Какие Samsung получат OneUI 5 и Android 13 в этом году

  2. Темы
  3. OS
Артем Сутягин 0

Как и многие другие крупные компании в области смартфонов, Samsung усердно работает над подготовкой новой операционной системы. В этом году она получит маркировку One UI 5.0. Ее не получат все модели телефонов, выпущенные в последнее время, но она точно появится на топовых устройствах последних пары лет. До этого компания уже успела выпустить One UI 5.0 Beta для ряда флагманских моделей. Мы знаем, что многие пользователи рискнули и пробовали эту версию новой системы. Но с другой стороны, пользователей, которые ждут общедоступной версии, все же гораздо больше. Им придется еще немного подождать, прежде чем новинка на базе Android 13 станет доступна для загрузки.

смартфон

Новая операционная система должна выйти уже совсем скоро.

Обновление для смартфонов Samsung

В некоторые годы Samsung готовила свои обновления в течение довольно долгого времени. Иногда это занимало несколько месяцев и переходило на следующий год. В последнее время разработчики стали выполнять свои задачи лучше и начали выпускать обновления довольно оперативно. Теперь Samsung стала одним из лидеров по скорости запуска новой операционной системы на своих устройствах. С Google Pixel сравниться у нее, конечно, не получается, но в ближайшее время мы можем рассчитывать на обновления.

👉Это наш Дзен👈 Он совершенно бесплатный, но очень познавательный.

Когда выйдет Android 13 для Samsung

Недавно ресурс Sammobile сообщил, что к концу 2022 года Samsung выпустит стабильную версию One UI 5.0 как минимум для шести серий устройств Galaxy. Пока это только флагманы, но зато не только этого года. К устройствам, которые входят в это число, относятся:

  • Galaxy S21
  • Galaxy S22
  • Galaxy Z Fold 3
  • Galaxy Z Fold 4
  • Galaxy Z Flip 3
  • Galaxy Z Flip 4

Что нового в OneUI 5 на смартфонах Samsung.

Гарантировать, что именно эти смартфоны получат обновление первыми, сложно, но, скорее всего, будет именно так, и об этом говорит здравый смысл. Может получиться так, что и другие модели получат обновление уже в этом году, но их владельцам, вероятно, придется подождать.

Не все сразу получат новинку.

Когда мой Samsung получит OneUI 5

Вторыми на очереди за обновлениями должны стоять владельцы моделей среднего класса. Так Samsung представит One UI 5.0 пользователям Galaxy сери A52 и А53 в начале 2023 года.

Не секрет, что серия Galaxy A5x очень популярна в нише среднего класса. Тем более, что Samsung приобрела популярность в основном за счет моделей из этой серии. Именно поэтому компания также обеспечивает длительную поддержку программного обеспечения для данных моделей.

Задавать вопросы, делиться мнением и участвовать в обсуждениях можно в нашем Telegram-чате.

Сколько обновлений получит телефон Самсунг

Компания уже пару лет предлагает рекордное время обновления для различных моделей. Некоторым моделям предлагали сначала три года обновлений, а дальше перешли и на четыре года. Так, даже запущенный в марте этого года Galaxy A53 получил четыре года обновлений, хотя этот смартфон относится к средней категории. Фактически, Samsung Galaxy A53 поставляется с предустановленной One UI 4.1 на базе Android 12. Таким образом, когда он получит One UI 5.0, это будет первое крупное системное обновление телефона. Впереди будет еще три версии, каждая из которых должна выйти относительно быстро и предложить самые передовые функции.

В новой ОС будет много функций, которые мы ждали. В том числе, некоторые изменения дизайна.

Не стоит воспринимать приведенную выше информацию как стопроцентный план обновлений. Все еще может поменяться как в сторону сокращения, так и в сторону увеличения сроков. Сами представители Sammobile предупреждают, что это только первоначальный план обновления.

Как только выйдут обновления, мы обязательно расскажем об этом на нашем сайте. Чтобы не пропустить эту новость, подписывайтесь на наш новостной Telegram-канал. Так же не проходите мимо нашего Дзен, в котором мы тоже выкладываем большое количество интересных и познавательных статей для каждого.

Теги
Лонгриды для вас
Новая бета-версия Android 13 показала, какой на этот раз будет пасхалка

Любая операционная система будет скучной, если разработчики не захотят немного по-хорошему подурачиться. Когда в ней появляется что-то вроде пасхалки, знакомой нам по Android, это становится событием, которое интересно всем. Но именно ежегодное появление пасхалок заставляет нас ждать их, а разработчиков - все серьезнее относиться к своему делу и придумывать что-то новое. В этом деле место «подурачиться» уже не остается и им приходится работать. Обычно игра или небольшое встроенное приложение появляется ближе к финальной версии. Так получилось и в этот раз. Теперь мы знаем, какая пасхалка будет в Android 13.

Читать далее
Сейчас лучшее время для недорогих смартфонов. Спасибо за это Samsung и Google

Давайте вспомним то, что происходило не так давно. Время, когда серия Galaxy A от Samsung не процветала так же, как и сейчас. Время до того, как Google придумала, как превратить свой Pixel в удобное и недорогое решение. Это была эпоха, когда доступные по цене телефоны не стоили того, чтобы второй раз посмотреть на них после первой случайной встречи. Они стоили дорого, не предлагали высокой производительности, были накачаны лишними приложениями, редко обновлялись… И это не предложение выбрать что-то одно. Все это было в тех телефонах одновременно. Теперь мы живем в другое время - в золотой век бюджетных телефонов. И этому есть доказательства.

Читать далее
Samsung сделает камеру Galaxy A хуже за те же деньги

В связи с дефицитом комплектующих и, соответственно, ростом цены на них многие производители для сохранения стоимости своих устройств стараются экономить практически на всем. Кто-то как Apple, отказывается от зарядных устройств в комплекте, кто-то как Xiaomi, в смартфоне 12 Lite устанавливает прошлогодний процессор. Ну а Samsung решила пойти своим путем. В компании решили, что в смартфонах серии Galaxy A слишком много камер, и от некоторых из них следует избавиться.

Читать далее
Новый комментарий