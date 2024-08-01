Флагман Samsung Galaxy S24 подешевел в 2 раза! Еще никогда этот смартфон не стоил так мало

Смартфоны Samsung часто критикуют за дороговизну, и это вполне обоснованно. Однако корейские устройства имеют свойство быстро и сильно дешеветь. Причем настолько, что не снилось даже моделям китайских производителей. Показательный пример — смартфон Galaxy S24. Это компактный флагман компании, за 7 месяцев с момента выхода успевший подешеветь в 2 раза! Сейчас расскажем, где его можно взять за полцены, а главное — выясним, стоит ли оно того.

Цена Samsung Galaxy S24 в России

За точку отсчета возьмем стоимость Galaxy S24 в России, установленную на старте продаж. В январе 2024 года в зависимости от объема памяти за него просили:

8/128 ГБ — 89 999 ₽;

— 89 999 ₽; 8/256 ГБ — 97 999 ₽.

Тогда стоимость новинки вызывала много вопросов, но еще впечатляюще выглядела цена Galaxy S24+ и Galaxy S24 Ultra: от 111 999 ₽ и 146 990 ₽ соответственно. С ума сойти!

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Сколько стоит Galaxy S24 сейчас

Позже цена Samsung Galaxy S24 предсказуемо опустилась. Так, в крупной розничной сети флагман продают со скидкой в размере 10 тысяч рублей, а итоговая стоимость базовой версии составляет 79 999 ₽.

Это все равно дорого. Но в серой рознице (к примеру, на Яндекс Маркете) купить Galaxy S24 можно примерно за 53-56 тысяч рублей. Намного лучше! Однако разница по сравнению со стартом продаж отнюдь не двукратная.

Galaxy S24 на Яндекс Маркете

Меньше всего Galaxy S24 стоит на AliExpress. Там во время распродажи его сливают чуть более чем за 45 тысяч рублей. В том же магазине со скидкой продают увеличенную версию Samsung Galaxy S24+. Правда, дополнительно при получении придется заплатить порядка 3 500 ₽ в качестве таможенной пошлины.

Galaxy S24 на AliExpress

Главная особенность Galaxy S24 на AliExpress заключается не в цене и не в пошлине, а в версии смартфона. На китайском маркетплейсе представлены азиатские и американские модификации устройства. Впрочем, это, скорее, стоит занести Samsung Galaxy S24 с AliExpress в плюс.

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Отличия версий Samsung для разных стран

Главная особенность Galaxy S24 с AliExpress — процессор. В то время как кавказская версия, доступная в наших магазинах, базируется на постоянно критикуемом чипе Exynos 2400, смартфон из Китая приходит на более мощном и стабильном чипе Snapdragon 8 Gen 3. И вот такая версия в нашей стране даже на сером рынке стоит не меньше 65 тысяч рублей.

Есть ли какие-то минусы? Удивительно, но их нет: смартфон поддерживает все российские частоты 4G, из коробки имеет Google Play и работает на русском языке. Единственный нюанс американской версии Galaxy S24 — слот только под одну SIM-карту, которую можно дополнить eSIM.

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Стоит ли покупать Galaxy S24

Цена хороша, а хорош ли сам Samsung Galaxy S24 за те 50-60 тысяч, которые за него придется отдать? Ответ мы можем получить, только сравнив корейский флагман с конкурентами.

Важная особенность Galaxy S24 заключается в том, что он представляет собой компактный смартфон, а это — большая редкость в 2024 году. Потенциальный конкурент среди Android-устройств — Xiaomi 14. Как и Samsung, он работает на чипе Snapdragon 8 Gen 3 и оснащен камерами примерно сопоставимого уровня. Однако Xiaomi 14 в России стоит не меньше 70 тысяч рублей, а при заказе из Китая — минимум 60 тысяч без учета таможенной пошлины.

Характеристики Galaxy S24 Xiaomi 14 Экран 6.2 дюйма, AMOLED (2340х1080), 120 Гц 6.36 дюйма, AMOLED (2670х1200), 120 Гц Основная камера 50 + 12 + 10 МП 50 + 50 + 50 МП Фронтальная камера 12 МП 32 МП Процессор Snapdragon 8 Gen 3 (в России — Exynos 2400) Snapdragon 8 Gen 3 Аккумулятор 4000 мАч 4610 мАч Зарядка 25 Вт 90 Вт

Купить Xiaomi 14

Других конкурентов нет. ASUS Zenfone 10 и Google Pixel 8 — прошлогодние модели, уступающие Galaxy S24 по всем статьям: намного слабее процессор, хуже камеры. Однако, если вы не являетесь любителем компактных смартфонов, вместо увеличенной версии Galaxy S24+ куда интереснее выглядит OnePlus 12 — китайский флагман с мощным телевиком, аккумулятором на 5400 мАч и 100-ваттной зарядкой.

Характеристики Galaxy S24+ OnePlus 12 Экран 6.7 дюйма, AMOLED (3120х1440), 120 Гц 6.82 дюйма, AMOLED (3168х1440), 120 Гц Основная камера 50 + 12 + 10 МП 50 + 48 + 64 МП Фронтальная камера 12 МП 32 МП Процессор Snapdragon 8 Gen 3 (в России — Exynos 2400) Snapdragon 8 Gen 3 Аккумулятор 4900 мАч 5400 мАч Зарядка 45 Вт 100 Вт

Купить OnePlus 12

Но говорим мы сегодня о младшей модели Samsung Galaxy S24. Именно она подешевела в 2 раза, и именно она не оставляет шансов своим конкурентам, как бы те ни старались.