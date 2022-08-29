Xiaomi Mi 11 Ultra — все еще лучший камерофон. Вот почему вы должны купить его в 2022 году

Смартфоны многих производителей стремительно дорожают, и Xiaomi не является исключением. К примеру, недавний флагман Xiaomi 12 официально продается в России за 69 990 рублей, но при этом ему далеко до истинных камерофонов. У него нет телеобъектива для оптического приближения без потери качества, да и основная камера такая же, как у среднебюджетника realme 9 Pro+ 5G. Словом, это неполноценный флагман, а цена отнюдь не самая демократичная. А что, если присмотреться к прошлогодним моделям и, например, купить Xiaomi Mi 11 Ultra?

Знаете, это решение будет более чем рациональным, если вас интересует именно съемка на телефон. Xiaomi Mi 11 Ultra вышел в марте 2021 года, но так и не появился официально в России. В Европе на момент старта продаж за него просили 1 199 € (~ 106 000 рублей), но сейчас его можно купить буквально за 35-45 тысяч рублей в зависимости от текущего курса. Откуда такая щедрость, и почему Xiaomi 11 Ultra — лучший камерофон 2022 года? На эти вопросы я и постараюсь ответить.

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Смартфон с лучшей камерой 2022

На время отбросим в сторону размышления относительно стоимости и разберемся, почему Xiaomi Mi 11 Ultra — смартфон с лучшей камерой за свои деньги. Во-первых, он до сих пор держится в тройке лидеров DxOMark. Во-вторых, даже на бумаге набор его камер впечатляет:

50 Мп (OIS) — основная;

48 Мп — широкоугольная;

48 Мп — телефото;

20 Мп — фронтальная.

Основным здесь выступает 50-мегапиксельный сенсор Samsung GN2. Но мы прекрасно понимаем, что важны не столько мегапиксели, сколько физические размеры, и они достигают 1/1.12”. Даже у основной камеры смартфона Samsung Galaxy S22 Ultra на 108 Мп матрица меньше (1/1.33”). Xiaomi Mi 11 Ultra захватывает достаточное количество света, чтобы вечерние снимки были яркими и четкими. Разумеется, и днем смартфон справляется со своей задачей на 100%.

Отрадно, что вспомогательные камеры тоже держат марку. Для ширика и телевика здесь установлены 48-мегапиксельные сенсоры Sony IMX586. В качестве основного он использовался во многих флагманах 2019 года от OnePlus 7 до Xiaomi Mi 9, так что широкоугольные фото на Xiaomi Mi 11 Ultra получаются достойными даже вечером.

Телевик в Xiaomi Mi 11 Ultra установлен не для галочки, в отличие от того же Xiaomi 12 Pro. Он выдает 5-кратный оптический и 120-кратный гибридный зум. То есть смартфон при желании можно использовать как подзорную трубу, но для мобильной фотографии хватает и оптического приближения.

Забыл сказать о видеозаписи. Xiaomi Mi 11 Ultra может писать как 4K (60 fps), так и 8K (24 fps) на основную камеру. Причем в обоих режимах поддерживается гибридная стабилизация изображения на базе механического стаба и цифровых алгоритмов. На ширике и телевике максимально доступное разрешение — 4K (60 fps). Увы, переключение между объективами во время видеосъемки недоступно, а зум при записи доступен только цифровой.

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Xiaomi Mi 11 Ultra — характеристики

Помните, был такой смартфон Xiaomi Mi Note 10? Вот он был именно про камеры, но Xiaomi Mi 11 Ultra – не просто камерофон, а полноценный флагман. Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на его характеристики:

Экран: AMOLED, 6.81 дюйма (3200х1440), 120 Гц.

AMOLED, 6.81 дюйма (3200х1440), 120 Гц. Основная камера: 50 Мп (OIS) + 48 Мп + 48 Мп.

50 Мп (OIS) + 48 Мп + 48 Мп. Фронтальная камера: 20 Мп.

20 Мп. Процессор: Snapdragon 888.

Snapdragon 888. Память: 8/256 или 12/512 ГБ.

8/256 или 12/512 ГБ. Аккумулятор: 5000 мАч (зарядка – 67 Вт).

Xiaomi Mi 11 Ultra работает на флагманском чипсете прошлого года, набирая в AnTuTu порядка 750 тысяч баллов. Новые модели зачастую переваливают и за миллион, но свежий Snapdragon 8 Gen 1 еще сильнее сбрасывает производительность, поэтому в 2022 году Snapdragon 888 кажется золотой серединой.

Минусом Xiaomi Mi 11 Ultra являются его размеры. Из-за внушительного блока камер, куда производитель умудрился поставить даже вспомогательный дисплей, смартфон получился большим. Весит он 234 грамма, зато, в отличие от свежих флагманов Xiaomi, здесь заявлена влагозащита по стандарту IP68. Что ж, действительно актуальность Mi 11 Ultra за год никуда не делась.

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Где купить Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11 Ultra можно купить на AliExpress. Там он сейчас стоит 669$ или 46 тысяч рублей по внутреннему курсу маркетплейса, который постоянно меняется (на распродажах более выгодный). С учетом базовой цены на глобальном рынке и того, что до октября 2022 года беспошлинный порог в России составляет 1000 €, предложение является более чем интересным.

Купить Xiaomi Mi 11 Ultra

Столь низкая цена имеет два обоснования. Во-первых, с момента выхода телефона прошло уже полтора года. Во-вторых, речь идет о китайской версии устройства. Но не спешите расстраиваться, так как Xiaomi Mi 11 Ultra уже прошит на глобальную версию с поддержкой дальнейших обновлений по воздуху и не требует дополнительных танцев с бубном. Единственный недостаток — блок питания с китайской вилкой, однако продавец кладет в комплект переходник для наших евророзеток, так что последняя причина, способная заставить отказаться от покупки Mi 11 Ultra, тоже улетает в сторону.