Этот смартфон с экраном 6,78 дюймов без ШИМ, 16 ГБ ОЗУ, 50 МП камерой удивит низкой ценой и высоким качеством

Последнее время поиск хорошего и недорогого смартфона с достойными характеристиками превращается в настоящий квест. Одни компании выпускают кучу телефонов с одинаковыми названиями и разными процессорами, в которых черт ногу сломит, а другие экономят на всем, и получается откровенная побрякушка. При этом цена на такие аппараты ни разу не маленькая. То ли дело компания FreeYond, которая старается делать прикольные молодежные аппараты с отличными характеристиками и по привлекательной цене. Чего только смартфон FreeYond M6, продажи которого стартуют 11 ноября.

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Производитель оснастил его большим экраном на 6,78 дюймов без ШИМ и с частотой обновления 120 Гц, которой нет даже в iPhone 15. А еще покупатели точно оценят целых 16 ГБ ОЗУ и 256 ГБ внутреннего накопителя, на котором можно хранить большое количество полезных файлов и приложений.

Смартфон с IPS экраном

Начиная рассказ про FreeYond M6, хочется в первую очередь упомянуть дисплей в этом смартфоне. Все дело в том, что таких экранов в современных аппаратах уже практически никто не использует. И это я считаю большим упущением. В FreeYond M6 используется 6,78 дюймовая IPS-матрица с разрешением 2460 на 1080 пикселей. А это значит, что никакого ШИМ в устройстве не может быть и в помине. Следовательно, никакого негативного воздействия на глаза не будет. Идеальный вариант для тех, кто переживает за этот параметр.

Ну и обязательно надо отметить высокую частоту обновления экрана — 120 Гц. Все анимации благодаря этому будут максимально плавными и радовать глаз. Если же вы считаете, что IPS-матрицы недостаточно яркие, то над этим параметром производитель тоже как следует поработал и довел ее среднее значение до 550 нит. Смартфоном будет комфортно пользоваться даже на солнце.

Купить FreeYond M6

Смартфон с 16 ГБ оперативной памяти

Чтобы при использовании FreeYond M6 вы не столкнулись с тормозами, глюками и подлагиванием, в смартфон установили восьмиядерный процессор с тактовой частотой 2 ГГц. Подобное решение позволит вам не только с комфортом серфить в интернете и смотреть видео, но и играть в интересные игрушки. Вот только одного процессора для достойной производительности может не хватить.

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Именно поэтому в FreeYond M6 установили 8 ГБ оперативной памяти, которую можно увеличить еще на 8 ГБ. Итого получается 16 ГБ ОЗУ. Далеко не все флагманы могут похвастаться таким объемом оперативки. Тем удивительнее увидеть подобное решение в доступном смартфоне.

Камера смартфона на Андроиде

Ну и нельзя обойти стороной камеру в FreeYond M6. Основная камера получила разрешение 50 МП с диафрагмой f/1.8 и улучшением изображения с помощью искусственного интеллекта. Вместе с этим модулем используется еще и макрокамера на 2 МП с углом обзора 85 градусов. Это позволяет делать хорошие снимки крупным планом. Ну а для красивых портретов задействуется датчик глубины на 2 МП. С помощью него эффект боке сможет сделать портретные снимки действительно классными.

Не забывайте и о фронтальной камере. Здесь используется модуль на 8 МП. С помощью него доступна разблокировка смартфона по лицу, а ваши видеозвонки и селфи будут качественными и четкими. “Себяшки”, сделанные на фронталку FreeYond M6, не стыдно будет даже выложить в социальные сети.

Какой смартфон на Андроиде лучше

Но все эти хорошие технические характеристики не имели бы никакого смысла без емкого аккумулятора. В FreeYond M6 установлена батарея на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт. Она позволит зарядить смартфон с нормальной скоростью и при этом не вызовет быстрой деградации аккумулятора. Помимо хорошей батареи, в смартфоне установлена операционная система Андроид 13, есть NFC для платежей. В общем, все, что должно быть в нормальном телефоне. Так что если вы решили купить FreeYond M6, то с 11 по 17 ноября на него будут действовать специальные условия. Во-первых, по промокоду FREEYONDM6 в первые два часа будет действовать скидка 10 долларов, поэтому смартфон обойдется вам в 119 долларов. А если вы попадете в первую сотню покупателей, то в подарок получите наушники TWS FreeYond Pods 1.

Купить FreeYond M6

Кроме FreeYond M6, в продаже можно найти смартфон FreeYond M5 5G. Здесь большой экран 6,78 дюймов с частотой обновления 120 Гц, производительный процессор MediaTek Dimensity 6020 и большой объем встроенной памяти. Переходите в официальный магазин FreeYond на Aliexpress и заказывайте то, что вам нравится.

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Кстати, у компании, помимо смартфонов, есть еще и планшеты. Обратите внимание на FreeYond A5. Здесь большой 11 дюймовый экран с разрешением FullHD+, процессор Spreadtrum T616, обеспечивающий одновременную работу нескольких приложений и плавную работу планшета, 16 ГБ ОЗУ (8 + 8 ГБ), емкий накопитель на 256 ГБ, позволяющий взять с собой любимые фильмы и игры в любую поездку, основная камера на 13 МП и фронталка на 5 МП. Его как и FreeYond M5 5G можно найти в магазине FreeYond на Aliexpress. Так что если вы давно мечтали о хорошем и недорогом планшете, то самое время сделать заказ.