Распродажи на Али — штука хорошая, но ждать их не всегда хочется, особенно когда вещь нужна здесь и сейчас. За последнее время я набрал на АлиЭкспресс целую охапку всякого полезного, и брал всё по обычной цене, без купонов и охоты за скидками. И знаете что, ни разу не пожалел, ценник и так оказался адекватным. Кстати, если заодно присматриваете новый смартфон, загляните в подборку лучших смартфонов 2026 года. А ниже собрал гаджеты до 2000 рублей, которые реально брал сам.

Эти товары стоят своих денег — можно брать и без распродаж. Фото.

Эти товары стоят своих денег — можно брать и без распродаж

ПОДПИШИСЬ НА "СУНДУК АЛИ-БАБЫ" В МАКС: ТУДА ПОПАДАЮТ ХАЙПОВЫЕ ТОВАРЫ СО СКИДКОЙ

Надувная подушка для путешествий

Крутая подушка, то что нужно для дневного сна. Фото.

Крутая подушка, то что нужно для дневного сна

Брал FlexTail Zero без особых ожиданий, надувная подушка же, что там может быть. А она реально выручила: накачивается без насоса и без мучений, когда дуешь, пока голова не закружится. В сложенном виде вообще ничего не весит, кинул в рюкзак и забыл. В самолёте, в машине, да хоть на работе подремать в обед, держит шею нормально, не сминается. Сдул, свернул, убрал в кармашек. Теперь езжу только с ней.

Цена: 1930 рублей

Надувная подушка

Силиконовый ремешок для CMF Watch

Утилитарный ремешок, подходит для любых часиков. Фото.

Утилитарный ремешок, подходит для любых часиков

Менял ремешок на своих часах и заодно взял этот силиконовый, спортивный. И не прогадал: сидит плотно, не елозит, в зале и на пробежке про него вообще забываешь. Силикон приятный, не дубовый, потом не воняет, как некоторые дешёвые. Подходит, кстати, не только под CMF Watch Pro 2 и 3, но и под Galaxy Watch, у меня встал как родной. За свои деньги отличная замена штатному, можно сразу пару расцветок взять и менять под настроение.

Цена: 276 рублей

Ремешок для часов

ТВ-приставка на Android для телевизора

Добротный бокс с Андроидом, недорогой, но надежный. Фото.

Добротный бокс с Андроидом, недорогой, но надежный

Взял приставку X96Q, чтобы не менять рабочий телек на новый смарт. И знаете, это лучшее решение за свои деньги. Бокс не идеальный, чудес не ждите, но за такой ценник работает чертовски достойно: фильмы, сериалы, ЧМ-2026 без тормозов и зависаний. 2 гига оперативки, 16 под систему, Android 10 на борту, ставь что хочешь. По сути сделал из старого телевизора умный, потратив копейки. Новый смарт-ТВ обошёлся бы в десятки раз дороже ради того же самого.

Цена: 1996 рублей

ТВ-приставка

Автомобильная зарядка в прикуриватель на 4 USB

Удобная зарядка, которая делает любое авто практичнее. Фото.

Удобная зарядка, которая делает любое авто практичнее

Вот это я понимаю вещь. Зарядка Baseus на 160 Вт, четыре порта USB Type-C, втыкаешь в прикуриватель и заряжаешь вообще всё разом: телефон, планшет, наушники, навигатор пассажира. Компактная, в подстаканник не лезет и место не занимает. Что важно, почти не греется даже под полной нагрузкой и держит защиту от скачков напряжения, за технику в дороге можно не переживать. Если в машине вечно война за единственный разъём, эта зарядка в прикуриватель решает вопрос раз и навсегда.

Цена: 1991 рубль

Автомобильная зарядка

Беспроводные наушники для телефона недорого

Топ среди недорогих наушников, всем рекомендую. Фото.

Топ среди недорогих наушников, всем рекомендую

Искал недорогие наушники для телефона на каждый день и взял Ugreen HiTune P3. За свои деньги приятно удивили. Лёгкие, в ушах сидят уверенно, не вываливаются на ходу, и звучат вполне достойно для начального уровня, бас есть, верха не режут. Носить весь день комфортно, уши не устают. Если не хотите выкладывать кучу денег за наушники, а просто нужно чтобы хорошо играло и удобно сидело, это прямо ваш вариант. Беру и не жалею.

