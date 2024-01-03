Чем дорогой Android-смартфон отличается от дешевого

Поскольку смартфон является одним из самых популярных устройств на планете, в магазине мы встречаем модели на любой вкус. Главное их отличие, которое бросается в глаза — стоимость. Устройство, призванное обеспечить телефонную связь и выход в интернет, может стоить как 5, так и 150 тысяч рублей. Чтобы понять, чем обусловлена такая разница в цене, разберемся в отличиях дорогих смартфонов от дешевых, а также выясним, сколько должна стоить хорошая модель.

Материал корпуса смартфона

Производители смартфонов намеренно используют разные материалы корпуса в дорогих и дешевых моделях. Если устройство за 5-10 тысяч рублей, как правило, целиком выполнено из пластика, то аппарат за 15-30 тысяч предложит сочетание пластика и стекла, а флагман — стекла и металла.

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Выбор материала корпуса сказывается на тактильных ощущениях. В руке намного приятнее держать смартфон с металлической рамой и стеклянной спинкой, чем пластиковый брусок. Впрочем, чехол нивелирует это достоинство дорогой модели. Зато помимо тактильно приятных материалов флагман готов предложить влагозащиту корпуса, что в сегменте бюджетных смартфонов встречается крайне редко.

Технические характеристики смартфонов

Несмотря на то, что дорогие и дешевые смартфоны, в целом, имеют одинаковый набор базовых функций, работают они по-разному. В каждом техническом аспекте флагманы лучше:

у них более сочный яркий экран;

более мощный процессор;

более качественная камера;

более быстрая зарядка.

Сильнее всего разница заметна в части камер и производительности. Дорогой смартфон лучше фотографирует при недостаточном освещении, умеет снимать объекты в движении и сильнее их приближает за счет оптического зума. Высокий уровень производительности положительным образом сказывается на быстродействии системы, скорости обработки графических файлов и частоте кадров в играх.

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Набор функций смартфона

Наличие мощного процессора позволяет разработчикам интегрировать в дорогой смартфон больше функций, связанных со сложными вычислительными операциями и искусственным интеллектом. Так, флагман может использовать технологию MEMC для создания более плавной картинки во время просмотра видео или, например, удалять объекты на фото или распознавать текст.

Помимо функций, чья работа обеспечивается за счет мощного процессора, дорогой смартфон почти всегда готов предложить беспроводную зарядку, чего лишены более дешевые модели. Однако ни одну из опций флагмана нельзя назвать принципиально важной, а потому расширенная функциональность выступает исключительно как приятное дополнение.

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Обновление версии Андроид

В процессе эксплуатации смартфона мы регулярно получаем обновления Android и фирменной оболочки. Но на дорогих моделях это происходит значительно чаще и дольше, чем на бюджетных. Дешевый смартфон даже от известного производителя за время своего существования в лучшем случае получит 2 больших апдейта Android, в то время как поддержка флагмана может составлять 5 лет.

Кроме того, дорогие смартфоны получают обновления раньше. Таковая позиция производителя, который старается увеличить продажи флагманов самыми изощренными способами, обвешивая премиальные модели неочевидными плюсами.

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Минусы дорогих смартфонов

Возможно, у вас сложилось впечатление, что дорогой смартфон во всем лучше дешевого, но это не так. Минусы у флагманов тоже есть, и для многих людей они играют важнейшую роль:

дорогие смартфоны быстрее разряжаются;

стоимость ремонта флагмана обычно выше;

у дорогого телефона нет разъема для наушников и слота под карту памяти.

Если для себя на первое место вы ставите автономность, объем памяти и возможность подключения наушников без лишних адаптеров, то покупать дорогой смартфон не имеет смысла. Особенно, если вам нет дела до производительности и возможностей камеры.

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Сколько стоит хороший смартфон

Стоит ли вообще покупать дорогой смартфон? Для ответа на этот вопрос нужно уточнить, что при выборе флагмана пользователь всегда переплачивает за мелочи. Если разница между устройствами за 5 и 15 тысяч рублей колоссальная, то смартфоны за 50 и 100 тысяч рублей почти не отличаются.

Для получения высокого уровня комфорта достаточно купить телефон до 30 000 рублей. По нынешним меркам это не слишком дорого. При этом полноценный флагман, чья стоимость начинается от 60-70 тысяч рублей, заслуживает внимание только в двух случаях. Во-первых, если такая покупка не бьет по вашему бюджету. Во-вторых, если у вас есть желание получить все самое лучшее, что готов предложить рынок смартфонов.