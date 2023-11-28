Google Pixel 7a снимает так же, как iPhone 14 Pro Max. А теперь он сильно подешевел

В условиях, когда российский рынок смартфонов почти целиком состоит из китайских аппаратов, многие практически перестали вспоминать о существовании других брендов. Даже Samsung почти не вызывает у пользователей интереса, что говорить про другие компании, продукция которых в России если и представлена, то очень ограниченно. Тем не менее, среди них можно найти настоящие бриллианты. Например, Google Pixel 7a. Вы наверняка и думать забыли о существовании «пиксельной» линейки, а между тем ее самый бюджетный представитель подешевел еще больше.

Характеристики Google Pixel 7a

Несмотря на то что Google Pixel 7a относится к бюджетной линейке, в техническом плане с ним все очень даже ок:

Характеристики Pixel 7a Экран 6,1″, AMOLED (2400х1080), 90 Гц Основная камера 64/13 МП Фронтальная камера 13 МП Процессор Tensor G2 Память 8/128 ГБ Аккумулятор 4385 мАч Зарядка 18 Вт Беспроводная зарядка Есть (7,5 Вт) Версия ОС Android 14 Цена 34 990 рублей

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Смартфон использует новый процессор собственного производства компании — Tensor G2. Это тот же самый чипсет, которым оснащаются флагманские Google Pixel 7 и Google Pixel 7 Pro. То есть Google не делает разделения между дорогими и дешевыми смартфонами, комплектуя их практически одним и тем же железом.

Объем оперативной памяти у смартфонов одинаковый, емкость встроенного накопителя — тоже, как и разрешение основной камеры. О ней мы, кстати, еще поговорим, а пока сосредоточимся на не менее важных аспектах, которые делают Pixel 7a таким желанным для тех, кто понимает всю его прелесть.

Преимущества Google Pixel 7a

Вообще, по части аппаратной начинки Pixel 7a совершенно не похож на бюджетный смартфон. Во-первых, он имеет поддержку беспородной зарядки. Да, это не самый быстрый стандарт, но свои 7,5 Вт выдает. Впрочем, не исключено, что оно и не хуже: так хотя бы аккумулятор в негодность раньше времени не придет.

Во-вторых, Pixel 7a поддерживает eSIM. Среди Android-смартфонов почти нет устройств, которые обладают такой функцией, а у «пикселя» она есть. Из более или менее известных производителей, которые оснащают свои аппараты поддержкой встроенной сим-карты, можно отметить разве что Samsung и Apple. Но их телефоны — особенно флагманские — сложно назвать дешевыми. В отличие от того же Pixel 7a.

В-третьих, на руку Pixel 7a играет программная поддержка. Кто бы что ни говорил, но это действительно имеет значение. Обновления, которые выходят не раз в полгода-год, а каждый месяц, делают смартфон и функциональнее, и защищеннее. Сегодня сложно найти аппарат, который получает ежемесячные патчи безопасности, и Pixel 7a — как раз из их числа.

По части обновлений Android тут тоже все в полном порядке. Срок программной поддержки смартфона, заявленный производителем, составляет 4 года. Из них 3 года аппарат будет получать новые версии операционной системы, а в течение последнего года — только обновления безопасности, что тоже довольно неплохо.

Как ни странно, но Google Pixel 7a можно похвалить еще и за прошивку. Pixel Launcher — это очень удобная оболочка, которая интуитивно понятна, грамотно использует преимущества чистого Android и ни с кем не конфликтует. Наверняка вы не раз слышали, что многие смартфоны страдают от самопроизвольных вылетов приложений из фонового режима и проблем с уведомлениями? Так вот зачастую причиной этой проблемы оказывается несовместимость инструментов экономии энергии от Google и от производителя, которые мешают друг другу и провоцируют принудительное закрытие запущенных программ, а иногда и вовсе блокируют их фоновое обновление.

Как снимает Google Pixel 7a

Но самое важное в Google Pixel 7a — его камера. Смартфон оснащается двумя сенсорами на 64 и 13 Мп. Основной — это Sony IMX712, а вспомогательный — IMX787. Понимаю, названия модулей вам вряд ли о чем-либо скажут. Но что, если я скажу вам, что самый дешевый смартфон Pixel снимает так же хорошо, как вчетверо более дорогой iPhone 14 Pro Max? Наверное, вы мне не поверите. А зря.

В тесте DxOMark бюджетный Pixel 7a набрал 133 балла — ровно столько же, сколько и прошлогодний флагман Apple. Благодаря этому он занял второе место среди всех смартфонов в ценовом сегменте 400-600 долларов. «Пиксель» делает отличные снимки в любых режимах вне зависимости от условий освещенности. Ему прекрасно удаются портреты, фотографии в ночи, панорамы и даже видео, которое идеально вытягивает электронный стабилизатор.

Эксперты высоко оценили камеру Pixel 7a по следующим критериям:

Естественные цвета и баланс белого

Качественная электронная стабилизация

Правильная экспозиция независимо от освещения

Быстрый и стабильный автофокус

Точная оценка глубины и правильный боке

Широкий угол обзора при съемке на ультраширик

Крутой рюкзак

Ну, а теперь самое главное. Цена. В российской сети ДНС Google Pixel 7a стоит ни много, ни мало 53 тысячи рублей. Конечно, за такие деньги покупать его захотят немногие. На на АлиЭкспресс «Пиксель» можно урвать меньше чем за 35 тысяч рублей. А вот это уже более чем адекватный прайс за аппарат актуального поколения (Pixel 8a выйдет не ранее весны следующего года), поэтому надо брать. Пока курс доллара опять не вырос.