Цена: 1679 рублей

Беспроводные наушники

Швабра с распылителем для мытья полов

Швабра реально простая и надежная. Если любите чистоту, то оцените. Фото.

Швабра реально простая и надежная. Если любите чистоту, то оцените

Эта швабра с распылителем прям мой краш по хозяйству. Конструкция, конечно, не танковая, чудес надёжности не ждите, но в быту удобнее не придумаешь. Заливаешь воду прямо в швабру, жмёшь на встроенный распылитель и протираешь полы без вёдер, тряпок и лишних телодвижений. Быстро прошёлся вечером и порядок. В комплекте идут сменные тряпки, что приятно, не надо докупать сразу. Уборка из мучения превратилась в пять минут между делом. Для своих денег топище, рекомендую.

Цена: 1309 рублей

Швабра с распылителем

MP3-плеер с Bluetooth для музыки

Компактный плеер на все случаи жизни: хоть для пробежек, хоть для повседневной носки. Фото.

Компактный плеер на все случаи жизни: хоть для пробежек, хоть для повседневной носки

Тот самый плеер из рилсов, который везде мелькает. Брал ради эксперимента, а в итоге залип. Ruizu X52 для тех, кто устал от подписок, лимитов и вечного нет музыки в этом регионе. Закинул свои треки на флешку и слушай сколько влезет, никаких оплат. Управление удобное, есть Bluetooth, диктофон и клипса, чтобы цеплять на одежду на пробежке. Маленький, лёгкий, держит заряд долго. Для меломана старой школы прямо отдушина, музыка снова просто твоя.

Цена: 1990 рублей

MP3-плеер

ЗАДАВАЙ СВОЙ ВОПРОС В НАШЕМ ТЕЛЕГРАМ-ЧАТЕ

Кнопочный телефон с двумя SIM

Телефон реально топ. Звонит — это главное, а больше ничего не нужно! Фото.

Телефон реально топ. Звонит — это главное, а больше ничего не нужно!

Времена нынче смутные, то белые списки, то ещё какая-то история со связью. Взял на всякий случай простую кнопочную мобилку и спокоен. Звонилка, которая никогда не подведёт: позвонить смогу всегда, аккумулятор держит неделями, ронять не страшно. Два слота под SIM, так что рабочую и личную держу в одном аппарате. Есть Bluetooth, чтобы говорить без рук. Пусть лежит в сумке как запасной телефон, такая вещь карман не тянет, а в нужный момент выручит. Топ за свои деньги.

Цена: 800 рублей

Кнопочный телефон

Кабель USB-C на 100 Вт для зарядки

Шикарный проводок для зарядки всего на свете с USB-C. Фото.

Шикарный проводок для зарядки всего на свете с USB-C

Не бог весть что, обычный кабель, но это та самая база, которая нужна каждому. Baseus с двумя USB-C, мощность до 100 Вт, тянет и телефон, и ноут без вопросов. Главное, не ломается через месяц, как дешёвые: штекеры усиленные, оплётка плотная, перегибы держит. Беру такие кабели для зарядки пачкой и раскидываю по дому, машине и сумке, чтобы зарядка всегда была под рукой. Когда надоело менять порвавшиеся провода каждые полгода, берёшь нормальный раз и забываешь.

Цена: 439 рублей

Кабель USB-C

Магнитный держатель для телефона в авто

Бесценный держатель, который понравится любому автолюбителю. Фото.

Бесценный держатель, который понравится любому автолюбителю

Вот это вообще моё почтение. Топчик от Ugreen с Qi2, держатель и беспроводная зарядка в одном. Для автомобилиста незаменимая штука: подносишь телефон, магнит сам ловит его в нужном положении и тут же начинает заряжать. Никаких проводов, никаких прищепок, которые разбалтываются. Кронштейн в авто держит телефон крепко, на кочках и резких поворотах телефон не срывается, проверено. Простая, надёжная, поставил один раз и пользуешься. После такого возвращаться к обычным держателям уже не хочется совсем.

Цена: 1799 рублей

Магнитный держатель

Реклама. Рекламодатель ООО «АЛИБАБА.КОМ (РУ)» ИНН 7703380158 ERID: Kra2449mN