиная от приложений и заканчивая ярлыками чатов в WhatsApp.

В отличие от предыдущего лаунчера Square Home имеет больше возможностей персонализации: например, сортировать плитки можно по частоте использования. Чтобы настройки случайно не сбились, на них можно установить запрет. Есть платная версия, но можно без проблем использовать лаунчер и без функций из премиума.

Скачать Suqare Home 3

Big Launcher — большие значки на экране

Лаунчер, в интерфейсе которого есть все необходимое

Хотите лаунчер с большим шрифтом, который заметен из космоса, значками и понятными интерфейсом? Качайте Big Launcher: он убирает обои, заменяя их простым фоном с огромными блоками. Названий приложений он не отображает, но показывает вместо них уникальные значки с ярким градиентом. Вверху экрана отображается вся важная информация: заряд, сигнал сети и дата.

На главном экране можно разместить лишь 6 главных пунктов меню и редактировать их при желании. В лаунчере есть собственный набор приложений, которые выполнены в том же дизайне: по желанию их можно заменить на стандартные, из телефона. Есть куча настроек: шрифт, размер значков, сетки меню, темы, ориентации экрана и так далее.

Скачать Big Launcher

Подписывайтесь на наш канал в Телеграм, чтобы узнавать новости раньше всех!

Simple Launcher — лаунчер с кнопкой SOS

В лаунчере есть два экрана: главный и вспомогательный

Более-менее приятный дизайн «без перегибов» определенно у Simple Launcher: на главной странице используются похожие ярлычки из Android, но чуть больших размеров. Есть крупные, жирные шрифты, яркие значки, которые не нажмешь по ошибке. Помимо главного экрана есть и вспомогательный слева: на нем можно разместить важные контакты, настройки или настройки.

В этом меню есть красная кнопка SOS для быстрого доступа к контактам для экстренных ситуаций. Чтобы настройки не сбились, их можно заблокировать с помощью специального переключателя. То же самое можно сделать для клавиш, отвечающих за уровень громкости.

Скачать Simple Launcher

Читайте также: Как настроить экран блокировки Xiaomi

Senior Safety Mode — всё важное на главном экране

Попробуйте этот бесплатный лаунчер: в нем есть все необходимое прямо на главном экране

Если хотите превратить смартфон в кнопочный телефон, ставьте лаунчер Senior Safety Mode: он имеет старомодный интерфейс, который знаком многим людям старшего поколения. Внизу есть фиксированный ряд элементов меню: ярлыки для SMS, звонков и клавиша открытия всех установленных приложений. Остальная часть главного экрана делится на сетки приложений и контактов: верхняя каруселька и вовсе напоминает Symbian на сенсорных Nokia.

Клавиатура при наборе текста превращается в кнопки мобильника — все набирается через Т9. На главном экране можно расположить по важности, заблокировать настройки и уровень громкости. Есть также утилиты для отправки SOS-сообщений, важных звонков и даже для установки напоминаний о приеме лекарств.

Senior Safety Mode

Билл Гейтс уже не молод, но выбор его смартфона удивил даже всю нашу редакцию. Интересно? Тогда читайте наш материал о телефоне легенды IT.

Теги
Лонгриды для вас
Redmi
Какой смартфон купить до 20 тысяч рублей в 2022

Смартфоны на Андроид в пределах 13-18 тысяч рублей - это, наверное, самый обширный сегмент рынка. Поэтому, когда меня спрашивают, какой аппарат купить за недорого, я всегда отсылаю к этой ценовой категории. Потому что, на мой взгляд, именно здесь представлены наиболее интересные аппараты. Ведь при разработке флагманов производителей совершенно не сдерживает цена, и они тупо лепят всё самое крутое, независимо от того, насколько это оправданно практически. А, когда смартфон должен выйти недорогим, производители из кожи вон лезут, чтобы предложить лучшее сочетание цены и характеристик. Жаль только, получается не у всех.

Читать далее
Еще 6 крутых бесплатных игр для Android разных жанров

Неделю назад мы выпускали подборку отличных игр, в которые можно играть бесплатно и даже полностью пройти их, не заплатив ни рубля. Всегда приятно, когда получается найти в Google Play такие игры. Сейчас пришло время продолжить идею той подборки и назвать еще несколько игр, которые точно понравятся нашим читателям. На этот раз поговорим как об известных до сих пор играх, так и о тех, которые временно отошли на второй план, уступив место чему-то более современному, но не стали от этого хуже.

Читать далее
GMS
Google запретит сервисы Google Play на российских Android-смартфонах. Что это значит

Несмотря на то совершать покупки в Google Play и оплачивать подписки нельзя уже больше двух недель, как и пользоваться Google Pay, официально свои сервисы в России Google не отключала. Однако вероятность такого исхода обсуждается на правительственном уровне. Поэтому в Минцфиры даже разработали проект собственного магазина приложений, которым можно будет пользоваться в случае блокировки официального каталога. Однако на днях неожиданно выяснилось, что Google перестала лицензировать свои сервисы для российских смартфонов. Разберёмся, что это значит и как затронет всех нас.

Читать далее
Новый комментарий