Вышел процессор Snapdragon 8 Gen 3 для Android-флагманов 2024 года. Он рвет AnTuTu и тянет игры в 240 fps

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Герман Вологжанин

24 октября на Гавайских островах в США стартовала ежегодная конференция Snapdragon Summit, где американская компания Qualcomm презентовала свои новые продукты. Для пользователей Android главной звездой мероприятия стал процессор Snapdragon 8 Gen 3. Он будет основой большинства флагманов 2024 года, и от его возможностей напрямую зависит успех или провал свежих устройств. Разберемся, на что способен этот чип, чем он лучше прошлогоднего Snapdragon 8 Gen 2, и какие смартфоны получат новый процессор Qualcomm.

Вышел процессор Snapdragon 8 Gen 3 для Android-флагманов 2024 года. Он рвет AnTuTu и тянет игры в 240 fps. На процессоре Snapdragon 8 Gen 3 будут работать лучшие смартфоны 2024 года. Фото.

На процессоре Snapdragon 8 Gen 3 будут работать лучшие смартфоны 2024 года

Характеристики Snapdragon 8 Gen 3

Snapdragon 8 Gen 3 представляет собой 8-ядерный процессор с архитектурой 1+5+2. В его основе лежит:

  • 1 сверхмощное ядро Cortex-X4 с тактовой частотой до 3,3 ГГц;
  • 5 производительных ядер Cortex-A720 с частотой 3,2 ГГц;
  • 2 энергоэффективных ядра Cortex-A520, чья частота не поднимается выше 2,3 ГГц.

За графику в Snapdragon 8 Gen 3 отвечает новый видеочип Adreno 750, работающий на частоте 770 МГц. Также процессор поддерживает актуальные стандарты постоянной (UFS 4.0) и оперативной (LPDDR5x) памяти.

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При разработке процессора Snapdragon 8 Gen 3 основной упор был сделан на игровую производительность и вычислительные способности искусственного интеллекта. Геймерам новый чипсет предлагает поддержку дисплеев с разрешением 8K (30 Гц) или с частотой обновления 240 Гц (FullHD). Правда, все это будет доступно только при выводе изображения на внешний монитор. Экраны обычных смартфонов на Snapdragon 8 Gen 3 смогут предложить в лучшем случае разрешение WQHD+ в комбинации с частотой 144 Гц.

Характеристики Snapdragon 8 Gen 3. Также смартфоны на Snapdragon 8 Gen 3 получат серьезный апгрейд камеры с прокаченным ночным режимом и возможностью удаления объектов на видео через нейросеть. Фото.

Также смартфоны на Snapdragon 8 Gen 3 получат серьезный апгрейд камеры с прокаченным ночным режимом и возможностью удаления объектов на видео через нейросеть

Работа искусственного интеллекта в Snapdragon 8 Gen 3 обеспечивается новым поколением сопроцессора Hexagon. Он поддерживает генеративные нейросети с 10 миллиардами параметров, что для обычного пользователя ни о чем не говорит, но во всяком случае звучит круто.

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Чипсет Snapdragon 8 Gen 3 будет производиться с использованием техпроцесса 4 нм на заводских мощностях TSMC. И это отличная новость, ведь в памяти до сих пор остается опыт сотрудничества Qualcomm и Samsung, доставивший владельцам Android-смартфонов много неприятностей.

Сколько баллов Snapdragon 8 Gen 3 набирает в AnTuTu

Сколько баллов Snapdragon 8 Gen 3 набирает в AnTuTu. Snapdragon 8 Gen 3 тянет игры в 240 fps. Фото.

Snapdragon 8 Gen 3 тянет игры в 240 fps

На презентации не показали результат Snapdragon 8 Gen 3 в AnTuTu, ведь точное количество баллов зависит от множества других параметров помимо процессора: оптимизация, система охлаждения, ОЗУ и ПЗУ. Тем не менее, еще за несколько месяцев до анонса нового чипа в сети начали появляться скриншоты тестовых смартфонов, прошедших испытание бенчмарком. Так, в июне сообщалось, что Snapdragon 8 Gen 3 набирает в AnTuTu примерно 1,7 миллиона баллов.

