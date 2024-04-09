HONOR привезла в Россию свой лучший смартфон. Он сразу припечатал Xiaomi 14 Ultra ценой и характеристиками

В последние годы компания HONOR не привозила в Россию свои флагманы, и это вполне объяснимо. Все-таки на нашем рынке Android дорогие смартфоны за счет своего имени может продавать только Samsung, и даже у Xiaomi с ее нынешними ценами дела с реализацией премиальных устройств идут совсем не впечатляюще. Но китайцы, выбравшиеся из-под санкций несколько лет назад, сделали ход конем, представив HONOR Magic6 Pro в России. Это очень круто, ведь с учетом цены и предлагаемых характеристик новинку можно назвать лучшим смартфоном 2024 года. По крайней мере на бумаге.

Лучший смартфон по версии DxOMark

HONOR Magic6 Pro — первый в мире смартфон, ставший лидером сразу в 5 номинациях DxOMark. Эксперты неоднозначного, но все-таки авторитетного ресурса назвали его лучшим в области:

звука;

аккумулятора;

основной камеры;

селфи-камеры;

экрана.

То есть, если верить экспертному мнению специалистов из DxOMark, перед нами просто лучший смартфон 2024 года, опережающий iPhone 15 Pro Max в части камеры, и Galaxy S24 Ultra в части дисплея. И, знаете, глядя на характеристики HONOR Magic6 Pro, с этим сложно не согласиться.

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Характеристики HONOR Magic6 Pro

Смартфон HONOR Magic6 Pro является типичным представителем сегмента бескомпромиссных флагманов, где каждый производитель от Xiaomi до HUAWEI делает упор на камеры, стараясь вместе с тем не забыть и о других ингредиентах начинки.

Характеристики HONOR Magic6 Pro Экран 6.8 дюйма, AMOLED (2800х1280), 1-120 Гц Основная камера 50 + 50 + 180 МП Фронтальная камера 50 МП + ToF Процессор Snapdragon 8 Gen 3 Память 12/512 ГБ Аккумулятор 5600 мАч Зарядка 80 Вт

Узнать цену HONOR Magic6 Pro

Если с процессором Snapdragon 8 Gen 3, набирающим более 2 млн. баллов в AnTuTu, и аккумулятором на 5600 мАч, чья емкость намного выше, чем у основных конкурентов, все ясно, то остальные характеристики HONOR Magic6 Pro нуждаются в пояснении. Например, экран.

Издание DxOMark назвало HONOR Magic6 Pro смартфоном с лучшим экраном неслучайно. Здесь используется изогнутая AMOLED-матрица, интеллектуально регулирующая частоту обновления в диапазоне 1-120 Гц, чем, впрочем, не удивить человека, который неоднократно держал в руках настоящие флагманы. Но, в отличие от прочих смартфонов, экран HONOR Magic 6 Pro готов похвастать пиковой яркостью вплоть до 5000 нит (на солнце — до 1600 нит) и сверхвысокой частотой регулировки ШИМ (до 4320 Гц), благодаря чему глаза не должны уставать даже при длительном взаимодействии с дисплеем. Также заявлена поддержка HDR Vivid и Dolby Vision.

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Помимо классного экрана, батареи и процессора флагманский смартфон предлагает влагозащиту по стандарту IP68, поддержку беспроводной зарядки мощностью до 66 Вт, стереодинамики с эффектами DTS:X Ultra, а камера HONOR Magic6 Pro — предмет отдельного разговора.

Смартфон с лучшей камерой в 2024 году

В качестве основной камеры HONOR Magic6 Pro использует 50-мегапиксельный сенсор Omnivision OVH9000 (1/1.3″) с оптической стабилизацией, лазерным автофокусом и автоматически изменяемой диафрагмой (f/1.4 — 2.0). То есть смартфон сам выбирает оптимальные параметры в зависимости от сценария съемки.

Основную камеру дополняет ультраширик Samsung S5KJN1 (1/2.76″), который можно похвалить за поддержку автофокуса, а перископическая камера с сенсором Samsung HP3 на 200 МП (используется кроп до 180 МП) делает практически невозможное. Несмотря на относительно слабый 2.5-кратный оптический зум, за счет высокого разрешения и работы искусственного интеллекта кратность приближения без потери качества достигает 5x, а в максимуме — 100x, как у Galaxy S24 Ultra.

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50-мегапиксельная фронталка HONOR Magic6 Pro дополняется ToF-сенсором для измерения глубины сцены, имеет автофокус и поддерживает запись видео в 4K. Отдельно эксперты DxOMark отметили точную цветопередачу, широкий динамический диапазон и большую глубину резкости.

Цена HONOR Magic6 Pro в России

Официальная цена HONOR Magic6 Pro — 129 999 ₽ без учета скидок. Именно столько будет стоить смартфон в России. Дорого? Не то слово! Однако Xiaomi 14 Ultra официально стоит 149 999 ₽, а за Galaxy S24 Ultra в версии 12/512 ГБ без учета скидок придется заплатить 159 999 ₽. То есть все основные конкуренты дороже нового флагмана HONOR.

Кроме того, в рамках предзаказа HONOR Magic6 Pro, который продлится с 9 по 15 апреля в торговых сетях М.Видео, Эльдорадо, DNS, МТС, Мегафон, Билайн и OZON цена новинки составит 109 999 ₽, а еще обладателям смартфона подарят планшет HONOR Pad 9, который в официальной рознице стоит 26 999 ₽. Получается вполне адекватное предложение, учитывая, что за предзаказ Xiaomi 14 Ultra без скидки дарили менее полезные фотонабор и смарт-часы.

Купить HONOR Magic6 Pro

Обратите внимание, что до поступления смартфона в российские магазины на следующей неделе, Яндекс Маркет и другие подобные марктеплейсы могут показывать предложения о покупке китайской версии HONOR Magic6 Pro. Она имеет целый ряд ограничений, поэтому перед оформлением заказа стоит уточнить все детали у продавца.