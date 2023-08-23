Этот смартфон с изогнутым экраном и 12 ГБ оперативки стоит всего 17к рублей. Надо брать

Huawei делает очень неплохие смартфоны, но слишком уж дорогие. Тот же Huawei Nova 11 Pro, которым мне довелось пользоваться, при всей своей красоте, предлагал совершенно неравнозначное сочетание цены и характеристик. Всё-таки платить 50 тысяч рублей за железо средней руки согласится далеко не каждый. Не понимать это невозможно, поэтому Blackview выпустил новый смартфон A200 Pro, сделав его в чём-то даже лучше устройств конкурентов, но при этом установив на него более чем адекватный прайс.

Красивый недорогой смартфон

Blackview A200 Pro — это бюджетный смартфон, который объективно выглядит дороже, чем есть на самом деле. Чтобы не водить вас за нос, сразу скажу, что стоит он всего 17 800 рублей. За эти деньги вы получаете реально богатый набор: вас ждёт не только привлекательный и нетипичный для современных аппаратов дизайн, но и достойное сочетание технических характеристик и функциональных возможностей.

Начнём с внешности. Первое, что бросается в глаза при взгляде на Blackview A200 Pro, — это его дисплей. В отличие от большинства смартфонов из этого ценового сегмента, его экран сделали изогнутым с двух сторон, применив так называемый эффект водопада. Закругление не настолько существенное, чтобы смартфоном было неудобно пользоваться, но заметное, чтобы визуально выделять его на фоне конкурентов.

Смартфон с изогнутым экраном

Не знаю, как вам, но мне такое решение нравится по двум причинам. Во-первых, оно делает аппарат внешне интереснее, поскольку большинство производителей сегодня не используют изогнутые экраны. А, во-вторых, закругление позволяет с большим удобством делать свайпы от края экрана, например, для возврата на шаг назад. Главное — не переборщить с изгибом, чтобы не было ложных нажатий.

Купить Blackview A200 Pro

Вообще, экран у Blackview A200 Pro реально очень хороший как за свои деньги. Здесь стоит AMOLED-матрица с разрешением 2,4К и яркостью 1300 нит. Это даёт очень сочную и насыщенную картинку, а благодаря частоте обновления 120 Гц аппарат отрисовывает анимацию намного быстрее, чем современные Айфоны. Получается очень удобно и ненапряжно для глаз, которые воспринимают куда больше 24 кадров, как думают некоторые.

Смартфон с хорошими характеристиками

По технической части Blackview A200 Pro отрабатывает всю свою цену с запасом:

Экран 6,67 дюйма, AMOLED (2400х1080), 120 Гц Основная камера 108/8/2 Мп Фронтальная камера 16 Мп Процессор Helio G99 Память 12/256 Гб Аккумулятор 5050 мАч Зарядка 66 Вт

Можно сколько угодно придираться к процессору смартфона, но 6-нанометрового Helio G99 будет более чем достаточно для задач, которые возлагают на подобные аппараты. У Android-устройств уже давно нет проблем со скоростью отрисовки интерфейса, камере хватит возможностей даже самого слабого чипа, чтобы сделать постобработку, а игры и приложения имеют достаточный уровень оптимизации, чтобы запускаться и работать практически на любом железе.

Купить Blackview A200 Pro

Но назвать аппаратную начинку Blackview A200 Pro «любой» не повернётся язык. Прежде всего смартфон снабдили реально внушительным объёмом оперативной памяти. Здесь установлено целых 12 ГБ, что больше, чем у среднестатистического Android-устройства. А, если этого окажется мало, можно воспользоваться файлом подкачки, который увеличит ОЗУ в два раза, ровно до 24 ГБ. Вы вообще где-нибудь такое видели? Думаю, нет.

Какой смартфон с камерой 108 Мп купить

Встроенной памяти тоже хватает. Уже в базовой конфигурации смартфон предлагает 256 ГБ хранилища. При необходимости её можно увеличить при помощи карт расширения объёмом до 1 ТБ, но даже этого, очевидно, будет достаточно, чтобы загрузить в память всё, что вам нужно. Это и музыка, и десятки фильмов и сериалов, и сотни приложений на все случаи жизни, и фотографии, и видеозаписи. А уж поснимать на Blackview A200 Pro — милое дело.

Смартфон оснастили камерой с матрицей Samsung ISOCELL HM6 на 108 Мп, которая поддерживает множество режимов съёмки, включая ночной и портретный. В дополнение к основному модулю производитель установил макро-модуль для съёмки с близкого расстояния и сверхширокоугольник, который захватывает больше деталей и, что очень важно, не страдает от эффекта фишай-камеры, когда изображение по краям начинает искажаться.

Где купить Blackview A200 Pro

Вообще, если отдельно пройтись по характеристикам Blackview A200 Pro, то станет понятно, что прижаться здесь прямо-таки не к чему. Аккумулятор смартфона имеет ёмкость 5050 мА*ч. Да, это не рекордное значение, но его точно хватит на целый рабочий день, а кому-то — даже на два. А, когда придёт время его заряжать, комплектный адаптер питания на 66 Вт позволит восполнить ресурс АКБ всего за час, а до 50% он зарядится всего за 20 минут.

Купить Blackview A200 Pro

Обычная цена Blackview A200 Pro даже по нынешним меркам выглядит вполне адекватно — 22,5 тысячи рублей. Однако в период распродаж вы можете урвать его меньше чем за 200 долларов, или около 17,5 тысяч рублей по актуальному курсу. Просто возьмите купон со страницы продавца и примените его при добавлении товара в корзину, и уже до конца следующего месяца смартфон будет у вас благодаря экспресс-доставке АлиЭкспресс.