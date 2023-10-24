Чем отличается камера Leica от обычной в смартфонах Xiaomi

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Кирилл Пироженко

Смартфоны Xiaomi всегда отличались от своих конкурентов качественной, но не хватающей звезд с неба камерой. Фотографии получались достойными, но не идеальными, а над съемкой видео надо было работать и работать. Чтобы закрыть эту проблему, к разработке флагманских смартфонов Xiaomi стали привлекать компанию Leica, которая специализируется на достаточно дорогих и качественных камерах. На обычного покупателя шильдик Leica на задней панели таких смартфонов должен действовать как заклинание, заставляющее приобрести аппарат. Но чем же они отличаются на самом деле?

Чем отличается камера Leica от обычной в смартфонах Xiaomi. Отличается ли камера Leica в смартфонах Xiaomi от обычной? Давайте разбираться. Фото.

Отличается ли камера Leica в смартфонах Xiaomi от обычной? Давайте разбираться

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Мы взяли POCO F5 Pro с обычной камерой и Xiaomi 13T Pro с Leica, сравнили интерфейс и возможности приложений на этих смартфонах и теперь готовы вам рассказать, чем же отличается Leica от стандартной камеры Xiaomi и какие она дает преимущества.

В чем разница Leica Vibrant и Authentic

Сразу стоит оговориться, что характеристики камер в этих смартфонах совершенно разные, и фотографируют они иначе. Так что качество фотографий и видео мы сравнивать не будем. Самое главное — нам понять, чем же отличаются именно приложения камер Leica и стандартного Xiaomi. Самое главное, что сразу же бросится в глаза после запуска камеры на Xiaomi 13T Pro — это специальные стили съемки. Их всего два, и они настроены Leica:

В чем разница Leica Vibrant и Authentic. Оба стиля доступны для быстрого переключения. Фото.

Оба стиля доступны для быстрого переключения

  • Leica Vibrant;
  • Leica Authentic.

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Первый немного приукрашивает итоговую фотографию и делает ее интереснее для социальных сетей. А вот Authentic снимает наиболее близко к реальным цветам и оттенкам. Скажу честно, что люблю красочные и яркие фото, и мне стиль Vibrant зашел намного больше. Изображение становится живее, и это радует глаз. А вот после запуска обычной камеры Xiaomi никаких дополнительных стилей вы не увидите. Берите и снимайте как есть. Кстати, отказаться от двух стилей Leica у меня не вышло. Что бы я ни предпринимал, какой-то из них все равно должен быть активен. Для понимания разницы между Vibrant, Authentic и снимком на обычную камеру Xiaomi, оцените вот эти фотографии Флеша:

В чем разница Leica Vibrant и Authentic. Vibrant слева, Authentic — по центру, а справа снимок на обычную камеру. Фото.

Vibrant слева, Authentic — по центру, а справа снимок на обычную камеру

и волейбольного мяча:

В чем разница Leica Vibrant и Authentic. Vibrant слева, Authentic — по центру, а справа фото на стандартную камеру Xiaomi. Фото.

Vibrant слева, Authentic — по центру, а справа фото на стандартную камеру Xiaomi

Сразу в глаза бросается, как Vibrant старается подчеркнуть яркие цвета. Снимок становится ярче и живее. Вот на этом граффити очень хорошо заметна разница между Leica Vibrant и обычной камерой Xiaomi.

В чем разница Leica Vibrant и Authentic. Leica Vibrant справа, а слева фото на обычную камеру. Фото.

Leica Vibrant справа, а слева фото на обычную камеру

Так что если вы хотите фотографии с более естественными цветами, то придется использовать режим Authentic или покупать смартфон Xiaomi без камеры Leica.

Xiaomi с камерой Leica

Не забывайте, что хоть в разработке камеры в Xiaomi 13T Pro и участвовала Leica, но приложение все равно основано на стандартной камере Xiaomi. Именно поэтому все режимы здесь совпадают вплоть до порядка их расположения:

Xiaomi с камерой Leica. Интерфейсы камер практически не отличаются. Фото.

Интерфейсы камер практически не отличаются

  • Профи — режим со всеми ручными настройками;
  • Документы — идеально подходит для сканирования документов;
  • Видео;
  • Фото;
  • Портрет;
  • Ночь;
  • Еще — дополнительные режимы съемки.

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В этом плане Xiaomi не стала изобретать велосипед и сделала их полностью идентичными. А вот выпадающие дополнительные настройки отличаются очень сильно. Если выбрать режим “Фото” на Xiaomi 13T Pro и нажать на стрелочку в верхней части интерфейса камеры, то можно увидеть следующие параметры:

Xiaomi с камерой Leica. Под стрелочкой у Leica можно найти больше настроек. Фото.

Под стрелочкой у Leica можно найти больше настроек

В целом они похожи друг на друга. Однако, открыв настройки в стандартной камере Xiaomi, вы не можете сразу настроить HDR, вспышку, водяной знак и интеллектуальную камеру. Они доступны на главном экране. В то же время у Leica быстро выключить эти параметры прямо перед съемкой не получится. Придется лезть в настройки, что явно не добавляет удобства и требует дополнительного времени. Можно легко упустить отличный кадр, пока будешь что-то переключать.

Xiaomi с камерой Leica. Почти все дополнительные настройки в Leica скрыты в шторке. Фото.

Почти все дополнительные настройки в Leica скрыты в шторке

Что касается видео, то здесь ситуация примерно такая же. В камере Leica большая часть настроек спрятаны в “шторку”. Максимум, что вы можете сделать — это выбрать режим работы вспышки. В то время как стандартная камера Xiaomi позволяет еще активировать HDR и дополнительную стабилизацию видео. При этом в шторке у Leica есть телесуфлер и следящий автофокус, чего в моем POCO F5 Pro нет.

Камера телефона Xiaomi

Камера телефона Xiaomi. Раздел «Еще» в обычной камере Xiaomi скрывает больше режимов для видеосъемки. Фото.

Раздел «Еще» в обычной камере Xiaomi скрывает больше режимов для видеосъемки

В разделе “Еще” спрятаны дополнительные функции камер, такие как панорама, видеоблог или микрокино, как его назвали в Leica, замедление, таймлапс и длинная выдержка. По какой-то причине у Leica нет возможности снимать видео сразу на две камеры через стандартное приложение. Отсутствуют режимы “Киноэффекты” и “Клонирование”. Я думал, что их можно загрузить, но в настройках такой опции на нашел. Видимо, у камеры Xiaomi есть свои эксклюзивы, которые по непонятной причины не достались Xiaomi 13T Pro с Leica.

Как видите, никакой принципиальной разницы между Xiaomi с обычной камерой и Leica нет. В глаза бросаются только фирменные стили Leica и отсутствие нескольких режимов видеосъемки в разделе “Еще”. Скажу честно, последнее я бы даже не заметил, если бы не начал сравнивать их в лоб, так как пользуюсь исключительно режимами “Фото” и “Видео”. Так что можно смело говорить, что Leica в Xiaomi — это все та же привычная камера, просто со своими преимуществами в виде стилей и недостатков из-за отсутствия прокачанной видеосъемки.

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