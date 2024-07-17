Чем смартфоны Redmi отличаются от Redmi Note, и какие все-таки лучше

Если в последнее время вы выбирали недорогой смартфон, то наверняка обращали внимание на устройства Redmi и, возможно, задавались вопросом: в чем разница Redmi и Redmi Note. Ведь эти модели выпускает один и тот же бренд, они имеют сопоставимые размеры, да и называются очень похоже: к примеру, Redmi 13 и Redmi Note 13. Что в таком случае дает приставка «Note», и смартфон какой серии лучше выбрать?

Отличия Redmi от Redmi Note

Примерно до 2018 года главным отличием Redmi от Redmi Note был размер. Приставка «Note» как бы намекала, что перед нами устройство с большим экраном. Но сейчас все с точностью до наоборот. Диагональ дисплея Redmi 13 составляет 6.79 дюйма, а Redmi Note 13 — 6.67. Хотя логично было бы предположить обратное.

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Есть и реальное отличие Redmi и Redmi Note. Это выпуск смартфонов с приставкой «Pro». Обычные Redmi такие модели не предлагают, а вот у Redmi Note их хоть отбавляй. Приставка «Pro» в данном случае — показатель принадлежности устройства к среднему классу, гарантирующий присутствие функций дорогих смартфонов по сравнительно адекватной цене.

Как бы то ни было, не старайтесь искать логику в нейминге Xiaomi и ее суббрендов, а просто запомните: Redmi Note — более дорогие смартфоны, чем Redmi. Конечно же, разница в цене объясняется отличием характеристик Redmi и Redmi Note. В частности:

современные смартфоны Redmi Note используют более качественные AMOLED-экраны, в то время как обычные Redmi предлагают исключительно IPS-панели;

производительность Redmi Note заметно выше за счет использования более мощных процессоров и памяти стандарта UFS 2.2 или даже UFS 3.1;

представители Note-серии заточены под мобильную фотографию, а потому, как правило, имеют более продвинутую камеру.

Таким образом, любой смартфон Redmi Note — это улучшенная версия Redmi. Однако сразу отдавать превосходство «ноутам» не стоит. Чтобы окончательно понять, какие устройства лучше, давайте сопоставим Redmi 13 vs Redmi Note 13 — два актуальных смартфона бренда.

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Сравнение Redmi 13 и Redmi Note 13

Чтобы понять, какой смартфон Redmi лучше, даже не обязательно сравнивать характеристики. Однако мы сделаем это и помимо прочего посмотрим на цены, исходя из чего и подготовим обстоятельный вывод.

Характеристики Redmi 13 Redmi Note 13 Экран 6.79 дюйма, IPS (2460х1080), 90 Гц 6.67 дюйма, AMOLED (2400х1080), 120 Гц Основная камера 108 + 2 МП 108 + 8 + 2 МП Фронтальная камера 13 МП 16 МП Процессор Helio G91-Ultra Snapdragon 685 Память 6/128, 8/128 или 8/256 ГБ 6/128, 6/128 или 8/256 ГБ Аккумулятор 5030 мАч 5000 мАч Зарядка 33 Вт 33 Вт Розничная цена от 17 990 ₽ от 22 990 ₽ Стоимость на AliExpress от 12 000 ₽ от 11 000 ₽

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Первое, что бросается в глаза — удивительная ситуация с ценой. Официальная стоимость Redmi 13 в российской рознице предсказуемо ниже, но на AliExpress — выше. Скорее всего, это связано с тем, что Note-версия вышла раньше, и в дальнейшем на китайском маркетплейсе цена будет скорректирована в обратную сторону.

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Впрочем, нас интересуют сами смартфоны Redmi 13 и Redmi Note 13. Экран старшей модели ощутимо ярче (до 1800 нит против 550 нит) и контрастнее, а еще он обладает менее заметными рамками и располагает встроенным сканером отпечатков.

Производительность Redmi Note 13 тоже значительно выше, причем бенчмарк AnTuTu не отображает всю картину. Ведь младшая модель уступает не только в играх, но и при повседневном использовании из-за использования медленного накопителя eMMC 5.1.

Качество снимков находится на плюс-минус одном уровне, однако в некоторых сценариях Redmi 13 показывает себя даже лучше. Старшая модель отвечает на это присутствием дополнительной сверхширокоугольной камеры.

Хотя емкость аккумулятора Redmi 13 чуточку больше, от одного заряда работает он меньше. Согласно результатам теста GSMArena, почти во всех сценариях ощутимая разница в пользу Note 13. Разве что в режиме просмотра видео младшая модель дольше держит заряд.

Скорость зарядки смартфонов находится на плюс-минус одинаковом уровне: чуть больше часа. Поэтому, подводя итог, важно заметить следующее: Redmi Note 13 лучше во всех аспектах за исключением камеры, где младшая модель показывает себя чуточку увереннее за счет иных алгоритмов обработки изображения, которые использует чипсет MediaTek.

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Что лучше: Redmi или Redmi Note

Так уж повелось, что смартфоны Redmi выходят позже Redmi Note. Из-за этого они зачастую оказываются дороже старших моделей, хотя по задумке производителя все должно быть наоборот. Но даже в том случае, если телефон Redmi Note оказывается на 3-4 тысячи дороже, он все равно смотрится предпочтительнее.

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Получить экран более высокого уровня и производительность с запасом на несколько лет вперед — вот, что заставляет делать выбор в пользу «ноутов», а конкретно в 2024 году — в пользу Redmi Note 13. Увы, базовые смартфоны Redmi очень сильно отстают от своих оппонентов, и лишь определенный рандом с алгоритмами обработки изображения порой позволяет им смотреться не хуже или даже лучше при съемке фото и видео.