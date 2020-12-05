Snapdragon 888 или Kirin 9000? Какой из новых процессоров лучше

1 декабря 2020 года нам показали новый процессор Snapdragon 888. Презентация прошла в рамках Qualcomm Digital Summit 2020. 5-нм процессор будет использоваться во флагманских телефонах следующего года многими производителями, большая часть из которых — китайские. На рынке уже есть несколько 5-нм процессоров, но интереснее всего сравнить новинку с Kirin 9000, который находится под санкциями. Этим мы сегодня и займемся, а заодно попробуем понять, стоит ли Huawei соглашаться на предложение Qualcomm по производству процессоров. Хоть китайская компания уже отказалась от такой опции, но ведь никогда не поздно передумать.

Kirin 9000 против Snapdragon 888

Пока сравнение процессоров будет только ”на бумаге”, так как из них только Kirin 9000 доступен в коммерческих смартфонах. Он устанавливается в смартфоны Huawei серии Mate 40, но продлится это, судя по всему, недолго.

Конфигурация ЦП — первое серьезное различие между Snapdragon 888 и Kirin 9000. Оба процессора представляют собой восьмиядерные чипсеты с одинаковым расположением ядер (1 + 3 + 4). Впрочем, за исключением четырех эффективных ядер Cortex-A55, остальные разные.

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Kirin 9000 может быть самым мощным чипсетом Huawei, но его основное ядро ​​и три других высокопроизводительных ядра являются ядрами Cortex-A77 последнего поколения. У Snapdragon 888 основным является Cortex-X1, а производительным — Cortex-A78. Такая связка более перспективна. Kirin 9000 может наверстать упущенное за счет более высокой частоты, но это приведет к большим потерям энергии, повышенному расходу батареи и более высокому нагреву.

Все ядра Kirin 9000 работают на более высокой частоте, даже энергоэффективные Cortex-A55. Благодаря этому процессор от HiSilicon будет более производительным, чем решение от Qualcomm, когда дело доходит до не очень требовательных задач или работы в режиме экономии энергии.

В итоге, Snapdragon 888 будет более производительным при работе под нагрузкой, Kirin 9000 если и отстает, то не сильно, но греться должен больше. Зато при работе под небольшой нагрузкой или в режиме энергосбережения китайский чипсет будет быстрее.

Какой процессор лучше для графики

Можно сказать, что Snapdragon начинает и выигрывает, но когда дело доходит до графической составляющей чипсетов, тут более предпочтительным начинает казаться Kirin.

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Говорят, что Adreno 660 обеспечивает увеличение производительности на 35% по сравнению с предыдущим поколением, но Huawei утверждает, что ее графический процессор Mali-G78 может похвастаться увеличением производительности на 52% по сравнению с графическим процессором Qualcomm последнего поколения, который присутствует в Snapdragon 865 Plus.

Результаты тестов действительно показывают, что графический процессор в Kirin 9000 — очень серьезный инструмент. Он набрал 6261 балл в приложении для тестирования графических процессоров 3D Mark, оставив позади Adreno 650 (в Snapdragon 865 Plus) с результатом 4286 баллов. Adreno 660 будет работать значительно лучше, но есть сомнения, что он сможет превзойти Mali-G78.

Процессор с искусственным интеллектом

Модуль искусственного интеллекта, как его принято называть, или машинного обучения, как это делают некоторые производители, давно стал неотъемлемой частью современных процессоров. Есть он и в сравниваемых нами новинках рынка.

Snapdragon 888 поставляется с новым движком Hexagon 780 AI Engine, который может похвастаться производительностью до 26 TOPS. Kirin 9000 также оснащен мощным трехъядерным процессором NPU (Dual Big Core + Tiny Core) и в настоящее время занимает первое место в таблице тестов AI. Процессор Qualcomm еще не прошел тестирование, но компания обещает высокие результаты. Еще неизвестно, сможет ли он бросить вызов Kirin 9000, но тестов мы ждем с нетерпением.

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Что лучше — Qualcomm Snapdragon 888 или HiSilicon Kirin 9000

Kirin 9000 и Snapdragon 888 определенно вносят огромные улучшения в пространство мобильных чипсетов, особенно в экосистеме Android. Однако у них есть свои сильные и слабые стороны. Каждому важно свое, но я постарался в доходчивой форме объяснить, кому что подойдет.

Snapdragon 888 выигрывает с точки зрения производительности процессора, в то время, как Kirin 9000, похоже, обладает лучшими возможностями графики и искусственного интеллекта. Однако есть и другие факторы, которые следует учитывать, но они станут известны только после непосредственного сравнения в тестах. Но для этого надо дождаться выхода 888-го в продажу. Например, в составе Xiaomi Mi 11.

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Учитывая близость процессоров с точки зрения производительности и эффективности, вероятность того, что Huawei вернется к рассмотрению предложения о сотрудничестве с Qualcomm кажется довольно высокой. Впрочем, для этого Qualcomm сначала должна иметь желание и возможность выпустить версию Snapdragon 888 или другого топового процессора без 5G. Ведь именно запрет использования этого стандарта связи лежит в основе разрешения, которое получили производители на продолжение работы с Huawei.