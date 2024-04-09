HONOR привезла в Россию свой лучший смартфон. Он сразу припечатал Xiaomi 14 Ultra ценой и характеристиками

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Герман Вологжанин

В последние годы компания HONOR не привозила в Россию свои флагманы, и это вполне объяснимо. Все-таки на нашем рынке Android дорогие смартфоны за счет своего имени может продавать только Samsung, и даже у Xiaomi с ее нынешними ценами дела с реализацией премиальных устройств идут совсем не впечатляюще. Но китайцы, выбравшиеся из-под санкций несколько лет назад, сделали ход конем, представив HONOR Magic6 Pro в России. Это очень круто, ведь с учетом цены и предлагаемых характеристик новинку можно назвать лучшим смартфоном 2024 года. По крайней мере на бумаге.

HONOR привезла в Россию свой лучший смартфон. Он сразу припечатал Xiaomi 14 Ultra ценой и характеристиками. Впервые за долгое время в Россию привезли настоящий флагман HONOR. Фото: GSMArena Official. Фото.

Впервые за долгое время в Россию привезли настоящий флагман HONOR. Фото: GSMArena Official

Лучший смартфон по версии DxOMark

HONOR Magic6 Proпервый в мире смартфон, ставший лидером сразу в 5 номинациях DxOMark. Эксперты неоднозначного, но все-таки авторитетного ресурса назвали его лучшим в области:

  • звука;
  • аккумулятора;
  • основной камеры;
  • селфи-камеры;
  • экрана.

То есть, если верить экспертному мнению специалистов из DxOMark, перед нами просто лучший смартфон 2024 года, опережающий iPhone 15 Pro Max в части камеры, и Galaxy S24 Ultra в части дисплея. И, знаете, глядя на характеристики HONOR Magic6 Pro, с этим сложно не согласиться.

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Характеристики HONOR Magic6 Pro

Характеристики HONOR Magic6 Pro. Еще ни один смартфон не получал столько хвалебных отзывов от DxOMark. Фото.

Еще ни один смартфон не получал столько хвалебных отзывов от DxOMark

Смартфон HONOR Magic6 Pro является типичным представителем сегмента бескомпромиссных флагманов, где каждый производитель от Xiaomi до HUAWEI делает упор на камеры, стараясь вместе с тем не забыть и о других ингредиентах начинки.

ХарактеристикиHONOR Magic6 Pro
Экран6.8 дюйма, AMOLED (2800х1280), 1-120 Гц
Основная камера50 + 50 + 180 МП
Фронтальная камера50 МП + ToF
ПроцессорSnapdragon 8 Gen 3
Память12/512 ГБ
Аккумулятор5600 мАч
Зарядка80 Вт

Узнать цену HONOR Magic6 Pro

Если с процессором Snapdragon 8 Gen 3, набирающим более 2 млн. баллов в AnTuTu, и аккумулятором на 5600 мАч, чья емкость намного выше, чем у основных конкурентов, все ясно, то остальные характеристики HONOR Magic6 Pro нуждаются в пояснении. Например, экран.

Характеристики HONOR Magic6 Pro. Как вы относитесь к смартфонам с таким вырезом в экране? Фото: The Tech Chap. Фото.

Как вы относитесь к смартфонам с таким вырезом в экране? Фото: The Tech Chap

Издание DxOMark назвало HONOR Magic6 Pro смартфоном с лучшим экраном неслучайно. Здесь используется изогнутая AMOLED-матрица, интеллектуально регулирующая частоту обновления в диапазоне 1-120 Гц, чем, впрочем, не удивить человека, который неоднократно держал в руках настоящие флагманы. Но, в отличие от прочих смартфонов, экран HONOR Magic 6 Pro готов похвастать пиковой яркостью вплоть до 5000 нит (на солнце — до 1600 нит) и сверхвысокой частотой регулировки ШИМ (до 4320 Гц), благодаря чему глаза не должны уставать даже при длительном взаимодействии с дисплеем. Также заявлена поддержка HDR Vivid и Dolby Vision.

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Помимо классного экрана, батареи и процессора флагманский смартфон предлагает влагозащиту по стандарту IP68, поддержку беспроводной зарядки мощностью до 66 Вт, стереодинамики с эффектами DTS:X Ultra, а камера HONOR Magic6 Pro — предмет отдельного разговора.

Смартфон с лучшей камерой в 2024 году

В качестве основной камеры HONOR Magic6 Pro использует 50-мегапиксельный сенсор Omnivision OVH9000 (1/1.3″) с оптической стабилизацией, лазерным автофокусом и автоматически изменяемой диафрагмой (f/1.4 — 2.0). То есть смартфон сам выбирает оптимальные параметры в зависимости от сценария съемки.

Смартфон с лучшей камерой в 2024 году. HONOR Magic6 Pro получил 3 полезные камеры сзади. Фото: GSMArena Official. Фото.

HONOR Magic6 Pro получил 3 полезные камеры сзади. Фото: GSMArena Official

Основную камеру дополняет ультраширик Samsung S5KJN1 (1/2.76″), который можно похвалить за поддержку автофокуса, а перископическая камера с сенсором Samsung HP3 на 200 МП (используется кроп до 180 МП) делает практически невозможное. Несмотря на относительно слабый 2.5-кратный оптический зум, за счет высокого разрешения и работы искусственного интеллекта кратность приближения без потери качества достигает 5x, а в максимуме — 100x, как у Galaxy S24 Ultra.

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50-мегапиксельная фронталка HONOR Magic6 Pro дополняется ToF-сенсором для измерения глубины сцены, имеет автофокус и поддерживает запись видео в 4K. Отдельно эксперты DxOMark отметили точную цветопередачу, широкий динамический диапазон и большую глубину резкости.

Цена HONOR Magic6 Pro в России

Официальная цена HONOR Magic6 Pro — 129 999 ₽ без учета скидок. Именно столько будет стоить смартфон в России. Дорого? Не то слово! Однако Xiaomi 14 Ultra официально стоит 149 999 ₽, а за Galaxy S24 Ultra в версии 12/512 ГБ без учета скидок придется заплатить 159 999 ₽. То есть все основные конкуренты дороже нового флагмана HONOR.

Цена HONOR Magic6 Pro в России. На стадии предзаказа HONOR Magic6 Pro действует специальное предложение. Фото.

На стадии предзаказа HONOR Magic6 Pro действует специальное предложение

Кроме того, в рамках предзаказа HONOR Magic6 Pro, который продлится с 9 по 15 апреля в торговых сетях М.Видео, Эльдорадо, DNS, МТС, Мегафон, Билайн и OZON цена новинки составит 109 999 ₽, а еще обладателям смартфона подарят планшет HONOR Pad 9, который в официальной рознице стоит 26 999 ₽. Получается вполне адекватное предложение, учитывая, что за предзаказ Xiaomi 14 Ultra без скидки дарили менее полезные фотонабор и смарт-часы.

Купить HONOR Magic6 Pro

Обратите внимание, что до поступления смартфона в российские магазины на следующей неделе, Яндекс Маркет и другие подобные марктеплейсы могут показывать предложения о покупке китайской версии HONOR Magic6 Pro. Она имеет целый ряд ограничений, поэтому перед оформлением заказа стоит уточнить все детали у продавца.

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