Snapdragon 888 или Kirin 9000? Какой из новых процессоров лучше

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Артем Сутягин 0

1 декабря 2020 года нам показали новый процессор Snapdragon 888. Презентация прошла в рамках Qualcomm Digital Summit 2020. 5-нм процессор будет использоваться во флагманских телефонах следующего года многими производителями, большая часть из которых — китайские. На рынке уже есть несколько 5-нм процессоров, но интереснее всего сравнить новинку с Kirin 9000, который находится под санкциями. Этим мы сегодня и займемся, а заодно попробуем понять, стоит ли Huawei соглашаться на предложение Qualcomm по производству процессоров. Хоть китайская компания уже отказалась от такой опции, но ведь никогда не поздно передумать.

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Процессор — сердце смартфона. Сравним два самых новых.

Kirin 9000 против Snapdragon 888

Пока сравнение процессоров будет только ”на бумаге”, так как из них только Kirin 9000 доступен в коммерческих смартфонах. Он устанавливается в смартфоны Huawei серии Mate 40, но продлится это, судя по всему, недолго.

Конфигурация ЦП — первое серьезное различие между Snapdragon 888 и Kirin 9000. Оба процессора представляют собой восьмиядерные чипсеты с одинаковым расположением ядер (1 + 3 + 4). Впрочем, за исключением четырех эффективных ядер Cortex-A55, остальные разные.

Мы стоим на пороге нового противостояния мобильных процессоров

Kirin 9000 может быть самым мощным чипсетом Huawei, но его основное ядро ​​и три других высокопроизводительных ядра являются ядрами Cortex-A77 последнего поколения. У Snapdragon 888 основным является Cortex-X1, а производительным — Cortex-A78. Такая связка более перспективна. Kirin 9000 может наверстать упущенное за счет более высокой частоты, но это приведет к большим потерям энергии, повышенному расходу батареи и более высокому нагреву.

Все ядра Kirin 9000 работают на более высокой частоте, даже энергоэффективные Cortex-A55. Благодаря этому процессор от HiSilicon будет более производительным, чем решение от Qualcomm, когда дело доходит до не очень требовательных задач или работы в режиме экономии энергии.

Любой процессор должен быть не столько мощным, сколько эффективным.

В итоге, Snapdragon 888 будет более производительным при работе под нагрузкой, Kirin 9000 если и отстает, то не сильно, но греться должен больше. Зато при работе под небольшой нагрузкой или в режиме энергосбережения китайский чипсет будет быстрее.

Какой процессор лучше для графики

Можно сказать, что Snapdragon начинает и выигрывает, но когда дело доходит до графической составляющей чипсетов, тут более предпочтительным начинает казаться Kirin.

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Говорят, что Adreno 660 обеспечивает увеличение производительности на 35% по сравнению с предыдущим поколением, но Huawei утверждает, что ее графический процессор Mali-G78 может похвастаться увеличением производительности на 52% по сравнению с графическим процессором Qualcomm последнего поколения, который присутствует в Snapdragon 865 Plus.

Результаты тестов действительно показывают, что графический процессор в Kirin 9000 — очень серьезный инструмент. Он набрал 6261 балл в приложении для тестирования графических процессоров 3D Mark, оставив позади Adreno 650 (в Snapdragon 865 Plus) с результатом 4286 баллов. Adreno 660 будет работать значительно лучше, но есть сомнения, что он сможет превзойти Mali-G78.

С точки зрения графики, побеждает решение Huawei.

Процессор с искусственным интеллектом

Модуль искусственного интеллекта, как его принято называть, или машинного обучения, как это делают некоторые производители, давно стал неотъемлемой частью современных процессоров. Есть он и в сравниваемых нами новинках рынка.

Snapdragon 888 поставляется с новым движком Hexagon 780 AI Engine, который может похвастаться производительностью до 26 TOPS. Kirin 9000 также оснащен мощным трехъядерным процессором NPU (Dual Big Core + Tiny Core) и в настоящее время занимает первое место в таблице тестов AI. Процессор Qualcomm еще не прошел тестирование, но компания обещает высокие результаты. Еще неизвестно, сможет ли он бросить вызов Kirin 9000, но тестов мы ждем с нетерпением.

Не хочу — не буду: Huawei отказалась закупать процессоры Qualcomm

Что лучше — Qualcomm Snapdragon 888 или HiSilicon Kirin 9000

Kirin 9000 и Snapdragon 888 определенно вносят огромные улучшения в пространство мобильных чипсетов, особенно в экосистеме Android. Однако у них есть свои сильные и слабые стороны. Каждому важно свое, но я постарался в доходчивой форме объяснить, кому что подойдет.

В этой паре нет однозначного лидера

Snapdragon 888 выигрывает с точки зрения производительности процессора, в то время, как Kirin 9000, похоже, обладает лучшими возможностями графики и искусственного интеллекта. Однако есть и другие факторы, которые следует учитывать, но они станут известны только после непосредственного сравнения в тестах. Но для этого надо дождаться выхода 888-го в продажу. Например, в составе Xiaomi Mi 11.

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Учитывая близость процессоров с точки зрения производительности и эффективности, вероятность того, что Huawei вернется к рассмотрению предложения о сотрудничестве с Qualcomm кажется довольно высокой. Впрочем, для этого Qualcomm сначала должна иметь желание и возможность выпустить версию Snapdragon 888 или другого топового процессора без 5G. Ведь именно запрет использования этого стандарта связи лежит в основе разрешения, которое получили производители на продолжение работы с Huawei.

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