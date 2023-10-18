Обзор роскошного смартфона Infinix ZERO 30 5G с лучшей камерой за свои деньги

Компания Infinix, продукция которой относительно недавно появилась в нашей стране, ежегодно наращивает свое присутствие, выпуская все больше и больше новых моделей. Дошло до того, что к концу 2023-го она попала в пятерку самых популярных производителей смартфонов в России. Тем интереснее мне было познакомиться со смартфоном Infinix ZERO 30 5G — осенней новинкой, привлекающей внимание как внешностью, так и своими характеристиками.

Характеристики Infinix ZERO 30 5G

Смартфон Infinix ZERO 30 5G является представителем среднего класса, где производители изо всех сил стараются найти лучшее соотношение цены и характеристик. В этом плане новинка действительно смотрится чертовски привлекательно. Чуть более чем за 30 тысяч рублей нам предлагают и экран с частотой обновления 144 Гц, и камеру с оптической стабилизацией, и мощный процессор.

Характеристики Infinix ZERO 30 5G Экран 6,78 дюйма, AMOLED (2400х1080), 144 Гц Основная камера 108 (OIS) + 13 + 2 МП Фронтальная камера 50 МП Процессор Dimensity 8020 Память 12/256 ГБ Аккумулятор 5000 мАч Зарядка 68 Вт

После распаковки телефона Infinix понимаешь, что компания далека от модных экологических трендов. Иначе чем можно объяснить наличие в комплекте не только быстрой зарядки, но и прозрачного силиконового чехла? Все сделано с упором на удовлетворение первичных потребностей владельца, ведь даже защитная пленка на экран Infinix ZERO 30 5G нанесена с завода.

В цвете «Римский зеленый» спинка смартфона выполнена из экокожи. По-моему, это оптимальное решение. Во-первых, в сочетании с золотистыми гранями и винтажным блоком камер выглядит смартфон просто роскошно. Во-вторых, текстурированная спинка не провоцирует выскальзывание устройства из рук. Так что можно смело пользоваться Infinix ZERO 30 5G без чехла, не скрывая от окружающих его красоту.

Еще модель доступна в цветах «Золотой час» и «Пурпурная фантазия», где спинка сделана из более привычного стекла. Расположение элементов управления во всех случаях одинаковое: справа — качелька регулировки громкости и кнопка питания, снизу — основной динамик, микрофон, разъем USB-C и лоток для двух SIM-карт, а сверху — микрофон для шумоподавления и решетка вспомогательного спикера, звонко играющего в паре с основным, создавая эффект стерео.

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Смартфон с изогнутым экраном

Спереди расположился изогнутый экран смартфона Infinix ZERO 30 5G. Кому-то подобная реализация представляется спорной, но у меня дисплей оставил исключительно положительные эмоции: сочные цвета, симметричные рамки сверху и снизу, а также отсутствие каких-либо фантомных нажатий во время эксплуатации.

Пиковая частота обновления экрана составляет 144 Гц. По умолчанию в настройках установлена адаптивная регулировка, из-за чего в большинстве сторонних приложений фреймрейт падает до 60 Гц. Чтобы снять ограничения, нужно принудительно выставить 144 Гц в настройках устройства, но тогда и при бездействии частота застынет на пиковом значении.

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В дисплей Infinix ZERO 30 5G встроен оптический сканер отпечатков. Срабатывает он даже на заблокированном экране, поэтому нажимать предварительно кнопку питания не обязательно. Скорость распознавания отпечатка довольно высокая, да и к точности придраться не получается.

Оболочка смартфона Infinix

Infinix ZERO 30 5G работает на операционной системе Android 13 в обрамлении фирменной оболочки XOS. Для меня это первое знакомство с прошивкой Infinix, и прежде всего мне хочется ее похвалить за отсутствие рекламы. Да, на смартфоне есть несколько партнерских приложений, однако они легко удаляются.

Рабочий стол встречает квадратными иконками, папками с возможностью изменения их размера и выделенной лентой виджетов. В настройках Infinix есть огромное количество параметров, многообразие которых поначалу кажется излишним, но потом ты начинаешь привыкать и осознавать безусловную пользу всех функций.

Все самое интересное скрывается в разделе «Специальные функции». Здесь можно включить детский режим, активировать изменение голоса во время звонка или, к примеру, назначить прием вызова при помощи жеста.

Infinix ZERO 30 5G — смартфон с хорошей камерой

По характеристиках Infinix ZERO 30 5G сразу ясно, что при разработке этой модели производитель фокусировался на фото и видеовозможностях. Стоит признать, Infinix и правда удалось сделать смартфон с хорошей камерой. Нюансы есть, но о них позже, а пока посмотрим на примеры снимков.

