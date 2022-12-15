5 отличных телефонов не дороже 10 000 рублей

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Артем Сутягин 0

Рано или поздно приходит время задуматься о покупке нового телефона. Многие делают это спонтанно, но ведь не просто так рост продаж всегда отмечается именно в период праздников, когда все хотят сделать приятное себе или своим близким. Если вы относитесь к числу тех, кто хочет купить телефон и желательно недорогой, вы зашли по адресу. В этой статье мы рассмотрим несколько отличных смартфонов, которые можно купить в России или заказать на AliExpress. В первом случае цена будет чуть выше, а во втором — ниже 10 000 рублей. В настоящее время у вас едва ли получится найти что-то более интересное и качественное за эти деньги.

5 отличных телефонов не дороже 10 000 рублей. За эти деньги можно купить хороший телефон. Фото.

За эти деньги можно купить хороший телефон

Какой телефон купить до 10 000 рублей

realme C33 — хороший и недорогой телефон

Давайте начнем с мощного — для своего ценового диапазона — realme C33. Телефон realme начального уровня оснащен процессором Unisoc Tiger T612 вместе с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ постоянной. В AnTuTu вся эта связка получает более 220 тысяч, что является довольно приличным результатом.

realme C33 — хороший и недорогой телефон. realme C33. Фото.

realme C33

realme C33 также оснащен 6,5-дюймовым экраном среднего размера с разрешением HD+. Что касается камеры, то мы получим 50 Мп основную камеру в сочетании с 2 Мп датчиком глубины. Фронтальная камера получила небольшое, но достаточное разрешение 5 Мп.

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Кроме прочего, C33 от realme оснащен большой батареей емкостью 5000 мАч и 3,5 мм аудиоразъемом, если вы предпочитаете проводные наушники.

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UMIDIGI C1 Max — редкий телефон на Android

Этот смартфон не такой мощный, как realme C33, но UMIDIGI C1 Max определенно является отличной альтернативой и даже за меньшие деньги. В аппарате установлен неплохой чипсет Tiger Unisoc T610, а в паре с ним работают 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти.

UMIDIGI C1 Max — редкий телефон на Android. UMIDIGI C1 Max. Фото.

UMIDIGI C1 Max

Смартфон оснащен большим 6,52-дюймовым экраном HD+ с разрешением 1600 x 720 пикселей и вырезом для 8 Мп фронтальной камеры. На задней панели у нас есть 50 Мп основная камера и 2 Мп датчик глубины. А работает все это от аккумулятора емкостью 5150 мАч. Аудиоразъем, как и у realme, на месте.

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Blackview Oscal C80 — недорогой телефон с большой оперативкой

Еще один хороший аппарат в этом ценовом диапазоне — Blackview Oscal C80. Смартфон оснащен чипсетом Unisoc Tiger T606. Но больше всего удивляет то, что несмотря на невысокую цену, производитель расщедрился на 8 ГБ оперативной памяти. Постоянной тоже немало — 128 ГБ. Это в два раза больше, чем у realme C33.

Blackview Oscal C80 — недорогой телефон с большой оперативкой. Blackview Oscal C80. Фото.

Blackview Oscal C80

6 недорогих телефонов, которые выгоднее всего купить на AliExpress.

Blackview Oscal C80 оснащен 6,52-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц. Что касается камер, тут у нас есть основной датчик на 50 Мп, в паре с которым работает датчик глубины на 0,3 Мп. Разрешение фронталки тоже не ниже среднего — 8 Мп.

Oscal C80 питается от большой батареи емкостью 5180 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт. Если вы любите проводные наушники, тут у вас будет возможность их подключения.

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Redmi 10 2022 NFC — новый телефон Редми

Тут мы переходим к одному из немногих смартфонов с поддержкой NFC. Такая функция довольно редко встречается в этом ценовом диапазоне. Речь о Redmi 10 2022 NFC. В смартфоне установлен хороший процессор MediaTek Helio G88, вместе с которым вы получите 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти.

Redmi 10 2022 NFC — новый телефон Редми. Redmi 10 2022 NFC. Фото.

Redmi 10 2022 NFC

Что касается экрана, мы находим 6,5-дюймовый IPS-дисплей с более высоким разрешением (чем у предыдущих моделей) Full HD+ и отверстием для 8 Мп селфи-камеры. На задней панели смартфона установлено в общей сложности четыре камеры, включая основной датчик на 50 Мп, сверхширокоугольный объектив на 8 Мп, портретный датчик на 2 Мп и макрокамеру на 2 Мп.

Redmi 10 2022 NFC оснащен аккумулятором емкостью 5020 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 18 Вт. Другие функции включают 3,5-мм аудиоразъем, инфракрасный излучатель и NFC.

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Moto G31 — недорогой Motorola

И последнее, но не менее важное. У нас есть еще одно устройство, которое не так просто найти в продаже, но если вам это удастся, вы получите отличный телефон. Ведь стоит он недорого, но ему тоже удается упаковать NFC в корпус, за который просят менее 10 000 рублей. Телефон начального уровня от Motorola оснащен процессором MediaTek Helio G85 в сочетании с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ постоянной памяти.

Moto G31 — недорогой Motorola. Moto G31. Фото.

Moto G31

Другие гаджеты с AliExpress только с высоким рейтингом можно найти на в Telegram-канале "Сундук Али-Бабы".

Moto G31 — более компактное устройство с меньшим 6,4-дюймовым дисплеем и разрешением Full HD+. Что касается фотографий, телефон оснащен основным датчиком на 50 Мп, сверхширокоугольным объективом на 8 Мп и макрокамерой на 2 Мп. Между тем, спереди есть 13 Мп селфи-камера.

Питается все это от батареи емкостью 5000 мАч и, как упоминалось ранее, поддерживает NFC, а также 3,5-мм аудиоразъем. Если вы не найдете в продаже этот телефон, которого сейчас нет на AliExpress, но для вас нет жесткой границы на 10 000 рублей, можно присмотреться к более дорогому Moto G51. Ссылка на него расположена ниже.

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