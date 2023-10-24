Чем отличается камера Leica от обычной в смартфонах Xiaomi

Смартфоны Xiaomi всегда отличались от своих конкурентов качественной, но не хватающей звезд с неба камерой. Фотографии получались достойными, но не идеальными, а над съемкой видео надо было работать и работать. Чтобы закрыть эту проблему, к разработке флагманских смартфонов Xiaomi стали привлекать компанию Leica, которая специализируется на достаточно дорогих и качественных камерах. На обычного покупателя шильдик Leica на задней панели таких смартфонов должен действовать как заклинание, заставляющее приобрести аппарат. Но чем же они отличаются на самом деле?

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Мы взяли POCO F5 Pro с обычной камерой и Xiaomi 13T Pro с Leica, сравнили интерфейс и возможности приложений на этих смартфонах и теперь готовы вам рассказать, чем же отличается Leica от стандартной камеры Xiaomi и какие она дает преимущества.

В чем разница Leica Vibrant и Authentic

Сразу стоит оговориться, что характеристики камер в этих смартфонах совершенно разные, и фотографируют они иначе. Так что качество фотографий и видео мы сравнивать не будем. Самое главное — нам понять, чем же отличаются именно приложения камер Leica и стандартного Xiaomi. Самое главное, что сразу же бросится в глаза после запуска камеры на Xiaomi 13T Pro — это специальные стили съемки. Их всего два, и они настроены Leica:

Leica Vibrant;

Leica Authentic.

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Первый немного приукрашивает итоговую фотографию и делает ее интереснее для социальных сетей. А вот Authentic снимает наиболее близко к реальным цветам и оттенкам. Скажу честно, что люблю красочные и яркие фото, и мне стиль Vibrant зашел намного больше. Изображение становится живее, и это радует глаз. А вот после запуска обычной камеры Xiaomi никаких дополнительных стилей вы не увидите. Берите и снимайте как есть. Кстати, отказаться от двух стилей Leica у меня не вышло. Что бы я ни предпринимал, какой-то из них все равно должен быть активен. Для понимания разницы между Vibrant, Authentic и снимком на обычную камеру Xiaomi, оцените вот эти фотографии Флеша:

и волейбольного мяча:

Сразу в глаза бросается, как Vibrant старается подчеркнуть яркие цвета. Снимок становится ярче и живее. Вот на этом граффити очень хорошо заметна разница между Leica Vibrant и обычной камерой Xiaomi.

Так что если вы хотите фотографии с более естественными цветами, то придется использовать режим Authentic или покупать смартфон Xiaomi без камеры Leica.

Xiaomi с камерой Leica

Не забывайте, что хоть в разработке камеры в Xiaomi 13T Pro и участвовала Leica, но приложение все равно основано на стандартной камере Xiaomi. Именно поэтому все режимы здесь совпадают вплоть до порядка их расположения:

Профи — режим со всеми ручными настройками;

Документы — идеально подходит для сканирования документов;

Видео;

Фото;

Портрет;

Ночь;

Еще — дополнительные режимы съемки.

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В этом плане Xiaomi не стала изобретать велосипед и сделала их полностью идентичными. А вот выпадающие дополнительные настройки отличаются очень сильно. Если выбрать режим “Фото” на Xiaomi 13T Pro и нажать на стрелочку в верхней части интерфейса камеры, то можно увидеть следующие параметры:

В целом они похожи друг на друга. Однако, открыв настройки в стандартной камере Xiaomi, вы не можете сразу настроить HDR, вспышку, водяной знак и интеллектуальную камеру. Они доступны на главном экране. В то же время у Leica быстро выключить эти параметры прямо перед съемкой не получится. Придется лезть в настройки, что явно не добавляет удобства и требует дополнительного времени. Можно легко упустить отличный кадр, пока будешь что-то переключать.

Что касается видео, то здесь ситуация примерно такая же. В камере Leica большая часть настроек спрятаны в “шторку”. Максимум, что вы можете сделать — это выбрать режим работы вспышки. В то время как стандартная камера Xiaomi позволяет еще активировать HDR и дополнительную стабилизацию видео. При этом в шторке у Leica есть телесуфлер и следящий автофокус, чего в моем POCO F5 Pro нет.

Камера телефона Xiaomi

В разделе “Еще” спрятаны дополнительные функции камер, такие как панорама, видеоблог или микрокино, как его назвали в Leica, замедление, таймлапс и длинная выдержка. По какой-то причине у Leica нет возможности снимать видео сразу на две камеры через стандартное приложение. Отсутствуют режимы “Киноэффекты” и “Клонирование”. Я думал, что их можно загрузить, но в настройках такой опции на нашел. Видимо, у камеры Xiaomi есть свои эксклюзивы, которые по непонятной причины не достались Xiaomi 13T Pro с Leica.

Как видите, никакой принципиальной разницы между Xiaomi с обычной камерой и Leica нет. В глаза бросаются только фирменные стили Leica и отсутствие нескольких режимов видеосъемки в разделе “Еще”. Скажу честно, последнее я бы даже не заметил, если бы не начал сравнивать их в лоб, так как пользуюсь исключительно режимами “Фото” и “Видео”. Так что можно смело говорить, что Leica в Xiaomi — это все та же привычная камера, просто со своими преимуществами в виде стилей и недостатков из-за отсутствия прокачанной видеосъемки.