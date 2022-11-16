Что значит разблокированный телефон на АлиЭкспресс и стоит ли его покупать

AliExpress уже давно перестал восприниматься российскими покупателями как маргинальный магазин с техникой «из-под полы». На китайской площадке вполне официально представлены известные бренды вроде Xiaomi и realme, выпускающие свои новинки одновременно с глобальным стартом продаж, а также предлагающие международную гарантию. Это, если угодно, светлая сторона маркетплейса. Но есть и серая, которую помимо откровенных подделок представляют разблокированные телефоны на АлиЭкспресс.

Что такое разблокированный телефон

На AliExpress нередко можно встретить устройства от известных брендов с пометкой «Разблокированный телефон», «Оригинальный разблокированный телефон» или просто «Оригинальный телефон». Заметив такое примечание, вы должны сразу насторожиться и попытаться разобраться, что значат подобные приписки. Этим я и озадачился.

На одном из сайтов, который посвящен китайской торговой площадке, примечание «Разблокированный телефон» объясняется следующими словами:

Если вы встретили эти пометки, значит аппарат был перепрошит и его программное обеспечение было восстановлено. Это новый телефон просто с другим программный обеспечением.

Данное определение является ошибочным и вводит покупателей в заблуждение. Разблокированный телефон — действительно перепрошитое устройство, но это далеко не единственная его особенность. Если аппарат просто перепрошит, то в графе «Состояние товара» указывается значение «Новый», а описание сопровождается примечанием, что речь идет о китайской версии смартфона с оболочкой для глобального рынка. Яркий пример — Xiaomi Mi 11 Ultra. Его можно покупать без каких-либо опасений относительно качества.

А теперь посмотрим на характеристики и описание смартфона, который продавец назвал одновременно и оригинальным, и разблокированным.

На этот раз в графе «Состояние товара» продавец честно указывает «Бывший в употреблении». Но многие ли покупатели открывают эту вкладку, когда видят смартфон по очень низкой цене?

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Разблокированный телефон на АлиЭкспресс — это бывший в употреблении аппарат, восстановленный по образу и подобию оригинала. У такого смартфона с вероятностью 99% заменены батарея, корпус, коробка и ее содержимое. Также, скорее всего, устройство имеет неоригинальные экран и элементы управления. Впрочем, никакой конкретики относительно реального состояния гаджета вы не найдете. Только примечание «Бывший в употреблении».

Как правило, разблокированными являются старые смартфоны, давно снятые с производства. Поэтому с такой пометкой вы запросто найдете Samsung Galaxy S8, выпущенный еще в 2017 году, но точно не встретите Galaxy S22.

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Восстановленный телефон — отличия от разблокированного

То описание, которым я попытался объяснить, что такое оригинальный разблокированный телефон на АлиЭкспресс, может навести вас на мысль, будто речь идет о восстановленном устройстве. Отчасти так и есть, но не совсем. Восстановленными называют бывшие в употреблении смартфоны, которым вернули изначальный вид под контролем производителя, используя оригинальные запчасти. Кроме того, после косметического ремонта устройство прошло несколько стадий проверок и только потом попало на прилавок.

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Процесс превращения б/у телефона в разблокированный производитель не контролирует. Грубо говоря, все происходит в китайском подвале, из-за чего внешне новый аппарат зачастую имеет массу дефектов, а никакой оригинальностью от содержимого упаковки даже не пахнет. При этом в народе разблокированные устройства по привычке называют восстановленными, ведь они и правда были восстановлены. Но, как вы уже поняли, неофициально и с высокой долей вероятности непрофессионально.

Стоит ли покупать разблокированный телефон

Официально восстановленные телефоны можно смело рекомендовать к покупке, если разница в цене по сравнению с новым аппаратом превышает 20%. Но важно сделать уточнение. Все восстановленные телефоны с АлиЭкспресс являются неофициальной продукцией, собранной из палок и другой еще менее привлекательной субстанции. То есть вне зависимости от того, поставил продавец отметку «Восстановленный», «Разблокированный» или «Оригинальный», речь идет об одном и том же типе устройств.

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Если вы ищете для себя аппарат для повседневного использования в качестве основного, то покупать разблокированный телефон не стоит. Да, вы существенно сэкономите, взяв тот же Samsung Galaxy S10 за 17 тысяч рублей, но не получите никакой гарантии относительно его сборки и начинки. Это кот в мешке без какой-либо определенности.

Другое дело, если вы, например, по ностальгическим соображениям решите купить легендарный телефон Motorola E398, вспомнив о том, как его стереодинамики раскачивали наши дворы в 2000-е. Новым такой аппарат не найти, а разблокированным — пожалуйста.