Эта функция One UI 5 может изменить подход к созданию смартфонов

OneUI 5 еще не вышла, но уже вызывает немало интереса даже за пределами сообщества любителей корейской марки. Финальная версия выйдет буквально через несколько lytq, но мы уже знаем кое-какие ее особенности и вот пару дней назад компания тизернула кое-что интересное, на что просто нельзя было не обратить внимания. Лично мне эта функция кажется, если не главной в обновлении, то как минимум очень важной и не рассказать о ней просто нельзя. Особенно, если вы это пропустили, но ждете, когда выйдет OneUI 5.

Новая функция One UI 5

Samsung недавно немного дразнила нас тем, что мы можем ожидать от Good Lock, когда он выйдет с One UI 5. Компания опубликовала в разделе сообщества своего корейского веб-сайта информацию о новых функциях Good Lock. Сообщается, что программное обеспечение для настройки с функциями, адаптированными для One UI 5, будет выпущено 24 или 25 октября.

Samsung Good Lock готовит для нас новые функции! Вы сможете детально настроить параметры камеры, а также делиться своими настройками Good Lock с друзьями. Такие элементы социализации давно напрашивались, и теперь это постепенно становится реальностью. Более того, такое поведение может стать трендом, и за Samsung в массовом порядке потянутся остальные производители.

Поговаривают, что в нашем Дзен очень интересно. Признаемся, что это действительно так.

Запланированные корейским производителем функции для Good Lock включают новую возможность для пользователей и их камер. Программное обеспечение предоставит возможность управлять подробными настройками камеры. Пока сложно сказать, что именно это будет и нам придется подождать, чтобы все увидеть своими глазами. Samsung не объяснила это конкретно, а лишь ограничилась намеком. Поэтому все, что у нас есть, это предположения.

Можно ли передать настройки с одного телефона на другой

Good Lock также получает функцию, которая позволяет пользователям делиться своими настройками в приложении с друзьями, что является хорошей новостью для пользователей, которые хотят эмулировать крутую настройку на чужом устройстве. Или просто сделать похожие фотографии без необходимости забивать настройки вручную. Достаточно будет просто попросить кого-то поделиться ими. А в Сети наверняка появится много версий таких настроек, чтобы каждый мог скачать их для себя. Пофантазировав еще дальше, можно предположить, что их и вовсе можно будет продавать, если вы сможете нащупать что-то действительно крутое и уникальное.

Какие Samsung получат OneUI 5 и Android 13 в этом году.

Обновление Good Lock также добавит некоторые старые функции в код. Samsung стремится улучшить функцию секундомера на верхней панели Quick Star и функцию даты в строке состояния. Это также улучшит изменение значка кнопки панели задач Nav Star и некоторые другие вещи. Обновление Good Lock также расширит ClockFace для планшетов. Впрочем, планшеты южнокорейской компании далеко не так широко распространены, как ее смартфоны. Поэтому изменения для смартфонов линейки Galaxy куда более важные и интересные.

Когда выйдет One UI 5

Samsung недавно подробно рассказала об One UI 5 на базе Android 13, а также заявила, что обновление должно появиться в ближайшие недели. Так как до релиза остается все меньше времени, про некоторые вещи мы можем уже сейчас говорить с большой долей уверенности. Например, о том, что One UI 5 предоставит пользователям полностью персонализированный опыт.

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В любом случае ждать осталось недолго и уже в самое ближайшее время мы сможем ознакомиться со всеми нововведениями лично, буквально потрогав их. Мы уже писали отдельно о том, какие смартфоны получат One UI 5 и когда именно это произойдет. Но приятно радует одно — в этом году многие модели получат обновление, а значит пользователей новой версии операционной системы станет еще больше. А это не только повод порадоваться за владельцев смартфонов, но и богатые возможности для исправления ошибок, которые неминуемо будут в новой ОС. Чем больше данных, тем быстрее исправляются ошибки. Впрочем, это уже совсем другая история.