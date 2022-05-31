Honor выкатила топовый смартфон с хорошим ценником. Но не спешите радоваться

Смартфоны Honor после выделения из состава Huawei вызывают все больше интереса. Сначала было просто интересно, как поведет себя руководство новой самостоятельной компании. Потом появилась интрига в отношении сервисов Google. Когда с этим разобрались, стало интересно, сможет ли компания выпустить нормальный телефон. А когда и тут все сложилось, хотелось изучать все новые и новые модели. И вот теперь появилась еще одна новинка, которая предлагает топовые характеристики и стоит не так дорого, как конкуренты. При этом все почти без подвохов. Почти…

Характеристики Honor 70 Pro и Pro+

Сегодня Honor анонсировала трио новых телефонов: 70, 70 Pro и 70 Pro+. Начнем с последней модели, самой премиальной (иначе не сказать) из трех. Honor 70 Pro+ оснащен процессором MediaTek Dimensity 9000, созданным TSMC с использованием 4-нм технологического процесса. И 70 Pro+, и 70 Pro оснащены 6,78-дюймовым OLED-дисплеями с «симметричным четырехугольным дизайном». Honor 70 Pro оснащен 5-нм MediaTek Dimensity 8000, очень мощным чипом, но все же не таким, как Dimensity 9000. 70 Pro+ получил 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти.

Чем Honor 70 отличается от 70 Pro

Honor 70 предсказуемо занял самое низкое место в иерархии линейки. Он работает на мобильной платформе Snapdragon 778G Plus 5G. Размер экрана устройства составляет 6,67 дюйма. Интересно, что все три модели используют 54-мегапиксельный датчик Sony IMX800 и 50-мегапиксельный сверхширокоугольный (макросенсор). Модели Pro и Pro+ оснащены 8-мегапиксельным телеобъективом с 3-кратным оптическим зумом (до 30-кратного цифрового зума) и OIS. Фронтальная камера в отверстии на устройствах с приставкой Pro оснащена 50-мегапиксельным сенсором с широким углом обзора 100°.

Съемка видео с двух сторон

Вся серия Honor 70 может одновременно записывать видео с обеих сторон (на фронталку и основную камеру). Это стало трендом для компании, ведь и она, и Huawei активно продвигают эту функцию. Обе модели Pro будут заряжать свои батареи с мощностью 100 Вт. Таким образом, всего за 15 минут батарея на 4500 мАч, используемая в 70 Pro и 70 Pro+, зарядится до 60% емкости. Еще через 15 минут заряд достигнет 100%.

Сколько стоят новые Honor

Что касается цен, тот тут все не так однозначно. Для Honor 70 Pro+ они следующие:

Honor 70 Pro+ 8/256 ГБ — 4 299 юаней (примерно 41 000 рублей по курсу)

Honor 70 Pro+ 12/256 ГБ — 4 599 юаней (примерно 44 000 рублей по курсу)

Устройство доступно для предварительного заказа уже сегодня, но пока доставка осуществляется только в Китае. То есть купить этот телефон в России едва ли получится, но если вы проживаете на территории Поднебесной, то отгрузки для вас начнутся 16 июня.

Honor 70 Pro будет доступен в следующих версиях:

Honor 70 Pro 8/256 ГБ — 3 699 юаней (примерно 35 000 рублей по курсу)

Honor 70 Pro 12/256 ГБ — 3 999 юаней (примерно 38 000 рублей по курсу)

Honor 70 Pro 12/512 ГБ — 4 399 юаней (примерно 42 000 рублей по курсу)

Отгрузки так же в Китае начнутся только 7 июня. О международных продажах пока речи не идет.

Серия Honor 70 будет доступна в следующих цветовых вариантах: Midnight Black, Crystal Silver, Emerald Green, Frosted Gold и Icelandic Frost. Имейте в виду, что единственная разница между Honor 70 Pro и 70 Pro+ — это чипсет с 5-нм техпроцессом Dimensity 8000 в первом и 4-нм техпроцессом Dimensity 9000 во втором. Чем ниже значение техпроцесса, тем более плотно расположены транзистеры. А значит, они работают более эффективно. Поэтому Dimensity 9000 более мощный и энергоэффективный, чем Dimensity 8000.

Серия HONOR 70 обеспечивает значительный скачок в производительности обработки изображений и видео и идеально подходит для молодого поколения, которому нужны инновационные технологии и творческие решения при создании контента — сказал Джордж Чжао (George Zhao), генеральный директор HONOR Device Co, Ltd.

Как видим, радоваться рано, ведь купить этот телефон пока не получится, тем более за такие деньги. Но если вы не хотите пропустить возможность купить его, подписывайтесь на крутой канал гаджетов с AliExpress или на наш новостной Telegram-канал.