5 причин никогда не покупать дорогие Android-смартфоны

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Герман Вологжанин

При покупке многих товаров мы часто руководствуемся логикой «чем дороже, тем лучше», хотя подсознательно понимаем, насколько спорным является это суждение. Так же и с Android-смартфонами. Решив однажды потратить не 15 000 ₽, а 70 000 ₽ на покупку нового устройства, вы рискуете сильно разочароваться в нем. Почему? Узнаете, познакомившись с недостатками дорогих смартфонов.

5 причин никогда не покупать дорогие Android-смартфоны. Android-флагманы не стоят своих денег. Фото: Trakin Tech English. Фото.

Android-флагманы не стоят своих денег. Фото: Trakin Tech English

Цена и стоимость ремонта смартфона

Смартфон — не недвижимость, чья цена со временем будет только расти. Напротив, он представляет собой устройство, которое быстро дешевеет. Это касается как новых, так и б/у-моделей. Через пару лет после начала эксплуатации вы потеряете на перепродаже 50% стоимости. Но, если в случае с телефоном за 10 тысяч вы уйдете в минус на 5 тысяч, то в случае с устройством за 50 тысяч — уже на 25.

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Кроме того, стоимость ремонта смартфона напрямую зависит от его рыночной цены. Чем дороже устройство, тем больше будет стоить замена экрана или, например, динамиков. Интересно, но даже цена общих услуг вроде установки новой прошивки выше при обслуживании дорогой модели. Смог купить Андроид за 100 тысяч — заплати три, а не полторы тысячи рублей за перепрошивку, потому что можешь.

Как отличить дорогой смартфон от дешевого

С точки зрения базовых возможностей дорогой смартфон не отличается от дешевого. Оба устройства умеют звонить, выходить в интернет, фотографировать и снимать видео. Просто флагман на Андроид делает это чуточку лучше. Можно было бы подумать, что дорогой смартфон придает какую-то статусность своему владельцу, но посмотрите на две модели Samsung из разных ценовых категорий. Сможете визуально определить их стоимость?

Как отличить дорогой смартфон от дешевого. Смогли понять, какой смартфон дороже? Фото.

Смогли понять, какой смартфон дороже?

Слева — смартфон Galaxy A24 за 18 000 ₽, а справа — Galaxy S23+ за 80 000 ₽, но похожи они как две капли воды. То же самое касается устройств других производителей. Причем нередко тот телефон, который стоит меньше, выглядит дороже флагмана.

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Какие разъемы у смартфонов

Мало того, что дорогие смартфоны почти не отличаются от дешевых в плане функциональности, так еще они имеют несколько минусов, напрямую сказывающихся на эксплуатации устройства. Так, флагманы лишены разъема для подключения проводных наушников и слота для карт памяти.

Какие разъемы у смартфонов. В дорогой смартфон карту памяти не поставишь. Фото.

В дорогой смартфон карту памяти не поставишь

Чтобы подключить наушники к телефону, вам придется покупать переходник, а главное — носить его постоянно с собой. Внутренний накопитель не расширить, и это очень плохо с учетом того, сколько сейчас весят фотографии и видео в 4K, не говоря уже об играх и приложениях. А еще забавно, что по умолчанию памяти в дешевом телефоне столько же, сколько и в дорогом (128-256 ГБ), в связи с чем ограничение на установку MicroSD-карт кажется максимально глупым.

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Время работы смартфона

Дорогой смартфон оснащен крутым экраном и мощным процессором. Для обеспечения работы такой начинки ему требуется больше энергии. Исходя из этой логики можно предположить, что флагманы оснащают емким аккумулятором, но все совершенно иначе. Почти каждый дешевый смартфон имеет батарею на 5000 мАч, а дорогой — на 4500-4800 мАч.

Время работы смартфона. Флагман OnePlus 11 разряжается быстрее недорогого realme 11 Pro. Источник: gsmarena.com. Фото.

Флагман OnePlus 11 разряжается быстрее недорогого realme 11 Pro. Источник: gsmarena.com

Все это приводит к тому, что смартфон быстрее разряжается. И, чем он будет дороже, тем скорее закончится его энергия. Хотите, чтобы телефон долго держал заряд? Тогда просто не покупайте флагманы.

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Чем дорогой смартфон лучше дешевого

Принципиальную разницу между дорогим и дешевым смартфоном может почувствовать только человек, глубоко погруженный в тему. Но даже гикам порой бывает сложно оправдать высокую стоимость флагманов. Если разница между смартфонами за 5 и 20 тысяч рублей действительно заметна, то отличить устройство за 25 от модели за 80 тысяч сегодня практически невозможно.

Чем дорогой смартфон лучше дешевого. В процессе эксплуатации вы не отличите смартфон за 80 тысяч от устройства за 25. Фото: Alexandr Semak. Фото.

В процессе эксплуатации вы не отличите смартфон за 80 тысяч от устройства за 25. Фото: Alexandr Semak

Дорогой смартфон отличается от представителя среднего класса, по сути, только вспомогательными сенсорами камеры. За счет оптического зума он лучше приближает объекты съемки, которые находятся на почтенном расстоянии, однако все это обойдется вам в дополнительные 20-30 тысяч рублей. Стоит ли оно того? Определенно, нет.

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