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Основной режим съемки в стандартном приложении камеры Infinix — «AI CAM» или, если по-простому, авторежим. Изначально здесь активирована цветокоррекция при помощи искусственного интеллекта, но ее можно отключить. Мне нравятся насыщенные цвета, которые демонстрирует ИИ, а потому я оставил заводские настройки без изменений.

Второй режим съемки — «Портрет». Он используется для создания художественных снимков людей с размытием заднего фона и различными улучшалками вроде разглаживания кожи или сужения талии. Почему-то в этом режиме изображение не зумируется до 2x, а потому на ближних планах становится заметным искажение пропорций лица, для сохранения которых нужно фотографировать на расстоянии полутора-двух метров. В то же время фон размывается корректно, и в итоге можно получить красивый портрет.

Ночной режим в камере Infinix ZERO 30 5G творит настоящие чудеса. При этом важно отметить, что, по сути, их здесь два. В авторежиме смартфон тоже применяет настройки для недостаточного освещения, но весь жир прячется во вкладке «Super Night»: Infinix ZERO 30 5G задумывается на пару секунд и максимально высветляет картинку.

Если с основной камерой все предсказуемо хорошо, благо Infinix ZERO 30 5G использует 108-мегапиксельный сенсор Samsung HM6 с оптической стабилизацией, то результат, полученный на 13-мегапиксельный сверхширик Samsung 3L6, по-хорошему удивляет. На моем примере смартфон не засветил вывеску, отобразил неровности здания и даже сохранил текстуру мокрого от осеннего дождя асфальта.

Также порадовала фронтальная камера Samsung JN1. Она поддерживает автофокусировку по глазам и имеет собственную вспышку, которая скрыта в верхней рамке над дисплеем. Не удивительно, что селфи на Infinix ZERO 30 5G получаются четкими и днем, и вечером.

Infinix позиционирует ZERO 30 5G как смартфон для влогеров, поскольку он умеет записывать видео в разрешении 4K (60 fps) на основную и фронтальную камеру, а для сверхширика заявлено максимальное значение 4K (30 fps). Однако электронная стабилизация доступна только при переключении на 1080p (30 fps).

Примеры фото из обзора в полном разрешении

К сожалению, камере Infinix ZERO 30 5G тяжело фотографировать объекты в движении, а картинка в видоискателе отличается от получаемого снимка. Впрочем, все это — мелочи, на которые можно закрыть глаза с учетом цены Infinix ZERO 30 5G и того, что показывает его камера в условиях слабого освещения при съемке с прямых рук.

Подходит ли смартфон для игр

Infinix ZERO 30 5G базируется на процессоре Dimensity 8020 — брате-близнеце Dimensity 1100. Это до сих пор актуальный чип, мощности которого достаточно для решения любых задач. В AnTuTu Infinix ZERO 30 5G набирает более 700 тысяч баллов, а в тесте на троттлинг демонстрирует просадку производительности на 30%.

Если не играть на смартфоне, то при всем желании не получится ощутить лаги или излишний нагрев корпуса. Infinix ZERO 30 5G работает шустро, да и в играх не падает в грязь. Asphalt 9 идет в режиме 60 fps без существенных просадок, PUBG Mobile позволяет выставить 90 fps на максималках, а в Genshin Impact можно бегать на средних настройках с фреймрейтом в районе 40 кадров в секунду.

В играх Infinix ZERO 30 5G ощутимо нагревается, но не настолько, чтобы назвать его корпус горячим. Очевидно, под мобильный гейминг он не заточен, в отличие от смартфона Infinix GT 10 Pro, однако поиграть с высоким уровнем комфорта все равно удается.

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Стоит ли покупать Infinix ZERO 30 5G

Infinix ZERO 30 5G — отличный представитель среднего класса, который выделяется на фоне конкурентов своим необычным дизайном и хорошей камерой с очень крутым ночным режимом. Его приятно держать в руке и совершенно не хочется выпускать, когда перед твоими глазами симметричный экран с изогнутыми краями, создающими эффект погружения.

За счет аккумулятора на 5000 мАч аппарат работает целый день при активном использовании с играми и соцсетями, а комплектный адаптер на 68 Вт восстанавливает энергию менее чем за час. Поэтому, если вы ищете красивый смартфон, способный запечатлеть жизнь во всех ее красках, Infinix ZERO 30 5G определенно подойдет на эту роль.