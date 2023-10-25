Вышел процессор Snapdragon 8 Gen 3 для Android-флагманов 2024 года. Он рвет AnTuTu и тянет игры в 240 fps

24 октября на Гавайских островах в США стартовала ежегодная конференция Snapdragon Summit, где американская компания Qualcomm презентовала свои новые продукты. Для пользователей Android главной звездой мероприятия стал процессор Snapdragon 8 Gen 3. Он будет основой большинства флагманов 2024 года, и от его возможностей напрямую зависит успех или провал свежих устройств. Разберемся, на что способен этот чип, чем он лучше прошлогоднего Snapdragon 8 Gen 2, и какие смартфоны получат новый процессор Qualcomm.
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Характеристики Snapdragon 8 Gen 3
Snapdragon 8 Gen 3 представляет собой 8-ядерный процессор с архитектурой 1+5+2. В его основе лежит:
- 1 сверхмощное ядро Cortex-X4 с тактовой частотой до 3,3 ГГц;
- 5 производительных ядер Cortex-A720 с частотой 3,2 ГГц;
- 2 энергоэффективных ядра Cortex-A520, чья частота не поднимается выше 2,3 ГГц.
За графику в Snapdragon 8 Gen 3 отвечает новый видеочип Adreno 750, работающий на частоте 770 МГц. Также процессор поддерживает актуальные стандарты постоянной (UFS 4.0) и оперативной (LPDDR5x) памяти.
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При разработке процессора Snapdragon 8 Gen 3 основной упор был сделан на игровую производительность и вычислительные способности искусственного интеллекта. Геймерам новый чипсет предлагает поддержку дисплеев с разрешением 8K (30 Гц) или с частотой обновления 240 Гц (FullHD). Правда, все это будет доступно только при выводе изображения на внешний монитор. Экраны обычных смартфонов на Snapdragon 8 Gen 3 смогут предложить в лучшем случае разрешение WQHD+ в комбинации с частотой 144 Гц.
Работа искусственного интеллекта в Snapdragon 8 Gen 3 обеспечивается новым поколением сопроцессора Hexagon. Он поддерживает генеративные нейросети с 10 миллиардами параметров, что для обычного пользователя ни о чем не говорит, но во всяком случае звучит круто.
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Чипсет Snapdragon 8 Gen 3 будет производиться с использованием техпроцесса 4 нм на заводских мощностях TSMC. И это отличная новость, ведь в памяти до сих пор остается опыт сотрудничества Qualcomm и Samsung, доставивший владельцам Android-смартфонов много неприятностей.
Сколько баллов Snapdragon 8 Gen 3 набирает в AnTuTu
На презентации не показали результат Snapdragon 8 Gen 3 в AnTuTu, ведь точное количество баллов зависит от множества других параметров помимо процессора: оптимизация, система охлаждения, ОЗУ и ПЗУ. Тем не менее, еще за несколько месяцев до анонса нового чипа в сети начали появляться скриншоты тестовых смартфонов, прошедших испытание бенчмарком. Так, в июне сообщалось, что Snapdragon 8 Gen 3 набирает в AnTuTu примерно 1,7 миллиона баллов.
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Но уже в октябре китайский информатор Digital Chat Station, на которого ссылается издание Gizmochina, сообщил, что результат Snapdragon 8 Gen 3 в AnTuTu – 2 миллиона баллов. Впрочем, о точных цифрах мы узнаем только после выхода первых смартфонов на новом процессоре Qualcomm.
Snapdragon 8 Gen 3 vs Snapdragon 8 Gen 2
Как бы компания Qualcomm ни описывала свое творение, все познается в сравнении. И для создания реальной картины нам нужно понять, насколько Snapdragon 8 Gen 3 лучше Snapdragon 8 Gen 3, сопоставив их ключевые характеристики.
|Характеристики
|Snapdragon 8 Gen 2
|Snapdragon 8 Gen 3
|Архитектура ядер
|1хCortex-X3 (3.2 ГГц)
2хCortex-A715 (2.8 ГГц)
2хCortex-A710 (2.8 ГГц)
3хCortex-A510 (2.0 ГГц)
|1хCortex-X4 (3.3 ГГц)
5хCortex-A720 (3.2 ГГц)
2хCortex-A520 (2.3 ГГц)
|Кэш L3
|8 МБ
|12 МБ
|Видеоускоритель
|Adreno 740 (680 МГц)
|Adreno 750 (770 МГц)
|Оперативная память
|LPDDR5x (4,2 ГГц) до 24 ГБ
|LPDDR5x (4,8 ГГц) до 24 ГБ
|Постоянная память
|UFS 3.1 или UFS 4.0
|только UFS 4.0
|Результат в AnTuTu
|~ 1,6 млн. баллов
|~ 2,0 млн. баллов
|Модем
|Snapdragon X70
|Snapdragon X75
|Версия Bluetooth
|5.3
|5.4
|Техпроцесс
|4 нм (TSMC)
|4 нм (TSMC)
Это основные отличия Snapdragon 8 Gen 2 и Snapdragon 8 Gen 3. В то же время компания Qualcomm заявляет, что у нового чипсета:
- производительность CPU выросла на 30%, а энергоэффективность – на 20%;
- производительность GPU поднялась на 25%, как и энергоэффективность видеочипа;
- нейронный процессор Hexagon нового поколения обеспечивает на 98% более высокую производительность.
- в целом, энергоэффективность всего чипсета повысилась на 10%.
Как и в случае с результатом в AnTuTu, реальное улучшение можно будет оценить только после выхода смартфонов на Snapdragon 8 Gen 3. А это, кстати, произойдет совсем скоро.
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Смартфоны на Snapdragon 8 Gen 3
Первым телефоном на Snapdragon 8 Gen 3 станет Xiaomi 14, который презентуют 26 октября, то есть уже завтра. Вместе с тем новый чипсет будет аппаратной основой многих устройств от других производителей, включая:
- OnePlus (OnePlus 12);
- realme (realme GT5 Pro);
- vivo (vivo X100 Pro+);
- OPPO;
- RedMagic;
- ZTE;
- Meizu;
- iQOO (iQOO 12).
Это далеко не полный список телефонов на Snapdragon 8 Gen 3, а лишь перечень компаний, подтвердивших использование чипа от Qualcomm в своих новых устройствах. Реальное количество смартфонов на базе свежего процессора будет намного больше, и на глобальном рынке они появятся ближе к началу 2024 года.