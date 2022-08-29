Xiaomi Mi 11 Ultra — все еще лучший камерофон. Вот почему вы должны купить его в 2022 году

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Герман Вологжанин 0

Смартфоны многих производителей стремительно дорожают, и Xiaomi не является исключением. К примеру, недавний флагман Xiaomi 12 официально продается в России за 69 990 рублей, но при этом ему далеко до истинных камерофонов. У него нет телеобъектива для оптического приближения без потери качества, да и основная камера такая же, как у среднебюджетника realme 9 Pro+ 5G. Словом, это неполноценный флагман, а цена отнюдь не самая демократичная. А что, если присмотреться к прошлогодним моделям и, например, купить Xiaomi Mi 11 Ultra?

Задняя панель Mi 11 Ultra выполнена из керамики, но смартфон интересен не только этим

Знаете, это решение будет более чем рациональным, если вас интересует именно съемка на телефон. Xiaomi Mi 11 Ultra вышел в марте 2021 года, но так и не появился официально в России. В Европе на момент старта продаж за него просили 1 199 € (~ 106 000 рублей), но сейчас его можно купить буквально за 35-45 тысяч рублей в зависимости от текущего курса. Откуда такая щедрость, и почему Xiaomi 11 Ultra — лучший камерофон 2022 года? На эти вопросы я и постараюсь ответить.

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Смартфон с лучшей камерой 2022

На время отбросим в сторону размышления относительно стоимости и разберемся, почему Xiaomi Mi 11 Ultra — смартфон с лучшей камерой за свои деньги. Во-первых, он до сих пор держится в тройке лидеров DxOMark. Во-вторых, даже на бумаге набор его камер впечатляет:

  • 50 Мп (OIS) — основная;
  • 48 Мп — широкоугольная;
  • 48 Мп — телефото;
  • 20 Мп — фронтальная.

Основным здесь выступает 50-мегапиксельный сенсор Samsung GN2. Но мы прекрасно понимаем, что важны не столько мегапиксели, сколько физические размеры, и они достигают 1/1.12”. Даже у основной камеры смартфона Samsung Galaxy S22 Ultra на 108 Мп матрица меньше (1/1.33”). Xiaomi Mi 11 Ultra захватывает достаточное количество света, чтобы вечерние снимки были яркими и четкими. Разумеется, и днем смартфон справляется со своей задачей на 100%.

Днем предсказуемо все четко

Но и к вечерним фотографиям на Mi 11 Ultra придраться невозможно

Отрадно, что вспомогательные камеры тоже держат марку. Для ширика и телевика здесь установлены 48-мегапиксельные сенсоры Sony IMX586. В качестве основного он использовался во многих флагманах 2019 года от OnePlus 7 до Xiaomi Mi 9, так что широкоугольные фото на Xiaomi Mi 11 Ultra получаются достойными даже вечером.

Всякий ли смартфон так хорошо снимает на сверхширокоугольную камеру?

Телевик в Xiaomi Mi 11 Ultra установлен не для галочки, в отличие от того же Xiaomi 12 Pro. Он выдает 5-кратный оптический и 120-кратный гибридный зум. То есть смартфон при желании можно использовать как подзорную трубу, но для мобильной фотографии хватает и оптического приближения.

Это снимок на основную камеру

А это на телевик с 5-кратным приближением

Кстати, телевик хорошо снимает даже ночью

Забыл сказать о видеозаписи. Xiaomi Mi 11 Ultra может писать как 4K (60 fps), так и 8K (24 fps) на основную камеру. Причем в обоих режимах поддерживается гибридная стабилизация изображения на базе механического стаба и цифровых алгоритмов. На ширике и телевике максимально доступное разрешение — 4K (60 fps). Увы, переключение между объективами во время видеосъемки недоступно, а зум при записи доступен только цифровой.

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Xiaomi Mi 11 Ultra — характеристики

Помните, был такой смартфон Xiaomi Mi Note 10? Вот он был именно про камеры, но Xiaomi Mi 11 Ultra – не просто камерофон, а полноценный флагман. Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на его характеристики:

  • Экран: AMOLED, 6.81 дюйма (3200х1440), 120 Гц.
  • Основная камера: 50 Мп (OIS) + 48 Мп + 48 Мп.
  • Фронтальная камера: 20 Мп.
  • Процессор: Snapdragon 888.
  • Память: 8/256 или 12/512 ГБ.
  • Аккумулятор: 5000 мАч (зарядка – 67 Вт).

Xiaomi Mi 11 Ultra работает на флагманском чипсете прошлого года, набирая в AnTuTu порядка 750 тысяч баллов. Новые модели зачастую переваливают и за миллион, но свежий Snapdragon 8 Gen 1 еще сильнее сбрасывает производительность, поэтому в 2022 году Snapdragon 888 кажется золотой серединой.

Производительность не рекордная, но игры на максималках смартфон тянет без каких-либо проблем

Минусом Xiaomi Mi 11 Ultra являются его размеры. Из-за внушительного блока камер, куда производитель умудрился поставить даже вспомогательный дисплей, смартфон получился большим. Весит он 234 грамма, зато, в отличие от свежих флагманов Xiaomi, здесь заявлена влагозащита по стандарту IP68. Что ж, действительно актуальность Mi 11 Ultra за год никуда не делась.

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Где купить Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11 Ultra можно купить на AliExpress. Там он сейчас стоит 669$ или 46 тысяч рублей по внутреннему курсу маркетплейса, который постоянно меняется (на распродажах более выгодный). С учетом базовой цены на глобальном рынке и того, что до октября 2022 года беспошлинный порог в России составляет 1000 €, предложение является более чем интересным.

Купить Xiaomi Mi 11 Ultra

Столь низкая цена имеет два обоснования. Во-первых, с момента выхода телефона прошло уже полтора года. Во-вторых, речь идет о китайской версии устройства. Но не спешите расстраиваться, так как Xiaomi Mi 11 Ultra уже прошит на глобальную версию с поддержкой дальнейших обновлений по воздуху и не требует дополнительных танцев с бубном. Единственный недостаток — блок питания с китайской вилкой, однако продавец кладет в комплект переходник для наших евророзеток, так что последняя причина, способная заставить отказаться от покупки Mi 11 Ultra, тоже улетает в сторону.

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