Рейтинг процессоров для смартфонов на Android. Какой чипсет лучше в 2023 году

Процессор (если говорить точнее — чипсет) является главным компонентом любого устройства. И вы можете сколько угодно бить себя кулаком в грудь, уверяя, что игрушки вас не интересуют, а смартфон нужен исключительно для общения и выхода в интернет, но посредственное железо испортит любую модель. Плохой чипсет — это низкая скорость работы и лаги, плохое качество фото и видео, а также никудышная автономность. Чтобы от взаимодействия с гаджетом остались только положительные эмоции, необходимо знать, какой процессор лучше для смартфона. И мы вам в этом поможем, рассказав о лучших решениях на 2023 год.

Какой процессор лучше для телефона

Можно было бы сразу закончить материал, назвав самый лучший процессор 2023 года, однако устройства на топовом железе априори очень дорогие, а бюджет и ожидания у каждого человека свои. Поэтому для начала давайте определим минимальные требования, которые вы должны предъявлять к современным чипсетам:

Приобретая смартфон на чипе, набирающем менее 200 тысяч баллов в AnTuTu, вы будете иметь дело с крайне медлительным интерфейсом. Плюс ко всему такие камни редко оснащают качественными сопроцессорами для обработки графики. Тонкий техпроцесс — косвенный залог хорошей автономности, а низкий уровень троттлинга позволит сохранить достойную производительность после нескольких минут серьезных нагрузок.

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Helio G99 — процессор для недорогого телефона

Прежде чем взглянуть на рейтинг процессоров для смартфонов, предлагаю поговорить о чипах, которые далеки от лидеров, но в своем классе являются лучшими. И начнем мы с Helio G99 — оптимального решения для устройств за 10-15 тысяч рублей.

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Чип работает на актуальном техпроцессе 6 нм, набирает почти 370 тысяч баллов в AnTuTu и неплохо справляется обработкой графики. Helio G99, например, установлен в смартфоне POCO M5. В России с официальной гарантией его продают менее чем за 10 тысяч рублей. Идеальный вариант для тех, кто не хочет покупать дорогой телефон.

Купить POCO M5

У Helio G99 есть два конкурента: Snapdragon 680 и Snapdragon 695. Проведем небольшое сравнение процессоров смартфонов, чтобы понять, почему эти чипы Qualcomm уступают решению от MediaTek. В противостоянии Helio G99 vs Snapdragon 680 первый побеждает за счет:

более высокого уровня производительности (370k баллов в AnTuTu против 270k);

использования современных ядер Cortex-A76;

лучшей обработки фото и видео.

При этом смартфоны на Snapdragon 680 стоят столько же, сколько их аналоги на Helio G99. Недавно на нашем сайте выходил обзор vivo Y35. Это тот же POCO M5 с точки зрения характеристик, но на Qualcomm.

Купить vivo Y35

В сравнении Helio G99 и Snapdragon 695 чип MediaTek проиграет с минимальным отрывом, но устройства на камне Qualcomm стоят более 15 000 ₽. Ничего дешевле смартфона realme 9 5G мне найти не удалось, а большинство моделей на SD695 и вовсе продаются за 20-30 тысяч рублей. Выкладывать такую сумму за девайс на Snapdragon 695 — глупо, так что делайте выбор в пользу процессора Helio G99.

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Snapdragon 778G — самый сбалансированный процессор

Купить POCO X5 Pro 5G

Если говорить о смартфонах среднего уровня в ценовом диапазоне 20-35 тысяч рублей, то лучшим выбором безо всяких оговорок будет процессор Snapdragon 778G. Чип появился на свет еще в 2021 году, но он до сих пор остается актуальным. Новый смартфон POCO X5 Pro 5G — яркое тому свидетельство. У Snapdragon 778G и его улучшенной версии 778G Plus (встречается реже) есть следующие преимущества:

достойный уровень производительности (более 500 тысяч баллов в AnTuTu);

почти не греется и не троттлит;

прекрасно ловит сеть;

отлично справляется с обработкой фото и видео;

оптимизирован во всех популярных играх.

Два конкурента Snapdragon 778G в этом ценовом сегменте — Dimensity 920 и Dimensity 1080. Чипы MediaTek на 5-15% менее производительные, но что важнее — они чуть хуже работают с графикой, в чем вы можете убедиться, прочитав отзывы на смартфон Samsung Galaxy A34.

Купить Samsung Galaxy A34

Наследниками процессора Snapdragon 778G являются Snapdragon 7 Gen 1 и Snapdragon 7+ Gen 2. Первый появился в 2022 году, а второй — в 2023-м. Можете смело проходить мимо смартфонов на Snapdragon 7 Gen 1, а вот на Gen 2 обратить внимание стоит. Правда, надо еще и учесть, что камень пока очень редкий, а устройства на нем — дорогие.

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Рейтинг процессоров для смартфонов

Безусловно, лучший процессор в смартфоне на сегодняшний день — Snapdragon 8 Gen 2. На нем работает большинство флагманов 2023 года. Выбирайте любой — не ошибетесь. В спину этому чипу дышит Snapdragon 8+ Gen 1, а также целая россыпь Dimensity 9000-й серии. Вот только производители смартфонов не торопятся устанавливать процессоры MediaTek в свои флагманы. Поэтому решение остается редким.

Чтобы вы имели полное представление о флагманских чипах, взгляните на лучшие процессоры для смартфонов 2023 года на основе результатов их тестирования в бенчмарке AnTuTu (в скобках указан средний балл).

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Несмотря на высокий уровень производительности, процессор Snapdragon 8 Gen 1 без приставки «Plus» советую не рассматривать за его чрезмерную прожорливость и моментальное падение производительности под нагрузками. Если вы находитесь в поисках флагмана, выбирайте устройства на Plus-версии или Gen 2. Тем, кто желает сэкономить, но не хочет идти на компромиссы в плане мощности, стоит купить смартфон на Dimensity 8100. Это отличный камень для моделей в ценовой категории 30-45 тысяч рублей. Разочарованы вы точно не будете.