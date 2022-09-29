Какие Samsung получат OneUI 5 и Android 13 в этом году

Как и многие другие крупные компании в области смартфонов, Samsung усердно работает над подготовкой новой операционной системы. В этом году она получит маркировку One UI 5.0. Ее не получат все модели телефонов, выпущенные в последнее время, но она точно появится на топовых устройствах последних пары лет. До этого компания уже успела выпустить One UI 5.0 Beta для ряда флагманских моделей. Мы знаем, что многие пользователи рискнули и пробовали эту версию новой системы. Но с другой стороны, пользователей, которые ждут общедоступной версии, все же гораздо больше. Им придется еще немного подождать, прежде чем новинка на базе Android 13 станет доступна для загрузки.

Обновление для смартфонов Samsung

В некоторые годы Samsung готовила свои обновления в течение довольно долгого времени. Иногда это занимало несколько месяцев и переходило на следующий год. В последнее время разработчики стали выполнять свои задачи лучше и начали выпускать обновления довольно оперативно. Теперь Samsung стала одним из лидеров по скорости запуска новой операционной системы на своих устройствах. С Google Pixel сравниться у нее, конечно, не получается, но в ближайшее время мы можем рассчитывать на обновления.

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Когда выйдет Android 13 для Samsung

Недавно ресурс Sammobile сообщил, что к концу 2022 года Samsung выпустит стабильную версию One UI 5.0 как минимум для шести серий устройств Galaxy. Пока это только флагманы, но зато не только этого года. К устройствам, которые входят в это число, относятся:

Galaxy S21

Galaxy S22

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 3

Galaxy Z Flip 4

Что нового в OneUI 5 на смартфонах Samsung.

Гарантировать, что именно эти смартфоны получат обновление первыми, сложно, но, скорее всего, будет именно так, и об этом говорит здравый смысл. Может получиться так, что и другие модели получат обновление уже в этом году, но их владельцам, вероятно, придется подождать.

Когда мой Samsung получит OneUI 5

Вторыми на очереди за обновлениями должны стоять владельцы моделей среднего класса. Так Samsung представит One UI 5.0 пользователям Galaxy сери A52 и А53 в начале 2023 года.

Не секрет, что серия Galaxy A5x очень популярна в нише среднего класса. Тем более, что Samsung приобрела популярность в основном за счет моделей из этой серии. Именно поэтому компания также обеспечивает длительную поддержку программного обеспечения для данных моделей.

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Сколько обновлений получит телефон Самсунг

Компания уже пару лет предлагает рекордное время обновления для различных моделей. Некоторым моделям предлагали сначала три года обновлений, а дальше перешли и на четыре года. Так, даже запущенный в марте этого года Galaxy A53 получил четыре года обновлений, хотя этот смартфон относится к средней категории. Фактически, Samsung Galaxy A53 поставляется с предустановленной One UI 4.1 на базе Android 12. Таким образом, когда он получит One UI 5.0, это будет первое крупное системное обновление телефона. Впереди будет еще три версии, каждая из которых должна выйти относительно быстро и предложить самые передовые функции.

Не стоит воспринимать приведенную выше информацию как стопроцентный план обновлений. Все еще может поменяться как в сторону сокращения, так и в сторону увеличения сроков. Сами представители Sammobile предупреждают, что это только первоначальный план обновления.

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