Распродажи на Али — штука хорошая, но ждать их не всегда хочется, особенно когда вещь нужна здесь и сейчас. За последнее время я набрал на АлиЭкспресс целую охапку всякого полезного, и брал всё по обычной цене, без купонов и охоты за скидками. И знаете что, ни разу не пожалел, ценник и так оказался адекватным. Кстати, если заодно присматриваете новый смартфон, загляните в подборку лучших смартфонов 2026 года. А ниже собрал гаджеты до 2000 рублей, которые реально брал сам.

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Надувная подушка для путешествий

Брал FlexTail Zero без особых ожиданий, надувная подушка же, что там может быть. А она реально выручила: накачивается без насоса и без мучений, когда дуешь, пока голова не закружится. В сложенном виде вообще ничего не весит, кинул в рюкзак и забыл. В самолёте, в машине, да хоть на работе подремать в обед, держит шею нормально, не сминается. Сдул, свернул, убрал в кармашек. Теперь езжу только с ней.

Цена: 1930 рублей

Надувная подушка

Силиконовый ремешок для CMF Watch

Менял ремешок на своих часах и заодно взял этот силиконовый, спортивный. И не прогадал: сидит плотно, не елозит, в зале и на пробежке про него вообще забываешь. Силикон приятный, не дубовый, потом не воняет, как некоторые дешёвые. Подходит, кстати, не только под CMF Watch Pro 2 и 3, но и под Galaxy Watch, у меня встал как родной. За свои деньги отличная замена штатному, можно сразу пару расцветок взять и менять под настроение.

Цена: 276 рублей

Ремешок для часов

ТВ-приставка на Android для телевизора

Взял приставку X96Q, чтобы не менять рабочий телек на новый смарт. И знаете, это лучшее решение за свои деньги. Бокс не идеальный, чудес не ждите, но за такой ценник работает чертовски достойно: фильмы, сериалы, ЧМ-2026 без тормозов и зависаний. 2 гига оперативки, 16 под систему, Android 10 на борту, ставь что хочешь. По сути сделал из старого телевизора умный, потратив копейки. Новый смарт-ТВ обошёлся бы в десятки раз дороже ради того же самого.

Цена: 1996 рублей

ТВ-приставка

Автомобильная зарядка в прикуриватель на 4 USB

Вот это я понимаю вещь. Зарядка Baseus на 160 Вт, четыре порта USB Type-C, втыкаешь в прикуриватель и заряжаешь вообще всё разом: телефон, планшет, наушники, навигатор пассажира. Компактная, в подстаканник не лезет и место не занимает. Что важно, почти не греется даже под полной нагрузкой и держит защиту от скачков напряжения, за технику в дороге можно не переживать. Если в машине вечно война за единственный разъём, эта зарядка в прикуриватель решает вопрос раз и навсегда.

Цена: 1991 рубль

Автомобильная зарядка

Беспроводные наушники для телефона недорого

Искал недорогие наушники для телефона на каждый день и взял Ugreen HiTune P3. За свои деньги приятно удивили. Лёгкие, в ушах сидят уверенно, не вываливаются на ходу, и звучат вполне достойно для начального уровня, бас есть, верха не режут. Носить весь день комфортно, уши не устают. Если не хотите выкладывать кучу денег за наушники, а просто нужно чтобы хорошо играло и удобно сидело, это прямо ваш вариант. Беру и не жалею.

Цена: 1679 рублей

Беспроводные наушники

Швабра с распылителем для мытья полов

Эта швабра с распылителем прям мой краш по хозяйству. Конструкция, конечно, не танковая, чудес надёжности не ждите, но в быту удобнее не придумаешь. Заливаешь воду прямо в швабру, жмёшь на встроенный распылитель и протираешь полы без вёдер, тряпок и лишних телодвижений. Быстро прошёлся вечером и порядок. В комплекте идут сменные тряпки, что приятно, не надо докупать сразу. Уборка из мучения превратилась в пять минут между делом. Для своих денег топище, рекомендую.

Цена: 1309 рублей

Швабра с распылителем

MP3-плеер с Bluetooth для музыки

Тот самый плеер из рилсов, который везде мелькает. Брал ради эксперимента, а в итоге залип. Ruizu X52 для тех, кто устал от подписок, лимитов и вечного нет музыки в этом регионе. Закинул свои треки на флешку и слушай сколько влезет, никаких оплат. Управление удобное, есть Bluetooth, диктофон и клипса, чтобы цеплять на одежду на пробежке. Маленький, лёгкий, держит заряд долго. Для меломана старой школы прямо отдушина, музыка снова просто твоя.

Цена: 1990 рублей

MP3-плеер

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Кнопочный телефон с двумя SIM

Времена нынче смутные, то белые списки, то ещё какая-то история со связью. Взял на всякий случай простую кнопочную мобилку и спокоен. Звонилка, которая никогда не подведёт: позвонить смогу всегда, аккумулятор держит неделями, ронять не страшно. Два слота под SIM, так что рабочую и личную держу в одном аппарате. Есть Bluetooth, чтобы говорить без рук. Пусть лежит в сумке как запасной телефон, такая вещь карман не тянет, а в нужный момент выручит. Топ за свои деньги.

Цена: 800 рублей

Кнопочный телефон

Кабель USB-C на 100 Вт для зарядки

Не бог весть что, обычный кабель, но это та самая база, которая нужна каждому. Baseus с двумя USB-C, мощность до 100 Вт, тянет и телефон, и ноут без вопросов. Главное, не ломается через месяц, как дешёвые: штекеры усиленные, оплётка плотная, перегибы держит. Беру такие кабели для зарядки пачкой и раскидываю по дому, машине и сумке, чтобы зарядка всегда была под рукой. Когда надоело менять порвавшиеся провода каждые полгода, берёшь нормальный раз и забываешь.

Цена: 439 рублей

Кабель USB-C

Магнитный держатель для телефона в авто

Вот это вообще моё почтение. Топчик от Ugreen с Qi2, держатель и беспроводная зарядка в одном. Для автомобилиста незаменимая штука: подносишь телефон, магнит сам ловит его в нужном положении и тут же начинает заряжать. Никаких проводов, никаких прищепок, которые разбалтываются. Кронштейн в авто держит телефон крепко, на кочках и резких поворотах телефон не срывается, проверено. Простая, надёжная, поставил один раз и пользуешься. После такого возвращаться к обычным держателям уже не хочется совсем.

Цена: 1799 рублей

Магнитный держатель

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