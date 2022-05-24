5 удобных лаунчеров на Android для пожилых людей

Лаунчер существует для того, чтобы менять интерфейс телефона: так вы можете сделать его красивее или проще — все зависит от того, что нужно вам. Лаунчер помогает решить важную проблему — упростить использование смартфона пожилыми людьми. В прошлом году я рассказывал вам, что пытался научить свою бабушку пользоваться смартфоном: так вот, все очень сложно до сих пор. Зато установка лаунчера с большими кнопками на смартфон помогла немного сдвинуть дело с мертвой точки. Решил поделиться с вами приложениями, которые упростят взаимодействие пожилых людей с телефоном.

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Simple Mode — лаунчер с простым меню

Нашел классный лаунчер для смартфона бабули и с удовольствием установил бы такой и себе. Чем он крут? Тем, что напоминает Windows Phone 8! У него удобный плиточный интерфейс, а на главный экран можно вынести не только элементы меню, но и виджеты с контактами и другими полезными опциями. Лаунчер не уродует телефон: у него полупрозрачный фон, который не мешает читать название приложений.

Плитки можно сгруппировать по группам, в настройках можно включить счетчик пропущенных звонков. Само приложение весит несколько мегабайт и работает плавно на любом телефоне, поэтому его запросто можно установить даже не на самый новый смартфон на Android. Есть блокировка на изменение плиток, чтобы ничего не сломать и не перепутать.

Скачать Simple Mode

Square Home — лаунчер с плитками

Еще один лаунчер, срисованный с почившего Windows Phone, но уже больше похожий на десятую версию: плитки отличаются по цветам, за счет чего пожилому пользователю будет легко их отличать даже имея плохое зрение. Минус — это мелкий шрифт в плитках. Можно выносить их на главный экран столько, сколько необходимо, начиная от приложений и заканчивая ярлыками чатов в WhatsApp.

В отличие от предыдущего лаунчера Square Home имеет больше возможностей персонализации: например, сортировать плитки можно по частоте использования. Чтобы настройки случайно не сбились, на них можно установить запрет. Есть платная версия, но можно без проблем использовать лаунчер и без функций из премиума.

Скачать Suqare Home 3

Big Launcher — большие значки на экране

Хотите лаунчер с большим шрифтом, который заметен из космоса, значками и понятными интерфейсом? Качайте Big Launcher: он убирает обои, заменяя их простым фоном с огромными блоками. Названий приложений он не отображает, но показывает вместо них уникальные значки с ярким градиентом. Вверху экрана отображается вся важная информация: заряд, сигнал сети и дата.

На главном экране можно разместить лишь 6 главных пунктов меню и редактировать их при желании. В лаунчере есть собственный набор приложений, которые выполнены в том же дизайне: по желанию их можно заменить на стандартные, из телефона. Есть куча настроек: шрифт, размер значков, сетки меню, темы, ориентации экрана и так далее.

Скачать Big Launcher

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Simple Launcher — лаунчер с кнопкой SOS

Более-менее приятный дизайн «без перегибов» определенно у Simple Launcher: на главной странице используются похожие ярлычки из Android, но чуть больших размеров. Есть крупные, жирные шрифты, яркие значки, которые не нажмешь по ошибке. Помимо главного экрана есть и вспомогательный слева: на нем можно разместить важные контакты, настройки или настройки.

В этом меню есть красная кнопка SOS для быстрого доступа к контактам для экстренных ситуаций. Чтобы настройки не сбились, их можно заблокировать с помощью специального переключателя. То же самое можно сделать для клавиш, отвечающих за уровень громкости.

Скачать Simple Launcher

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Senior Safety Mode — всё важное на главном экране

Если хотите превратить смартфон в кнопочный телефон, ставьте лаунчер Senior Safety Mode: он имеет старомодный интерфейс, который знаком многим людям старшего поколения. Внизу есть фиксированный ряд элементов меню: ярлыки для SMS, звонков и клавиша открытия всех установленных приложений. Остальная часть главного экрана делится на сетки приложений и контактов: верхняя каруселька и вовсе напоминает Symbian на сенсорных Nokia.

Клавиатура при наборе текста превращается в кнопки мобильника — все набирается через Т9. На главном экране можно расположить по важности, заблокировать настройки и уровень громкости. Есть также утилиты для отправки SOS-сообщений, важных звонков и даже для установки напоминаний о приеме лекарств.

Senior Safety Mode

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