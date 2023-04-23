Рейтинг процессоров для смартфонов на Android. Какой чипсет лучше в 2023 году

Процессор (если говорить точнее — чипсет) является главным компонентом любого устройства. И вы можете сколько угодно бить себя кулаком в грудь, уверяя, что игрушки вас не интересуют, а смартфон нужен исключительно для общения и выхода в интернет, но посредственное железо испортит любую модель. Плохой чипсет — это низкая скорость работы и лаги, плохое качество фото и видео, а также никудышная автономность. Чтобы от взаимодействия с гаджетом остались только положительные эмоции, необходимо знать, какой процессор лучше для смартфона. И мы вам в этом поможем, рассказав о лучших решениях на 2023 год.
Содержание
Какой процессор лучше для телефона
Можно было бы сразу закончить материал, назвав самый лучший процессор 2023 года, однако устройства на топовом железе априори очень дорогие, а бюджет и ожидания у каждого человека свои. Поэтому для начала давайте определим минимальные требования, которые вы должны предъявлять к современным чипсетам:
- от 280-300 тысяч баллов в тесте AnTuTu;
- техпроцесс 4-8 нм (чем меньше, тем лучше);
- троттлинг не более 30-35%.
Приобретая смартфон на чипе, набирающем менее 200 тысяч баллов в AnTuTu, вы будете иметь дело с крайне медлительным интерфейсом. Плюс ко всему такие камни редко оснащают качественными сопроцессорами для обработки графики. Тонкий техпроцесс — косвенный залог хорошей автономности, а низкий уровень троттлинга позволит сохранить достойную производительность после нескольких минут серьезных нагрузок.
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Helio G99 — процессор для недорогого телефона
Прежде чем взглянуть на рейтинг процессоров для смартфонов, предлагаю поговорить о чипах, которые далеки от лидеров, но в своем классе являются лучшими. И начнем мы с Helio G99 — оптимального решения для устройств за 10-15 тысяч рублей.
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Чип работает на актуальном техпроцессе 6 нм, набирает почти 370 тысяч баллов в AnTuTu и неплохо справляется обработкой графики. Helio G99, например, установлен в смартфоне POCO M5. В России с официальной гарантией его продают менее чем за 10 тысяч рублей. Идеальный вариант для тех, кто не хочет покупать дорогой телефон.
У Helio G99 есть два конкурента: Snapdragon 680 и Snapdragon 695. Проведем небольшое сравнение процессоров смартфонов, чтобы понять, почему эти чипы Qualcomm уступают решению от MediaTek. В противостоянии Helio G99 vs Snapdragon 680 первый побеждает за счет:
- более высокого уровня производительности (370k баллов в AnTuTu против 270k);
- использования современных ядер Cortex-A76;
- лучшей обработки фото и видео.
При этом смартфоны на Snapdragon 680 стоят столько же, сколько их аналоги на Helio G99. Недавно на нашем сайте выходил обзор vivo Y35. Это тот же POCO M5 с точки зрения характеристик, но на Qualcomm.
В сравнении Helio G99 и Snapdragon 695 чип MediaTek проиграет с минимальным отрывом, но устройства на камне Qualcomm стоят более 15 000 ₽. Ничего дешевле смартфона realme 9 5G мне найти не удалось, а большинство моделей на SD695 и вовсе продаются за 20-30 тысяч рублей. Выкладывать такую сумму за девайс на Snapdragon 695 — глупо, так что делайте выбор в пользу процессора Helio G99.
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Snapdragon 778G — самый сбалансированный процессор
Если говорить о смартфонах среднего уровня в ценовом диапазоне 20-35 тысяч рублей, то лучшим выбором безо всяких оговорок будет процессор Snapdragon 778G. Чип появился на свет еще в 2021 году, но он до сих пор остается актуальным. Новый смартфон POCO X5 Pro 5G — яркое тому свидетельство. У Snapdragon 778G и его улучшенной версии 778G Plus (встречается реже) есть следующие преимущества:
- достойный уровень производительности (более 500 тысяч баллов в AnTuTu);
- почти не греется и не троттлит;
- прекрасно ловит сеть;
- отлично справляется с обработкой фото и видео;
- оптимизирован во всех популярных играх.
Два конкурента Snapdragon 778G в этом ценовом сегменте — Dimensity 920 и Dimensity 1080. Чипы MediaTek на 5-15% менее производительные, но что важнее — они чуть хуже работают с графикой, в чем вы можете убедиться, прочитав отзывы на смартфон Samsung Galaxy A34.
Наследниками процессора Snapdragon 778G являются Snapdragon 7 Gen 1 и Snapdragon 7+ Gen 2. Первый появился в 2022 году, а второй — в 2023-м. Можете смело проходить мимо смартфонов на Snapdragon 7 Gen 1, а вот на Gen 2 обратить внимание стоит. Правда, надо еще и учесть, что камень пока очень редкий, а устройства на нем — дорогие.
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Рейтинг процессоров для смартфонов
Безусловно, лучший процессор в смартфоне на сегодняшний день — Snapdragon 8 Gen 2. На нем работает большинство флагманов 2023 года. Выбирайте любой — не ошибетесь. В спину этому чипу дышит Snapdragon 8+ Gen 1, а также целая россыпь Dimensity 9000-й серии. Вот только производители смартфонов не торопятся устанавливать процессоры MediaTek в свои флагманы. Поэтому решение остается редким.
Чтобы вы имели полное представление о флагманских чипах, взгляните на лучшие процессоры для смартфонов 2023 года на основе результатов их тестирования в бенчмарке AnTuTu (в скобках указан средний балл).
|Процессор
|Баллы в AnTuTu
|Лучший смартфон
|Snapdragon 8 Gen 2
|1 269 224
|Samsung Galaxy S23
|Dimensity 9200
|1 240 138
|vivo X90 Pro
|Snapdragon 8+ Gen 1
|1 055 727
|Xiaomi 12T Pro
|Dimensity 9000 Plus
|1 039 101
|Xiaomi 12 Pro DE
|Snapdragon 8 Gen 1
|1 035 390
|realme GT 2 Pro
|Dimensity 9000
|1 000 128
|TECNO Phantom X2
|Snapdragon 7+ Gen 2
|946 773
|Redmi Note 12 Turbo
|Exynos 2200
|916 319
|Samsung Galaxy S22 Ultra
|Dimensity 8200
|838 857
|vivo V27 Pro
|Dimensity 8100
|805 188
|Xiaomi 12T
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Несмотря на высокий уровень производительности, процессор Snapdragon 8 Gen 1 без приставки «Plus» советую не рассматривать за его чрезмерную прожорливость и моментальное падение производительности под нагрузками. Если вы находитесь в поисках флагмана, выбирайте устройства на Plus-версии или Gen 2. Тем, кто желает сэкономить, но не хочет идти на компромиссы в плане мощности, стоит купить смартфон на Dimensity 8100. Это отличный камень для моделей в ценовой категории 30-45 тысяч рублей. Разочарованы вы точно не будете.