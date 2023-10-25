Вышел процессор Snapdragon 8 Gen 3 для Android-флагманов 2024 года. Он рвет AnTuTu и тянет игры в 240 fps

24 октября на Гавайских островах в США стартовала ежегодная конференция Snapdragon Summit, где американская компания Qualcomm презентовала свои новые продукты. Для пользователей Android главной звездой мероприятия стал процессор Snapdragon 8 Gen 3. Он будет основой большинства флагманов 2024 года, и от его возможностей напрямую зависит успех или провал свежих устройств. Разберемся, на что способен этот чип, чем он лучше прошлогоднего Snapdragon 8 Gen 2, и какие смартфоны получат новый процессор Qualcomm.

Характеристики Snapdragon 8 Gen 3

Snapdragon 8 Gen 3 представляет собой 8-ядерный процессор с архитектурой 1+5+2. В его основе лежит:

1 сверхмощное ядро Cortex-X4 с тактовой частотой до 3,3 ГГц;

5 производительных ядер Cortex-A720 с частотой 3,2 ГГц;

2 энергоэффективных ядра Cortex-A520, чья частота не поднимается выше 2,3 ГГц.

За графику в Snapdragon 8 Gen 3 отвечает новый видеочип Adreno 750, работающий на частоте 770 МГц. Также процессор поддерживает актуальные стандарты постоянной (UFS 4.0) и оперативной (LPDDR5x) памяти.

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При разработке процессора Snapdragon 8 Gen 3 основной упор был сделан на игровую производительность и вычислительные способности искусственного интеллекта. Геймерам новый чипсет предлагает поддержку дисплеев с разрешением 8K (30 Гц) или с частотой обновления 240 Гц (FullHD). Правда, все это будет доступно только при выводе изображения на внешний монитор. Экраны обычных смартфонов на Snapdragon 8 Gen 3 смогут предложить в лучшем случае разрешение WQHD+ в комбинации с частотой 144 Гц.

Работа искусственного интеллекта в Snapdragon 8 Gen 3 обеспечивается новым поколением сопроцессора Hexagon. Он поддерживает генеративные нейросети с 10 миллиардами параметров, что для обычного пользователя ни о чем не говорит, но во всяком случае звучит круто.

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Чипсет Snapdragon 8 Gen 3 будет производиться с использованием техпроцесса 4 нм на заводских мощностях TSMC. И это отличная новость, ведь в памяти до сих пор остается опыт сотрудничества Qualcomm и Samsung, доставивший владельцам Android-смартфонов много неприятностей.

Сколько баллов Snapdragon 8 Gen 3 набирает в AnTuTu

На презентации не показали результат Snapdragon 8 Gen 3 в AnTuTu, ведь точное количество баллов зависит от множества других параметров помимо процессора: оптимизация, система охлаждения, ОЗУ и ПЗУ. Тем не менее, еще за несколько месяцев до анонса нового чипа в сети начали появляться скриншоты тестовых смартфонов, прошедших испытание бенчмарком. Так, в июне сообщалось, что Snapdragon 8 Gen 3 набирает в AnTuTu примерно 1,7 миллиона баллов.

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Но уже в октябре китайский информатор Digital Chat Station, на которого ссылается издание Gizmochina, сообщил, что результат Snapdragon 8 Gen 3 в AnTuTu – 2 миллиона баллов. Впрочем, о точных цифрах мы узнаем только после выхода первых смартфонов на новом процессоре Qualcomm.

Snapdragon 8 Gen 3 vs Snapdragon 8 Gen 2

Как бы компания Qualcomm ни описывала свое творение, все познается в сравнении. И для создания реальной картины нам нужно понять, насколько Snapdragon 8 Gen 3 лучше Snapdragon 8 Gen 3, сопоставив их ключевые характеристики.

Характеристики Snapdragon 8 Gen 2 Snapdragon 8 Gen 3 Архитектура ядер 1хCortex-X3 (3.2 ГГц)

2хCortex-A715 (2.8 ГГц)

2хCortex-A710 (2.8 ГГц)

3хCortex-A510 (2.0 ГГц) 1хCortex-X4 (3.3 ГГц)

5хCortex-A720 (3.2 ГГц)

2хCortex-A520 (2.3 ГГц) Кэш L3 8 МБ 12 МБ Видеоускоритель Adreno 740 (680 МГц) Adreno 750 (770 МГц) Оперативная память LPDDR5x (4,2 ГГц) до 24 ГБ LPDDR5x (4,8 ГГц) до 24 ГБ Постоянная память UFS 3.1 или UFS 4.0 только UFS 4.0 Результат в AnTuTu ~ 1,6 млн. баллов ~ 2,0 млн. баллов Модем Snapdragon X70 Snapdragon X75 Версия Bluetooth 5.3 5.4 Техпроцесс 4 нм (TSMC) 4 нм (TSMC)

Это основные отличия Snapdragon 8 Gen 2 и Snapdragon 8 Gen 3. В то же время компания Qualcomm заявляет, что у нового чипсета:

производительность CPU выросла на 30%, а энергоэффективность – на 20%;

производительность GPU поднялась на 25%, как и энергоэффективность видеочипа;

нейронный процессор Hexagon нового поколения обеспечивает на 98% более высокую производительность.

нового поколения обеспечивает на 98% более высокую производительность. в целом, энергоэффективность всего чипсета повысилась на 10%.

Как и в случае с результатом в AnTuTu, реальное улучшение можно будет оценить только после выхода смартфонов на Snapdragon 8 Gen 3. А это, кстати, произойдет совсем скоро.

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Смартфоны на Snapdragon 8 Gen 3

Первым телефоном на Snapdragon 8 Gen 3 станет Xiaomi 14, который презентуют 26 октября, то есть уже завтра. Вместе с тем новый чипсет будет аппаратной основой многих устройств от других производителей, включая:

OnePlus (OnePlus 12);

realme (realme GT5 Pro);

vivo (vivo X100 Pro+);

OPPO;

RedMagic;

ZTE;

Meizu;

iQOO (iQOO 12).

Это далеко не полный список телефонов на Snapdragon 8 Gen 3, а лишь перечень компаний, подтвердивших использование чипа от Qualcomm в своих новых устройствах. Реальное количество смартфонов на базе свежего процессора будет намного больше, и на глобальном рынке они появятся ближе к началу 2024 года.