Этот смартфон на Android — вылитый iPhone 15 Pro Max и лучшее, что можно купить за 15 тысяч рублей

Казалось бы, прошло то время, когда известные китайские бренды копировали Apple, пытаясь выпустить Андроид, похожий на Айфон. Но вот на пороге 2024 год, и в России вышел смартфон TECNO Spark 20 Pro, подозрительно напоминающий iPhone 15 Pro Max. Очевидно, дизайн вдохновлен устройством Apple, однако характеристики новинки выглядят еще более привлекательно, чем ее корпус.

Смартфон, похожий на Айфон

TECNO Spark 20 Pro и iPhone 15 Pro Max действительно очень похожи. Просто взгляните на сравнительное изображение, и вы поймете, что TECNO почти полностью слизала оформление блока камер. Скопировано расположение объективов, и даже вспышка находится там же, где она стоит у iPhone.

При этом iPhone 15 Pro Max продается в России за 130-180 тысяч рублей в зависимости от магазина и объема памяти, а смартфон TECNO Spark 20 Pro стоит примерно 15 000 ₽. Именно столько за него просят на Яндекс Маркете по промокоду GIFT5, действующему до 1 января. То есть цена TECNO Spark 20 Pro в 10 раз ниже, чем у Айфона!

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Dynamic Island на Андроид

Сходство устройств проявляется не только в оформлении корпуса. Так, оболочка HiOS обладает аналогом Dynamic Island, который на TECNO называется Dynamic Port. Это набор анимаций (разблокировка, зарядка, вызов), обыгрывающих вырез в экране. Смотрится, кстати, не менее эффектно, чем на смартфоне Apple.

Безусловно, визуально сходство способна обеспечить любая реплика iPhone 15 Pro Max, собранная в китайском подвали. Но все-таки телефон TECNO Spark 20 Pro — устройство от довольно известного бренда, и ему есть, что предложить владельцу помимо дизайна.

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Характеристики TECNO Spark 20 Pro

TECNO Spark 20 Pro — телефон до 15 000 рублей. Это довольно популярная ценовая категория, которая сильно изменилась за последние два года. Но, несмотря на ослабевший за это время рубль, характеристики TECNO Spark 20 Pro смотрятся более чем достойно, а сам смартфон предлагает больше, чем любой другой конкурент по схожей цене в российской рознице.

Характеристики TECNO Spark 20 Pro Экран 6,78 дюйма, IPS (2460х1080), 120 Гц Основная камера 108 + 2 + 0.08 МП Фронтальная камера 32 МП Процессор Helio G99 Память 8/256 ГБ Аккумулятор 5000 мАч Зарядка 33 Вт

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Возможно, кого-то смутит экран TECNO Spark 20 Pro, выполненный по технологии IPS. Однако у AMOLED столько минусов, что, возможно, в данном случае IPS-матрицу стоит занести в плюс. Экран четкий, а главное — плавный. Частота обновления 120 Гц делает анимации максимально приятными глазу, и листать ленту соцсетей на таком дисплее — одно удовольствие.

Также среди плюсов TECNO Spark 20 Pro, выделяющих его на фоне других смартфонов за 15 тысяч рублей, нужно отметить следующие:

камера на 108 МП с 3-кратным зумом без потери качества, делающая классные снимки даже при недостатке света;

одна из лучших фронтальный камер в своем классе, имеющая помимо прочего выделенную вспышку;

процессор Helio G99 с результатом под 400 тысяч баллов в AnTuTu, способный потянуть любую игру;

8/256 ГБ памяти с возможностью расширения еще на 1 ТБ за счет MicroSD-карты;

33-ваттная зарядка, восстанавливающая энергию смартфона чуть более чем за час.

Кроме того, TECNO Spark 20 Pro готов похвастать стереодинамиками, NFC-антенной для бесконтактной оплаты покупок через Mir Pay, а также кучей интересных функций оболочки HiOS от изменения голоса в WhatsApp до создания обоев с помощью искусственного интеллекта. Вот уж правда один из лучших телефонов до 15 тысяч!

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Смартфоны TECNO Spark 20 и Spark 20C

Помимо «прошки» недавно в России начали продавать смартфон TECNO Spark 20 и его упрощенную версию Spark 20C. Эти модели тоже наследуют дизайн Apple, но предлагают более скромные характеристики. Впрочем, при цене 8-10 тысяч рублей к ним сложно придраться.

Характеристики Spark 20 Spark 20C Экран 6,6 дюйма, IPS (1612х720), 90 Гц 6,6 дюйма, IPS (1612х720), 90 Гц Основная камера 50 + 0.08 МП 50 + 0.08 МП Фронтальная камера 32 МП 8 МП Процессор Helio G85 Helio G36 Память 8/128 или 8/256 ГБ 4/128 или 8/128 ГБ Аккумулятор 5000 мАч 5000 мАч Зарядка 18 Вт 18 Вт Цена От 10 200 ₽ От 7 900 ₽

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Обе модели имеют HD-экран, разрешение которого сложно назвать четким. В то же время всего за 10 тысяч рублей мы получаем неплохую камеру, на телефоне TECNO Spark 20 поддерживающую ночной режим, стереодинамики и NFC. При этом младшая модель TECNO Spark 20C немного уступает старшей по части фото и видео, а также не подходит для игр и выполнения ресурсоемких задач, хотя для просмотра видео, веб-серфинга и общения в соцсетях процессор Helio G36 вполне сгодится.