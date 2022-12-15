5 отличных телефонов не дороже 10 000 рублей

Рано или поздно приходит время задуматься о покупке нового телефона. Многие делают это спонтанно, но ведь не просто так рост продаж всегда отмечается именно в период праздников, когда все хотят сделать приятное себе или своим близким. Если вы относитесь к числу тех, кто хочет купить телефон и желательно недорогой, вы зашли по адресу. В этой статье мы рассмотрим несколько отличных смартфонов, которые можно купить в России или заказать на AliExpress. В первом случае цена будет чуть выше, а во втором — ниже 10 000 рублей. В настоящее время у вас едва ли получится найти что-то более интересное и качественное за эти деньги.

Какой телефон купить до 10 000 рублей

realme C33 — хороший и недорогой телефон

Давайте начнем с мощного — для своего ценового диапазона — realme C33. Телефон realme начального уровня оснащен процессором Unisoc Tiger T612 вместе с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ постоянной. В AnTuTu вся эта связка получает более 220 тысяч, что является довольно приличным результатом.

realme C33 также оснащен 6,5-дюймовым экраном среднего размера с разрешением HD+. Что касается камеры, то мы получим 50 Мп основную камеру в сочетании с 2 Мп датчиком глубины. Фронтальная камера получила небольшое, но достаточное разрешение 5 Мп.

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Кроме прочего, C33 от realme оснащен большой батареей емкостью 5000 мАч и 3,5 мм аудиоразъемом, если вы предпочитаете проводные наушники.

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UMIDIGI C1 Max — редкий телефон на Android

Этот смартфон не такой мощный, как realme C33, но UMIDIGI C1 Max определенно является отличной альтернативой и даже за меньшие деньги. В аппарате установлен неплохой чипсет Tiger Unisoc T610, а в паре с ним работают 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти.

Смартфон оснащен большим 6,52-дюймовым экраном HD+ с разрешением 1600 x 720 пикселей и вырезом для 8 Мп фронтальной камеры. На задней панели у нас есть 50 Мп основная камера и 2 Мп датчик глубины. А работает все это от аккумулятора емкостью 5150 мАч. Аудиоразъем, как и у realme, на месте.

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Blackview Oscal C80 — недорогой телефон с большой оперативкой

Еще один хороший аппарат в этом ценовом диапазоне — Blackview Oscal C80. Смартфон оснащен чипсетом Unisoc Tiger T606. Но больше всего удивляет то, что несмотря на невысокую цену, производитель расщедрился на 8 ГБ оперативной памяти. Постоянной тоже немало — 128 ГБ. Это в два раза больше, чем у realme C33.

6 недорогих телефонов, которые выгоднее всего купить на AliExpress.

Blackview Oscal C80 оснащен 6,52-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц. Что касается камер, тут у нас есть основной датчик на 50 Мп, в паре с которым работает датчик глубины на 0,3 Мп. Разрешение фронталки тоже не ниже среднего — 8 Мп.

Oscal C80 питается от большой батареи емкостью 5180 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт. Если вы любите проводные наушники, тут у вас будет возможность их подключения.

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Redmi 10 2022 NFC — новый телефон Редми

Тут мы переходим к одному из немногих смартфонов с поддержкой NFC. Такая функция довольно редко встречается в этом ценовом диапазоне. Речь о Redmi 10 2022 NFC. В смартфоне установлен хороший процессор MediaTek Helio G88, вместе с которым вы получите 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти.

Что касается экрана, мы находим 6,5-дюймовый IPS-дисплей с более высоким разрешением (чем у предыдущих моделей) Full HD+ и отверстием для 8 Мп селфи-камеры. На задней панели смартфона установлено в общей сложности четыре камеры, включая основной датчик на 50 Мп, сверхширокоугольный объектив на 8 Мп, портретный датчик на 2 Мп и макрокамеру на 2 Мп.

Redmi 10 2022 NFC оснащен аккумулятором емкостью 5020 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 18 Вт. Другие функции включают 3,5-мм аудиоразъем, инфракрасный излучатель и NFC.

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Moto G31 — недорогой Motorola

И последнее, но не менее важное. У нас есть еще одно устройство, которое не так просто найти в продаже, но если вам это удастся, вы получите отличный телефон. Ведь стоит он недорого, но ему тоже удается упаковать NFC в корпус, за который просят менее 10 000 рублей. Телефон начального уровня от Motorola оснащен процессором MediaTek Helio G85 в сочетании с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ постоянной памяти.

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Moto G31 — более компактное устройство с меньшим 6,4-дюймовым дисплеем и разрешением Full HD+. Что касается фотографий, телефон оснащен основным датчиком на 50 Мп, сверхширокоугольным объективом на 8 Мп и макрокамерой на 2 Мп. Между тем, спереди есть 13 Мп селфи-камера.

Питается все это от батареи емкостью 5000 мАч и, как упоминалось ранее, поддерживает NFC, а также 3,5-мм аудиоразъем. Если вы не найдете в продаже этот телефон, которого сейчас нет на AliExpress, но для вас нет жесткой границы на 10 000 рублей, можно присмотреться к более дорогому Moto G51. Ссылка на него расположена ниже.

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