5 минусов AMOLED-экранов, из-за которых вы купите смартфон с IPS

Производители смартфонов уже давно решили, что экраны AMOLED лучше IPS. Они ярче, контрастнее, тоньше и энергоэффективнее своих аналогов. С этим спорить невозможно, а потому ежегодно количество представленных на рынке смартфонов с IPS сокращается. Тем не менее, такие модели имеют право на жизнь. Ведь некоторые минусы AMOLED настолько вопиющие, что в отрыве от достоинств технологии сложно понять, почему такой тип матриц является в наше время самым востребованным.

Цветопередача экрана AMOLED

Экраны AMOLED обладают бесконечной контрастностью, обеспечивающей максимальную глубину черного цвета. Кроме того, у дисплеев с такой матрицей отсутствуют засветы по углам из-за неравномерной подсветки. Но вместе с тем цветопередача AMOLED далека от естественной. Картинка может показаться слишком кислотной, из-за чего приходится тратить не одну минуту, чтобы откалибровать экран смартфона.

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Также на AMOLED искажаются цвета под наклоном. Если вы будете смотреть на смартфон с подобным экраном не под прямым углом, то картинка, скорее всего, начнет зеленить. А на некоторых моделях и вовсе появится радужный эффект.

Что такое ШИМ в смартфоне

Пожалуй, самый известный недостаток AMOLED — ШИМ или широтно-импульсная модуляция. С ее помощью регулировка яркости осуществляется путем изменения частоты включения и отключения пикселей. Говоря простым языком, экран телефона мерцает.

Работа широтно-импульсной модуляции особенно заметна на низкой яркости, из-за чего устают глаза от телефона, и больше всего страдают владельцы устройств Samsung. Китайские производители пытаются решить проблему увеличением частоты ШИМ, но в таком случае мерцание все равно никуда не исчезает. Поэтому ради безопасности глаз лучше купить смартфон с IPS.

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Почему выгорает экран на телефоне

Менее известная, но еще более важная проблема AMOLED — выгорание матрицы. Если дисплей будет долго показывать статичную картинку, то в скором времени она оставит свой отпечаток на дисплее. В итоге через год, а, возможно, и спустя пару месяцев экран превратится в нечто подобное:

Это не произойдет, если владелец смартфона с AMOLED будет соблюдать 3 рекомендации:

не оставлять экран включенным при бездействии устройства;

редко использовать смартфон на максимальной яркости;

не допускать перегрев корпуса.

Кажется, все очень просто, однако уже у нескольких моих знакомых через год-полтора эксплуатации телефона с AMOLED выгорел экран, поскольку среднестатистический пользователь сразу забывает о рекомендациях.

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Четкость изображения на экране

А вот об этом минусе экрана AMOLED вы вообще вряд ли где-то услышите, поскольку на него не принято обращать внимание. Оказывается, IPS-экраны четче AMOLED при одинаковом разрешении, о чем я недавно рассказывал в отдельном материале.

Дело в том, что каждый пиксель в IPS состоит из 3-х субпикселей (красный, синий, зеленый), а в AMOLED их всего 2 (зеленый + красный или синий). Хотя в параметрах обоих смартфонов с разными матрицами будет заявлено одно и то же разрешение, на AMOLED оно окажется фактически на треть меньше.

Сколько стоит замена экрана на телефоне

Несмотря на то, что смартфоны с AMOLED в последние годы успели сильно подешеветь, замена экрана в случае его поломки до сих пор остается дорогим удовольствием. Если сравнивать с проведением той же процедуры на устройстве с IPS, разница в среднем будет двукратной.

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Разработка экрана по технологии AMOLED требует от производителя больше усилий, ведь она появилась сравнительно недавно, в то время как IPS применяется в разных устройствах c 1970-х годов. Поэтому, если вы не хотите потратить много денег на замену дисплея, либо пользуйтесь им максимально аккуратно, либо сразу покупайте смартфон с IPS.