Давайте посмотрим на то, как выглядят современные смартфоны. Это, как правило, плоские устройства, не способные сгибаться и уж тем более растягиваться. В 2019 году Samsung представила гибкий смартфон Galaxy Fold. Его особенностью стал гибкий дисплей, с помощью которого стало возможным превращать компактное устройство в полноценный планшет. Позже нечто подобное показала китайская Huawei. Однако во всей этой ситуации имеется одна большая проблема — гибким является лишь дисплей, а это сильно ограничивает кейсы его использования.

Сегодня принято считать складные смартфоны гибкими, но в действительности они таковыми не являются. Перед нами обычные телефоны, которые имеют механизм в виде шарнира, способный складывать две части гаджета. Но при этом сами аппаратные компоненты внутри телефона не способны менять свою форму. Такое ограничение не позволяет в настоящее время полноценно сгибать устройство. Однако в ближайшее время всё может измениться. Ниже мы рассмотрим, какие технологии демонстрировали нам различные компании, а также изучим самую последнюю от Стэнфордского университета.

Гибкая материнская плата

В 2016 году исследователи из Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne представили гибкую подложку для материнских плат, которая может стать основой уже в ближайшем будущем для гибких смартфонов.

Существуют ли гибкие процессоры?

Сложно сказать, возможно ли разработать гибкие процессоры и чипсеты, однако, вероятно, в будущем нам покажут и такое. Если вам интересно, из чего состоят процессоры, можете просмотреть, как создаются чипсеты Эльбрус на российском заводе Micron.

В основе современных процессоров используется обычный кремний, который содержится в песке. И, вероятно, в будущем производители смогут сделать подложку кремния гибкой, как и саму электронику внутри чипсета. Это позволит использовать гибкие процессоры в по-настоящему гибких смартфонах.

Смартфоны с гибким аккумулятором

Ситуация с аккумуляторами развивается куда интереснее. В 2014 году компания Samsung представила собственный гибкий аккумулятор, она планировала его использование в умных часах. Но почему бы не использовать его и в смартфонах? В 2015 году ученые из Техасского университета создали гибкий аккумулятор на основе графена и полимера.

Основная проблема гибких аккумуляторов — быстрая потеря емкости при многократных сгибаниях. Однако в 2016 году Panasonic представила несколько небольших гибких аккумуляторов, которые способны сгибаться на 25% и теряют 20% емкости лишь спустя 1000 циклов заряда, что даже лучше показателей привычных литий-ионных батарей.

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Давайте рассмотрим еще одно интересно изобретение от исследователей из Стэнфордского университета. Они опубликовали на официальном сайте информацию о новом растягивающемся аккумуляторе. Университет также опубликовал на официальном канале видеоролик:

Основная цель использования таких аккумуляторов — носимая электроника и умные вещи. Но они также могут быть полезны и в смартфонах. В новом аккумуляторе используется специальный пластик, который способен хранить в себе энергию. В тестах данный аккумулятор не потерял возможности оснащать устройство энергией даже при растяжении, равном размеру двух аккумуляторов в нормальном состоянии. Растигваемый аккумулятор Стенфордского универсистета при идентичных габаритах в два раза меньше по емкости, чем стандартные литий-ионные решения. В настоящее время исследователи университета работают над тем, чтобы увеличить его емкость.

Такие аккумуляторы также станут отличным источником питания в медицине. Например, можно будет использовать его в устройстве, который измеряет пульс человека.

Где купить гибкий смартфон?

Если несколько лет назад мы могли лишь рассуждать на тему того, каким будет будущее, то уже сейчас, с появлением складных смартфонов, можно надеяться на то, что не только дисплеи в ближайшее время будут складными.

А что думаете вы относительно гибких и растягивающихся компонентов смартфонов? Как скоро мы сможем сложить смартфон как бумагу и положить в карман? Вероятно, в будущем телефоны станут одновременно умными часами, смартфоном, планшетом. Или вы придерживаетесь иного мнения? Делитесь им в комментариях ниже и подписывайтесь на наши новости Яндекс Дзен.