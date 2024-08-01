Флагман Samsung Galaxy S24 подешевел в 2 раза! Еще никогда этот смартфон не стоил так мало

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Герман Вологжанин

Смартфоны Samsung часто критикуют за дороговизну, и это вполне обоснованно. Однако корейские устройства имеют свойство быстро и сильно дешеветь. Причем настолько, что не снилось даже моделям китайских производителей. Показательный пример — смартфон Galaxy S24. Это компактный флагман компании, за 7 месяцев с момента выхода успевший подешеветь в 2 раза! Сейчас расскажем, где его можно взять за полцены, а главное — выясним, стоит ли оно того.

Флагман Samsung Galaxy S24 подешевел в 2 раза! Еще никогда этот смартфон не стоил так мало. Долгожданная скидка на топовый смартфон Samsung. Фото: Mike O’Brien. Фото.

Долгожданная скидка на топовый смартфон Samsung. Фото: Mike O’Brien

Цена Samsung Galaxy S24 в России

За точку отсчета возьмем стоимость Galaxy S24 в России, установленную на старте продаж. В январе 2024 года в зависимости от объема памяти за него просили:

  • 8/128 ГБ — 89 999 ₽;
  • 8/256 ГБ — 97 999 ₽.

Тогда стоимость новинки вызывала много вопросов, но еще впечатляюще выглядела цена Galaxy S24+ и Galaxy S24 Ultra: от 111 999 ₽ и 146 990 ₽ соответственно. С ума сойти!

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Сколько стоит Galaxy S24 сейчас

Позже цена Samsung Galaxy S24 предсказуемо опустилась. Так, в крупной розничной сети флагман продают со скидкой в размере 10 тысяч рублей, а итоговая стоимость базовой версии составляет 79 999 ₽.

Сколько стоит Galaxy S24 сейчас. В крупных розничных сетях смартфон подешевел несильно. Фото.

В крупных розничных сетях смартфон подешевел несильно

Это все равно дорого. Но в серой рознице (к примеру, на Яндекс Маркете) купить Galaxy S24 можно примерно за 53-56 тысяч рублей. Намного лучше! Однако разница по сравнению со стартом продаж отнюдь не двукратная.

Сколько стоит Galaxy S24 сейчас. На Яндекс Маркете цены поинтереснее. Фото.

На Яндекс Маркете цены поинтереснее

Galaxy S24 на Яндекс Маркете

Меньше всего Galaxy S24 стоит на AliExpress. Там во время распродажи его сливают чуть более чем за 45 тысяч рублей. В том же магазине со скидкой продают увеличенную версию Samsung Galaxy S24+. Правда, дополнительно при получении придется заплатить порядка 3 500 ₽ в качестве таможенной пошлины.

Сколько стоит Galaxy S24 сейчас. А на AliExpress — цена еще ниже! Фото.

А на AliExpress — цена еще ниже!

Galaxy S24 на AliExpress

Главная особенность Galaxy S24 на AliExpress заключается не в цене и не в пошлине, а в версии смартфона. На китайском маркетплейсе представлены азиатские и американские модификации устройства. Впрочем, это, скорее, стоит занести Samsung Galaxy S24 с AliExpress в плюс.

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Отличия версий Samsung для разных стран

Главная особенность Galaxy S24 с AliExpress — процессор. В то время как кавказская версия, доступная в наших магазинах, базируется на постоянно критикуемом чипе Exynos 2400, смартфон из Китая приходит на более мощном и стабильном чипе Snapdragon 8 Gen 3. И вот такая версия в нашей стране даже на сером рынке стоит не меньше 65 тысяч рублей.

Отличия версий Samsung для разных стран. Версия на Snapdragon 8 Gen 3 в России намного дороже варианта с Exynos 2400. Фото.

Версия на Snapdragon 8 Gen 3 в России намного дороже варианта с Exynos 2400

Есть ли какие-то минусы? Удивительно, но их нет: смартфон поддерживает все российские частоты 4G, из коробки имеет Google Play и работает на русском языке. Единственный нюанс американской версии Galaxy S24 — слот только под одну SIM-карту, которую можно дополнить eSIM.

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Стоит ли покупать Galaxy S24

Цена хороша, а хорош ли сам Samsung Galaxy S24 за те 50-60 тысяч, которые за него придется отдать? Ответ мы можем получить, только сравнив корейский флагман с конкурентами.

Стоит ли покупать Galaxy S24. За текущий прайс Galaxy S24 — лучший компактный флагман 2024 года. Фото: Mike O’Brien. Фото.

За текущий прайс Galaxy S24 — лучший компактный флагман 2024 года. Фото: Mike O’Brien

Важная особенность Galaxy S24 заключается в том, что он представляет собой компактный смартфон, а это — большая редкость в 2024 году. Потенциальный конкурент среди Android-устройств — Xiaomi 14. Как и Samsung, он работает на чипе Snapdragon 8 Gen 3 и оснащен камерами примерно сопоставимого уровня. Однако Xiaomi 14 в России стоит не меньше 70 тысяч рублей, а при заказе из Китая — минимум 60 тысяч без учета таможенной пошлины.

ХарактеристикиGalaxy S24Xiaomi 14
Экран6.2 дюйма, AMOLED (2340х1080), 120 Гц6.36 дюйма, AMOLED (2670х1200), 120 Гц
Основная камера50 + 12 + 10 МП50 + 50 + 50 МП
Фронтальная камера12 МП32 МП
ПроцессорSnapdragon 8 Gen 3 (в России — Exynos 2400)Snapdragon 8 Gen 3
Аккумулятор4000 мАч4610 мАч
Зарядка25 Вт90 Вт

Купить Xiaomi 14

Других конкурентов нет. ASUS Zenfone 10 и Google Pixel 8 — прошлогодние модели, уступающие Galaxy S24 по всем статьям: намного слабее процессор, хуже камеры. Однако, если вы не являетесь любителем компактных смартфонов, вместо увеличенной версии Galaxy S24+ куда интереснее выглядит OnePlus 12 — китайский флагман с мощным телевиком, аккумулятором на 5400 мАч и 100-ваттной зарядкой.

ХарактеристикиGalaxy S24+OnePlus 12
Экран6.7 дюйма, AMOLED (3120х1440), 120 Гц6.82 дюйма, AMOLED (3168х1440), 120 Гц
Основная камера50 + 12 + 10 МП50 + 48 + 64 МП
Фронтальная камера12 МП32 МП
ПроцессорSnapdragon 8 Gen 3 (в России — Exynos 2400)Snapdragon 8 Gen 3
Аккумулятор4900 мАч5400 мАч
Зарядка45 Вт100 Вт

Купить OnePlus 12

Но говорим мы сегодня о младшей модели Samsung Galaxy S24. Именно она подешевела в 2 раза, и именно она не оставляет шансов своим конкурентам, как бы те ни старались.

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