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Но уже в октябре китайский информатор Digital Chat Station, на которого ссылается издание Gizmochina, сообщил, что результат Snapdragon 8 Gen 3 в AnTuTu – 2 миллиона баллов. Впрочем, о точных цифрах мы узнаем только после выхода первых смартфонов на новом процессоре Qualcomm.

Snapdragon 8 Gen 3 vs Snapdragon 8 Gen 2

Snapdragon 8 Gen 3 vs Snapdragon 8 Gen 2. Новый процессор опережает предшественника по всем ключевым параметрам. Фото.

Новый процессор опережает предшественника по всем ключевым параметрам

Как бы компания Qualcomm ни описывала свое творение, все познается в сравнении. И для создания реальной картины нам нужно понять, насколько Snapdragon 8 Gen 3 лучше Snapdragon 8 Gen 3, сопоставив их ключевые характеристики.

ХарактеристикиSnapdragon 8 Gen 2Snapdragon 8 Gen 3
Архитектура ядер1хCortex-X3 (3.2 ГГц)
2хCortex-A715 (2.8 ГГц)
2хCortex-A710 (2.8 ГГц)
3хCortex-A510 (2.0 ГГц)		1хCortex-X4 (3.3 ГГц)
5хCortex-A720 (3.2 ГГц)
2хCortex-A520 (2.3 ГГц)
Кэш L38 МБ12 МБ
ВидеоускорительAdreno 740 (680 МГц)Adreno 750 (770 МГц)
Оперативная памятьLPDDR5x (4,2 ГГц) до 24 ГБLPDDR5x (4,8 ГГц) до 24 ГБ
Постоянная памятьUFS 3.1 или UFS 4.0только UFS 4.0
Результат в AnTuTu~ 1,6 млн. баллов~ 2,0 млн. баллов
МодемSnapdragon X70Snapdragon X75
Версия Bluetooth5.35.4
Техпроцесс4 нм (TSMC)4 нм (TSMC)

Это основные отличия Snapdragon 8 Gen 2 и Snapdragon 8 Gen 3. В то же время компания Qualcomm заявляет, что у нового чипсета:

  • производительность CPU выросла на 30%, а энергоэффективность – на 20%;
  • производительность GPU поднялась на 25%, как и энергоэффективность видеочипа;
  • нейронный процессор Hexagon нового поколения обеспечивает на 98% более высокую производительность.
  • в целом, энергоэффективность всего чипсета повысилась на 10%.

Как и в случае с результатом в AnTuTu, реальное улучшение можно будет оценить только после выхода смартфонов на Snapdragon 8 Gen 3. А это, кстати, произойдет совсем скоро.

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Смартфоны на Snapdragon 8 Gen 3

Смартфоны на Snapdragon 8 Gen 3. Скоро выйдет Xiaomi 14 на Snapdragon 8 Gen 3. Фото.

Скоро выйдет Xiaomi 14 на Snapdragon 8 Gen 3

Первым телефоном на Snapdragon 8 Gen 3 станет Xiaomi 14, который презентуют 26 октября, то есть уже завтра. Вместе с тем новый чипсет будет аппаратной основой многих устройств от других производителей, включая:

  • OnePlus (OnePlus 12);
  • realme (realme GT5 Pro);
  • vivo (vivo X100 Pro+);
  • OPPO;
  • RedMagic;
  • ZTE;
  • Meizu;
  • iQOO (iQOO 12).

Это далеко не полный список телефонов на Snapdragon 8 Gen 3, а лишь перечень компаний, подтвердивших использование чипа от Qualcomm в своих новых устройствах. Реальное количество смартфонов на базе свежего процессора будет намного больше, и на глобальном рынке они появятся ближе к началу 2024 года.

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