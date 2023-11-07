Этот смартфон с экраном 6,78 дюймов без ШИМ, 16 ГБ ОЗУ, 50 МП камерой удивит низкой ценой и высоким качеством

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Кирилл Пироженко

Последнее время поиск хорошего и недорогого смартфона с достойными характеристиками превращается в настоящий квест. Одни компании выпускают кучу телефонов с одинаковыми названиями и разными процессорами, в которых черт ногу сломит, а другие экономят на всем, и получается откровенная побрякушка. При этом цена на такие аппараты ни разу не маленькая. То ли дело компания FreeYond, которая старается делать прикольные молодежные аппараты с отличными характеристиками и по привлекательной цене. Чего только смартфон FreeYond M6, продажи которого стартуют 11 ноября.

Этот смартфон с экраном 6,78 дюймов без ШИМ, 16 ГБ ОЗУ, 50 МП камерой удивит низкой ценой и высоким качеством. FreeYond M6 выглядит достаточно стильно. Не каждый производитель заморачивается над внешним видом своих устройств. Фото.

FreeYond M6 выглядит достаточно стильно. Не каждый производитель заморачивается над внешним видом своих устройств

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Производитель оснастил его большим экраном на 6,78 дюймов без ШИМ и с частотой обновления 120 Гц, которой нет даже в iPhone 15. А еще покупатели точно оценят целых 16 ГБ ОЗУ и 256 ГБ внутреннего накопителя, на котором можно хранить большое количество полезных файлов и приложений.

Смартфон с IPS экраном

Смартфон с IPS экраном. Экран без ШИМ — отличительная черта FreeYond M6. Фото.

Экран без ШИМ — отличительная черта FreeYond M6

Начиная рассказ про FreeYond M6, хочется в первую очередь упомянуть дисплей в этом смартфоне. Все дело в том, что таких экранов в современных аппаратах уже практически никто не использует. И это я считаю большим упущением. В FreeYond M6 используется 6,78 дюймовая IPS-матрица с разрешением 2460 на 1080 пикселей. А это значит, что никакого ШИМ в устройстве не может быть и в помине. Следовательно, никакого негативного воздействия на глаза не будет. Идеальный вариант для тех, кто переживает за этот параметр.

Ну и обязательно надо отметить высокую частоту обновления экрана — 120 Гц. Все анимации благодаря этому будут максимально плавными и радовать глаз. Если же вы считаете, что IPS-матрицы недостаточно яркие, то над этим параметром производитель тоже как следует поработал и довел ее среднее значение до 550 нит. Смартфоном будет комфортно пользоваться даже на солнце.

Купить FreeYond M6

Смартфон с 16 ГБ оперативной памяти

Смартфон с 16 ГБ оперативной памяти. Процессор позволит вам даже поиграть в игры на FreeYond M6. Фото.

Процессор позволит вам даже поиграть в игры на FreeYond M6

Чтобы при использовании FreeYond M6 вы не столкнулись с тормозами, глюками и подлагиванием, в смартфон установили восьмиядерный процессор с тактовой частотой 2 ГГц. Подобное решение позволит вам не только с комфортом серфить в интернете и смотреть видео, но и играть в интересные игрушки. Вот только одного процессора для достойной производительности может не хватить.

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Именно поэтому в FreeYond M6 установили 8 ГБ оперативной памяти, которую можно увеличить еще на 8 ГБ. Итого получается 16 ГБ ОЗУ. Далеко не все флагманы могут похвастаться таким объемом оперативки. Тем удивительнее увидеть подобное решение в доступном смартфоне.

Камера смартфона на Андроиде

Камера смартфона на Андроиде. С такой системой камер вы легко запечатлите самые важные моменты в жизни. Фото.

С такой системой камер вы легко запечатлите самые важные моменты в жизни

Ну и нельзя обойти стороной камеру в FreeYond M6. Основная камера получила разрешение 50 МП с диафрагмой f/1.8 и улучшением изображения с помощью искусственного интеллекта. Вместе с этим модулем используется еще и макрокамера на 2 МП с углом обзора 85 градусов. Это позволяет делать хорошие снимки крупным планом. Ну а для красивых портретов задействуется датчик глубины на 2 МП. С помощью него эффект боке сможет сделать портретные снимки действительно классными.

Не забывайте и о фронтальной камере. Здесь используется модуль на 8 МП. С помощью него доступна разблокировка смартфона по лицу, а ваши видеозвонки и селфи будут качественными и четкими. “Себяшки”, сделанные на фронталку FreeYond M6, не стыдно будет даже выложить в социальные сети.

Какой смартфон на Андроиде лучше

Какой смартфон на Андроиде лучше. В комплекте идет все самое важное. Фото.

В комплекте идет все самое важное

Но все эти хорошие технические характеристики не имели бы никакого смысла без емкого аккумулятора. В FreeYond M6 установлена батарея на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт. Она позволит зарядить смартфон с нормальной скоростью и при этом не вызовет быстрой деградации аккумулятора. Помимо хорошей батареи, в смартфоне установлена операционная система Андроид 13, есть NFC для платежей. В общем, все, что должно быть в нормальном телефоне. Так что если вы решили купить FreeYond M6, то с 11 по 17 ноября на него будут действовать специальные условия. Во-первых, по промокоду FREEYONDM6 в первые два часа будет действовать скидка 10 долларов, поэтому смартфон обойдется вам в 119 долларов. А если вы попадете в первую сотню покупателей, то в подарок получите наушники TWS FreeYond Pods 1.

Купить FreeYond M6

Кроме FreeYond M6, в продаже можно найти смартфон FreeYond M5 5G. Здесь большой экран 6,78 дюймов с частотой обновления 120 Гц, производительный процессор MediaTek Dimensity 6020 и большой объем встроенной памяти. Переходите в официальный магазин FreeYond на Aliexpress и заказывайте то, что вам нравится.

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Какой смартфон на Андроиде лучше. Планшет получил действительно большой экран. Фото.

Планшет получил действительно большой экран

Кстати, у компании, помимо смартфонов, есть еще и планшеты. Обратите внимание на FreeYond A5. Здесь большой 11 дюймовый экран с разрешением FullHD+, процессор Spreadtrum T616, обеспечивающий одновременную работу нескольких приложений и плавную работу планшета, 16 ГБ ОЗУ (8 + 8 ГБ), емкий накопитель на 256 ГБ, позволяющий взять с собой любимые фильмы и игры в любую поездку, основная камера на 13 МП и фронталка на 5 МП. Его как и FreeYond M5 5G можно найти в магазине FreeYond на Aliexpress. Так что если вы давно мечтали о хорошем и недорогом планшете, то самое время сделать заказ.

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