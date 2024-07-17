Чем смартфоны Redmi отличаются от Redmi Note, и какие все-таки лучше

  2. Темы
  3. Смартфоны
Герман Вологжанин

Если в последнее время вы выбирали недорогой смартфон, то наверняка обращали внимание на устройства Redmi и, возможно, задавались вопросом: в чем разница Redmi и Redmi Note. Ведь эти модели выпускает один и тот же бренд, они имеют сопоставимые размеры, да и называются очень похоже: к примеру, Redmi 13 и Redmi Note 13. Что в таком случае дает приставка «Note», и смартфон какой серии лучше выбрать?

Чем смартфоны Redmi отличаются от Redmi Note, и какие все-таки лучше. Redmi и Redmi Note — такие похожие и одновременно такие разные смартфоны одного и того же производителя. Фото: Eugoson Quorch. Фото.

Redmi и Redmi Note — такие похожие и одновременно такие разные смартфоны одного и того же производителя. Фото: Eugoson Quorch

Отличия Redmi от Redmi Note

Примерно до 2018 года главным отличием Redmi от Redmi Note был размер. Приставка «Note» как бы намекала, что перед нами устройство с большим экраном. Но сейчас все с точностью до наоборот. Диагональ дисплея Redmi 13 составляет 6.79 дюйма, а Redmi Note 13 — 6.67. Хотя логично было бы предположить обратное.

👉 Читай наши лучшие материалы в Дзене

Есть и реальное отличие Redmi и Redmi Note. Это выпуск смартфонов с приставкой «Pro». Обычные Redmi такие модели не предлагают, а вот у Redmi Note их хоть отбавляй. Приставка «Pro» в данном случае — показатель принадлежности устройства к среднему классу, гарантирующий присутствие функций дорогих смартфонов по сравнительно адекватной цене.

Отличия Redmi от Redmi Note. Xiaomi заявляет, что Redmi Note — просто смартфоны более высокого уровня. Фото.

Xiaomi заявляет, что Redmi Note — просто смартфоны более высокого уровня

Как бы то ни было, не старайтесь искать логику в нейминге Xiaomi и ее суббрендов, а просто запомните: Redmi Note — более дорогие смартфоны, чем Redmi. Конечно же, разница в цене объясняется отличием характеристик Redmi и Redmi Note. В частности:

  • современные смартфоны Redmi Note используют более качественные AMOLED-экраны, в то время как обычные Redmi предлагают исключительно IPS-панели;
  • производительность Redmi Note заметно выше за счет использования более мощных процессоров и памяти стандарта UFS 2.2 или даже UFS 3.1;
  • представители Note-серии заточены под мобильную фотографию, а потому, как правило, имеют более продвинутую камеру.

Таким образом, любой смартфон Redmi Note — это улучшенная версия Redmi. Однако сразу отдавать превосходство «ноутам» не стоит. Чтобы окончательно понять, какие устройства лучше, давайте сопоставим Redmi 13 vs Redmi Note 13 — два актуальных смартфона бренда.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Сравнение Redmi 13 и Redmi Note 13

Сравнение Redmi 13 и Redmi Note 13. Внешне Redmi 13 (слева) и Redmi Note 13 (справа) довольно похожи. Фото: Eugoson Quorch. Фото.

Внешне Redmi 13 (слева) и Redmi Note 13 (справа) довольно похожи. Фото: Eugoson Quorch

Чтобы понять, какой смартфон Redmi лучше, даже не обязательно сравнивать характеристики. Однако мы сделаем это и помимо прочего посмотрим на цены, исходя из чего и подготовим обстоятельный вывод.

ХарактеристикиRedmi 13Redmi Note 13
Экран6.79 дюйма, IPS (2460х1080), 90 Гц6.67 дюйма, AMOLED (2400х1080), 120 Гц
Основная камера108 + 2 МП108 + 8 + 2 МП
Фронтальная камера13 МП16 МП
ПроцессорHelio G91-UltraSnapdragon 685
Память6/128, 8/128 или 8/256 ГБ6/128, 6/128 или 8/256 ГБ
Аккумулятор5030 мАч5000 мАч
Зарядка33 Вт33 Вт
Розничная ценаот 17 990 ₽от 22 990 ₽
Стоимость на AliExpressот 12 000 ₽от 11 000 ₽

Заказать Redmi 13

Заказать Redmi Note 13

Первое, что бросается в глаза — удивительная ситуация с ценой. Официальная стоимость Redmi 13 в российской рознице предсказуемо ниже, но на AliExpress — выше. Скорее всего, это связано с тем, что Note-версия вышла раньше, и в дальнейшем на китайском маркетплейсе цена будет скорректирована в обратную сторону.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Впрочем, нас интересуют сами смартфоны Redmi 13 и Redmi Note 13. Экран старшей модели ощутимо ярче (до 1800 нит против 550 нит) и контрастнее, а еще он обладает менее заметными рамками и располагает встроенным сканером отпечатков.

Сравнение Redmi 13 и Redmi Note 13. Redmi 13 — слева, а Redmi Note 13 — справа. Фото: Eugoson Quorch. Фото.

