Что значит разблокированный телефон на АлиЭкспресс и стоит ли его покупать

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Герман Вологжанин 0

AliExpress уже давно перестал восприниматься российскими покупателями как маргинальный магазин с техникой «из-под полы». На китайской площадке вполне официально представлены известные бренды вроде Xiaomi и realme, выпускающие свои новинки одновременно с глобальным стартом продаж, а также предлагающие международную гарантию. Это, если угодно, светлая сторона маркетплейса. Но есть и серая, которую помимо откровенных подделок представляют разблокированные телефоны на АлиЭкспресс.

Что значит разблокированный телефон на АлиЭкспресс и стоит ли его покупать. Разблокированные телефоны упаковывают так же, как кроссовки Abibas на рынке. Фото.

Разблокированные телефоны упаковывают так же, как кроссовки Abibas на рынке

Что такое разблокированный телефон

На AliExpress нередко можно встретить устройства от известных брендов с пометкой «Разблокированный телефон», «Оригинальный разблокированный телефон» или просто «Оригинальный телефон». Заметив такое примечание, вы должны сразу насторожиться и попытаться разобраться, что значат подобные приписки. Этим я и озадачился.

Что такое разблокированный телефон. Разблокированные телефоны продают в небольших магазинах на AliExpress. Фото.

Разблокированные телефоны продают в небольших магазинах на AliExpress

На одном из сайтов, который посвящен китайской торговой площадке, примечание «Разблокированный телефон» объясняется следующими словами:

Если вы встретили эти пометки, значит аппарат был перепрошит и его программное обеспечение было восстановлено. Это новый телефон просто с другим программный обеспечением.

Данное определение является ошибочным и вводит покупателей в заблуждение. Разблокированный телефон — действительно перепрошитое устройство, но это далеко не единственная его особенность. Если аппарат просто перепрошит, то в графе «Состояние товара» указывается значение «Новый», а описание сопровождается примечанием, что речь идет о китайской версии смартфона с оболочкой для глобального рынка. Яркий пример — Xiaomi Mi 11 Ultra. Его можно покупать без каких-либо опасений относительно качества.

Что такое разблокированный телефон. Описание перепрошитого телефона на AliExpress. Фото.

Описание перепрошитого телефона на AliExpress

А теперь посмотрим на характеристики и описание смартфона, который продавец назвал одновременно и оригинальным, и разблокированным.

Что такое разблокированный телефон. Описание разблокированного телефона. Фото.

Описание разблокированного телефона

На этот раз в графе «Состояние товара» продавец честно указывает «Бывший в употреблении». Но многие ли покупатели открывают эту вкладку, когда видят смартфон по очень низкой цене?

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Разблокированный телефон на АлиЭкспресс — это бывший в употреблении аппарат, восстановленный по образу и подобию оригинала. У такого смартфона с вероятностью 99% заменены батарея, корпус, коробка и ее содержимое. Также, скорее всего, устройство имеет неоригинальные экран и элементы управления. Впрочем, никакой конкретики относительно реального состояния гаджета вы не найдете. Только примечание «Бывший в употреблении».

Что такое разблокированный телефон. Разблокированный телефон может прийти с дефектом, как вот этот Xiaomi Mi 9 SE. Фото.

Разблокированный телефон может прийти с дефектом, как вот этот Xiaomi Mi 9 SE

Как правило, разблокированными являются старые смартфоны, давно снятые с производства. Поэтому с такой пометкой вы запросто найдете Samsung Galaxy S8, выпущенный еще в 2017 году, но точно не встретите Galaxy S22.

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Восстановленный телефон — отличия от разблокированного

То описание, которым я попытался объяснить, что такое оригинальный разблокированный телефон на АлиЭкспресс, может навести вас на мысль, будто речь идет о восстановленном устройстве. Отчасти так и есть, но не совсем. Восстановленными называют бывшие в употреблении смартфоны, которым вернули изначальный вид под контролем производителя, используя оригинальные запчасти. Кроме того, после косметического ремонта устройство прошло несколько стадий проверок и только потом попало на прилавок.

Восстановленный телефон — отличия от разблокированного. Официально восстановленные Apple iPhone сертифицируются, а их упаковка сопровождается надписью «Apple Certified Pre-Owned». Фото.

Официально восстановленные Apple iPhone сертифицируются, а их упаковка сопровождается надписью «Apple Certified Pre-Owned»

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Процесс превращения б/у телефона в разблокированный производитель не контролирует. Грубо говоря, все происходит в китайском подвале, из-за чего внешне новый аппарат зачастую имеет массу дефектов, а никакой оригинальностью от содержимого упаковки даже не пахнет. При этом в народе разблокированные устройства по привычке называют восстановленными, ведь они и правда были восстановлены. Но, как вы уже поняли, неофициально и с высокой долей вероятности непрофессионально.

Стоит ли покупать разблокированный телефон

Официально восстановленные телефоны можно смело рекомендовать к покупке, если разница в цене по сравнению с новым аппаратом превышает 20%. Но важно сделать уточнение. Все восстановленные телефоны с АлиЭкспресс являются неофициальной продукцией, собранной из палок и другой еще менее привлекательной субстанции. То есть вне зависимости от того, поставил продавец отметку «Восстановленный», «Разблокированный» или «Оригинальный», речь идет об одном и том же типе устройств.

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Если вы ищете для себя аппарат для повседневного использования в качестве основного, то покупать разблокированный телефон не стоит. Да, вы существенно сэкономите, взяв тот же Samsung Galaxy S10 за 17 тысяч рублей, но не получите никакой гарантии относительно его сборки и начинки. Это кот в мешке без какой-либо определенности.

Стоит ли покупать разблокированный телефон. Среди разблокированных телефонов можно найти настоящий раритет вроде Motorola E398. Фото.

Среди разблокированных телефонов можно найти настоящий раритет вроде Motorola E398

Другое дело, если вы, например, по ностальгическим соображениям решите купить легендарный телефон Motorola E398, вспомнив о том, как его стереодинамики раскачивали наши дворы в 2000-е. Новым такой аппарат не найти, а разблокированным — пожалуйста.

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