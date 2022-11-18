6 недорогих телефонов, которые выгоднее всего купить на AliExpress

Вы устали от своего старого смартфона? Хотите поменять его, но не знаете на что? Слишком большой выбор и глаза просто разбегаются, а кошелек удивленно охает? Это обычная ситуация. Возможно, вы уже составили шорт-лист из моделей, которые хотите купить. Может быть мы даже назовем некоторые из них. Но если нет, то у вас появится дополнительный повод подумать. Тем более, что все приведенные ниже телефоны можно купить на AliExpress по цене на 20-50% ниже, чем в российских магазинах. Разброс цен мы сделали большой, а значит у вас будет из чего выбрать

Какой телефон купить на Алиэкспресс

Перед тем, как начать, добавлю только, что мы отсортировали телефоны по порядку возрастания цены. А так как она постоянно меняется, посмотреть ее можно, перейдя по ссылке под каждой моделью. Ну и мы не стали включать сюда флагманы. О них мы поговорим отдельно. Да и уже сделали это в статье о конкурентах Google Pixel.

Realme C33 — недорогой, но функциональный

Начнем с Realme C33, который на бумаге является самым дешевым смартфоном в этом списке, но самым мощным среди недорогих. Realme C33 оснащен процессором Unisoc Tiger T612 вместе с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ постоянной памяти. Эта аппаратная комбинация способна набрать более 220K баллов в тесте AnTuTu.

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Realme C33 оснащен 6,5-дюймовым экраном с разрешением HD+ и 5 Мп селфи-камерой, расположенной в верхнем вырезе. Между тем, для задних камер есть 50 Мп основной сенсор в сочетании с 2 Мп датчиком глубины.

Наконец, в телефоне Realme установлена большая батарея емкостью 5000 мАч и есть 3,5-мм аудиоразъем.

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Redmi 10 2022 NFC — новый Редми

Возвращаясь к более массовому бренду Redmi, у нас есть старый, но незаменимый в любом подобном сравнении Redmi 10 NFC. Смартфон работает на процессоре MediaTek Helio G88 и оснащен памятью 4/64 ГБ. Кроме этого, он получил 6,5-дюймовый IPS-дисплеем с более высоким разрешением FullHD+ и отверстием для 8 Мп селфи-камеры.

Смартфон имеет в общей сложности четыре камеры, включая основной датчик на 50 Мп, сверхширокоугольный объектив на 8 Мп, портретный датчик на 2 Мп и макрокамеру на 2 Мп.

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Наконец, телефон Redmi оснащен большой батареей емкостью 5020 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 18 Вт. Разъем для наушников тоже на месте, как и ИК-порт. А еще тут есть NFC.

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Redmi A1 — дешевый, но хороший телефон

Если вы хотите потратить на телефон не более 6-7 тысяч рублей, то самое время присмотреться к Redmi A1 — это то, что вам нужно. Смартфон оснащен приличным процессором MediaTek Helio A22 вместе с 2 ГБ ОЗУ и 32 ГБ встроенной памяти (с возможностью расширения).

realme или Redmi — есть ли разница между смартфонами.

Телефон получил 6,52-дюймовый дисплей HD+ с вырезом вверху для 5 Мп селфи-камеры. В то время, как задние камеры включают основную на 8 Мп в паре с датчиком глубины 0,3 Мп.

Наконец, Redmi A1 обладает большой батареей емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки 10 Вт и 3,5-мм аудиоразъемом.

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VIVO T2x — редкий телефон

Vivo T2X в основном является доступным игровым телефоном, если мы посмотрим на производительность, частоту обновления экрана и емкость аккумулятора. Если говорить подробно, то устройство работает на чипсете MediaTek Dimensity 1300 вместе с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти.

Что касается дисплея, у нас большая 6,58-дюймовая панель с разрешением Full HD+ и колоссальной частотой обновления 144 Гц. Между тем, что касается автономности, то мы получаем массивную батарею емкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 44 Вт.

Vivo T2X также может делать отличные фотографии благодаря своей 50 Мп основной камере в паре с 2 Мп сенсором глубины. Между тем, для селфи мы получаем 16 Мп фронтальную камеру. NFC тоже есть.

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Poco M5S — Поко с Алиэкспресс

Примерно в этой же ценовой категории можно найти POCO M5S. Телефон оснащен неплохим чипсетом MediaTek Helio G95 вместе с 6 ГБ памяти и 128 ГБ встроенной постоянной памяти. У него 6,43-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+ и отверстием в верхнем левом углу для 13-мегапиксельной селфи-камеры.

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Между тем, сзади находится основная камера на 64 Мп в сочетании с ультраширокоугольным объективом на 8 Мп, макрообъективом на 2 Мп и датчиком глубины на 2 Мп. А еще он получил аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт. NFC, 3,5-мм аудиоразъем и инфракрасный излучатель тоже на месте.

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Realme GT Neo 2T — мощный телефон для игр

А еще у нас есть отличное производительное устройство под названием Realme GT Neo 2T. В телефоне установлен мощный чипсет MediaTek Dimensity 1200. Процессор сочетается с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Смартфон также оснащен высококачественным 6,43-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и частотой дискретизации касания 360 Гц.

Что касается камер, то Realme GT Neo 2T получил 64 Мп основной сенсор в сочетании с 8 Мп сверхширокоугольным объективом и 2 Мп объективом для макросъемки. За селфи отвечает 16 Мп датчик на передней панели.

Если еще не были в нашем Дзен, сейчас самое время зайти туда.

Наконец, телефон Realme оснащен батареей емкостью 4500 мАч. Это чуть меньше, чем у моделей, которые приведены выше, зато у него есть поддержка быстрой зарядки 65 Вт. Среди прочих функций так же, как и в других моделях сегодняшней подборки есть NFC и 3,5-мм аудиоразъем.

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