Redmi 13 — слева, а Redmi Note 13 — справа. Фото: Eugoson Quorch

Производительность Redmi Note 13 тоже значительно выше, причем бенчмарк AnTuTu не отображает всю картину. Ведь младшая модель уступает не только в играх, но и при повседневном использовании из-за использования медленного накопителя eMMC 5.1.

Сравнение Redmi 13 и Redmi Note 13. Redmi Note 13 ощутимо мощнее. Фото: nanoreview.net. Фото.

Redmi Note 13 ощутимо мощнее. Фото: nanoreview.net

Качество снимков находится на плюс-минус одном уровне, однако в некоторых сценариях Redmi 13 показывает себя даже лучше. Старшая модель отвечает на это присутствием дополнительной сверхширокоугольной камеры.

Сравнение Redmi 13 и Redmi Note 13. Снимок, сделанный на Redmi 13. Фото: gsmarena.com. Фото.

Снимок, сделанный на Redmi 13. Фото: gsmarena.com

Сравнение Redmi 13 и Redmi Note 13. А эта фотография сделана на Redmi Note 13. Фото: gsmarena.com. Фото.

А эта фотография сделана на Redmi Note 13. Фото: gsmarena.com

Хотя емкость аккумулятора Redmi 13 чуточку больше, от одного заряда работает он меньше. Согласно результатам теста GSMArena, почти во всех сценариях ощутимая разница в пользу Note 13. Разве что в режиме просмотра видео младшая модель дольше держит заряд.

Сравнение Redmi 13 и Redmi Note 13. За счет AMOLED-экрана и энергоэффективного процессора Redmi Note 13 работает дольше. Источник: gsmarena.com. Фото.

За счет AMOLED-экрана и энергоэффективного процессора Redmi Note 13 работает дольше. Источник: gsmarena.com

Скорость зарядки смартфонов находится на плюс-минус одинаковом уровне: чуть больше часа. Поэтому, подводя итог, важно заметить следующее: Redmi Note 13 лучше во всех аспектах за исключением камеры, где младшая модель показывает себя чуточку увереннее за счет иных алгоритмов обработки изображения, которые использует чипсет MediaTek.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Что лучше: Redmi или Redmi Note

Так уж повелось, что смартфоны Redmi выходят позже Redmi Note. Из-за этого они зачастую оказываются дороже старших моделей, хотя по задумке производителя все должно быть наоборот. Но даже в том случае, если телефон Redmi Note оказывается на 3-4 тысячи дороже, он все равно смотрится предпочтительнее.

Купить Redmi Note 13

Получить экран более высокого уровня и производительность с запасом на несколько лет вперед — вот, что заставляет делать выбор в пользу «ноутов», а конкретно в 2024 году — в пользу Redmi Note 13. Увы, базовые смартфоны Redmi очень сильно отстают от своих оппонентов, и лишь определенный рандом с алгоритмами обработки изображения порой позволяет им смотреться не хуже или даже лучше при съемке фото и видео.

Теги
Лонгриды для вас
Infinix показала аналог MagSafe для Android и она лучше, чем у Apple. Что в ней уникального

Все мы привыкли к тому, что быстрая зарядка стала чем-то обыденным. Правда, многие производители хитрят и клянутся красивой вывеской «быстрая зарядка» на что-то с мощностью 20–30 Вт. Но мы им тут не судьи. Лучше давайте поговорим о том, что действительно меняется в мире быстрых зарядок, и о том, что производителям до сих пор есть чем нас удивить. И пусть сейчас произошло событие, которое не показало нам каких-то выдающихся цифр, которых мы еще не видели. Важно не это, а то, что сама по себе быстрая зарядка продолжает развиваться и предлагать нам новые функции и возможности. На этот раз отметился все еще стремительно развивающийся, но уже добившийся многого бренд Infinix.

Читать далее
Как настроить экран блокировки на Xiaomi с HyperOS

HyperOS для смартфонов Xiaomi, Redmi и POCO станет самым крупным обновлением с точки зрения новых функций за последние годы. Одной из них можно смело назвать настраиваемые экраны блокировки по аналогии с тем, как это в настоящее время происходит на Айфоне. Вы можете перейти в режим редактирования, выбрать один из предустановленных вариантов и допилить его под свои потребности или чувство стиля. Если же сравнивать эту фишку с настройкой экранов блокировки на iOS, то возможностей Xiaomi своим пользователям дает несколько больше.

Читать далее
Xiaomi хочет обдурить вас новым смартфоном POCO M6. Не поддавайтесь на ее уловки

На протяжении двух последних лет я настойчиво рекомендовал POCO M5 всем, кому нужен смартфон до 10000 рублей. Ведь на фоне конкурентов в этом ценовом сегменте он выделялся мощным процессором Helio G99, который обычно становится компонентом моделей в два, а иногда и в три раза дороже, если сравнивать предложения российской розницы. Но в апреле-мае POCO M5, выпущенный еще в 2022 году, начал исчезать с прилавков, а цена его остатков в большинстве магазинов приблизилась к отметке 15 тысяч рублей.

Читать далее